Huawei Luncurkan AI Data Platform untuk Menjembatani Model AI dan Nilai Bisnis

Meski perkembangan AI berlangsung sangat cepat, sebagian besar model AI belum sepenuhnya terintegrasi dalam layanan inti perusahaan. Hal ini terjadi, sebab fokus pengembangan lebih banyak diberikan pada pelatihan model (training) dibandingkan inferensi. Padahal, inferensi merupakan kunci dalam penerapan model AI secara luas. Selain itu, peningkatan pengolahan data masih dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti halusinasi AI, respons yang lambat, serta keterbatasan throughput saat proses inferensi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Huawei Data Storage meluncurkan AI Data Platform "3+1", yang mencakup:

Penyusunan dan pencarian basis pengetahuan dengan pengetahuan multimodal yang sangat akurat

Platform ini mengubah berbagai sumber data multimodal menjadi basis pengetahuan dengan akurasi tinggi melalui parsing multimodal tanpa kehilangan data, serta pemrograman level token, sehingga menghasilkan akurasi pencarian lebih dari 95%.

KV cache yang mempercepat inferensi dengan menggunakan data memori historis

Teknologi ini menggunakan pengelolaan dan pengelompokan KV cache secara cerdas untuk memperluas jendela konteks, serta mengurangi proses komputasi berulang. Hasilnya, waktu untuk menghasilkan token pertama (Time to First Token/TTFT) berkurang hingga 90% sehingga respons AI menjadi jauh lebih cepat.

Ekstraksi dan pemanggilan memori dengan manajemen memori konteks

Platform ini mengekstraksi data historis dan pengalaman secara akurat, serta menyimpannya sebagai memori yang dapat dipanggil kembali. Mekanisme ini membuat model AI menjadi semakin cerdas seiring penggunaan.

UCM untuk mengelola data memori sepanjang siklus penggunaan

UCM mengelola data memori dalam tiga lapisan cache untuk mengatur secara cerdas basis pengetahuan, KV cache, dan memory bank.

Huawei AI Data Platform menyediakan dua mode penerapan, yaitu appliance mode untuk implementasi baru dan independent mode untuk pengembangan sistem yang sudah ada. Pada appliance mode, platform menggunakan sistem OceanStor A800 yang memberikan performa tinggi serta skalabilitas yang fleksibel. Sementara itu, independent mode menggunakan arsitektur AI data engine nodes + perangkat penyimpanan data OceanStor Dorado. Node mesin data ini dapat ditambahkan untuk meningkatkan sistem yang sudah ada, melindungi investasi sebelumnya, serta mendukung transformasi AI yang lebih lancar bagi perusahaan.

"Huawei akan terus memperdalam inovasi teknologi. Dengan AI Data Platform sebagai jembatan, kami akan mengubah kemampuan model AI menjadi nilai bisnis yang nyata," ujar Yuan Yuan.

Narahubung:

Zoe Yin, [email protected]

SOURCE Huawei