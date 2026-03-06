Huawei запускает платформу AI Data Platform для сопряжения моделей ИИ с бизнес-ценностью

Huawei

Mar 06, 2026, 11:44 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В ходе презентации продуктов и решений Huawei на выставке MWC 2026 в Барселоне Юань Юань (Yuan Yuan), президент линейки продуктов Huawei для хранения данных (Huawei Data Storage Product Line), официально представил новую разработку Huawei — AI Data Platform. Платформа объединяет технологии генерации и поиска знаний, KV-кэш для ускорения инференса, извлечения и вызова регистра памяти, а также инструмент Unified Cache Manager (UCM). Она призвана преодолеть разрыв между моделями искусственного интеллекта и их применением для создания бизнес-ценности.

Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line, delivering a keynote speech

Несмотря на стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, большинство моделей ИИ пока не интегрированы в основные бизнес-сервисы. Во многом это связано с тем, что больше внимания уделяется обучению моделей, чем инференсу, который является ключевым фактором их практического применения. Для решения таких проблем, как галлюцинации ИИ, медленная реакция системы и ограничения пропускной способности при инференсе, необходимо совершенствовать обработку данных.

Отвечая на эти вызовы, подразделение Huawei Data Storage официально представило платформу AI Data Platform «3+1» для решения следующих задач:

  • Генерация и приобретение знаний с помощью высокоточного мультимодального поиска для повышения точности извлечения

Мультимодальные ресурсы преобразуются в высокоточные знания с помощью мультимодального синтаксического анализа без информационных потерь и кодирования на уровне токенов с точностью поиска более 95%.

  • КВ-кэш для ускорения инференса за счет использования исторических данных памяти с целью повышения скорости и эффективности инференса

Система применяет интеллектуальное распределение по уровням хранения и управление KV-кэшем, что значительно расширяет контекстное окно и снижает объем повторных вычислений. Это позволяет сократить время до получения первого токена (TTFT) на 90%, существенно увеличивая скорость ответов систем ИИ.

  • Извлечение и вызов регистра памяти с контекстным управлением памятью для повышения интеллектуальности моделей по мере использования

Система способна точно извлекать исторические данные и накопленный опыт, формируя память, доступную для последующего применения. Этот механизм памяти делает модели более интеллектуальными по мере их использования.

  • Инструмент UCM для управления и распределения данных памяти на протяжении всего жизненного цикла

UCM управляет данными памяти на трех уровнях кэширования, интеллектуально распределяя ресурсы между базой знаний, KV-кэшем и банком памяти.

Платформа Huawei AI Data Platform поддерживает два режима развертывания: режим устройства для развертывания «с нуля» и независимый режим для постепенного развития существующих инфраструктур. В режиме устройства используется система OceanStor A800, обеспечивающая максимальную производительность и гибкую масштабируемость. В независимом режиме задействуется архитектура узлов движка данных ИИ + хранилище OceanStor Dorado. Узлы движка данных могут добавляться к существующим системам для их модернизации, защиты предыдущих инвестиций и обеспечения плавного перехода бизнеса на использование ИИ.

«Huawei продолжит углублять технологические инновации. Используя AI Data Platform в качестве связующего звена, мы превратим потенциал моделей искусственного интеллекта в реальную бизнес-ценность», — сказал Юань Юань (Yuan Yuan).

Контакты:
Зои Инь (Zoe Yin), [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2926963/image1.jpg

