Huawei Luncurkan Solusi FAN Generasi Terbaru

"Pada 2025, AI telah beralih dari sekadar konsep menjadi implementasi berskala besar yang secara mendasar mengubah industri ISP," ujar York Yue, Vice President, Huawei, sekaligus CEO, ISP & Media BU, dalam sambutannya. "Secara internal, AI mendorong otomatisasi jaringan, kecerdasan sistem, serta efisiensi operasional. Secara eksternal, AI mendukung layanan B2B dengan nilai tambah yang lebih tinggi, serta model monetisasi baru." Yue juga menekankan, ISP perlu bertindak cepat dengan menjadikan AI sebagai bagian dari strategi utama agar dapat mencetak pertumbuhan berkelanjutan di dunia yang semakin cerdas.

AI + All-Optical Home Broadband: Membangun Smart Home Generasi Baru

Rumah pintar kini mencakup berbagai aplikasi seperti cloud gaming, video streaming 8K UHD, dan konferensi jarak jauh. Aplikasi tersebut menuntut koneksi home broadband yang memiliki kecepatan tinggi, stabilitas jaringan, serta efisiensi operasional dan pemeliharaan (O&M) yang lebih baik. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Huawei meluncurkan solusi FAN generasi terbaru. Berbasiskan AI dan arsitektur terpadu device–edge–cloud, solusi ini menyediakan sistem layanan yang mencakup penjadwalan cerdas, konektivitas, layanan, serta manajemen dan pemeliharaan jaringan. Solusi ini membantu ISP mewujudkan peluang pertumbuhan baru dengan meningkatkan pengalaman pengguna.

Untuk konektivitas rumah, solusi FAN generasi terbaru yang menggunakan ONT seri OptiXstar EG dari Huawei dengan tiga fitur cerdas:

Konektivitas cerdas: Mendukung perpindahan otomatis antarfrekuensi, serta menyediakan kecepatan Wi-Fi 7 di atas 2.000 Mbps, memberikan jangkauan jaringan di seluruh rumah dengan performa stabil untuk aktivitas seperti cloud gaming dan video streaming 8K UHD. Layanan cerdas: Wi-Fi yang dipadukan dengan algoritma AI untuk mengidentifikasi kondisi dalam ruangan secara akurat sekaligus meningkatkan keamanan jaringan rumah. O&M cerdas: Fitur diagnosis dan optimalisasi otomatis agar perangkat mampu mendeteksi, serta memperbaiki gangguan jaringan secara mandiri sehingga performa jaringan menjadi lebih stabil dan efisien.

Untuk mendukung layanan rumah yang lebih responsif, solusi ini juga menggunakan OLT seri MA5800T yang dilengkapi manajemen trafik berbasiskan AI. Teknologi ini menyediakan jalur jaringan khusus bagi berbagai layanan pintar dengan jaminan SLA yang disesuaikan. Dengan demikian, berbagai aplikasi seperti layanan kesehatan digital, hiburan, dan rapat jarak jauh dapat berjalan lebih stabil.

Solusi ini meningkatkan pengalaman rumah pintar dalam berbagai skenario penggunaan. Di sisi lain, solusi ini membantu ISP meningkatkan daya saing di pasar sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan dan valuasi bisnis.

Memanfaatkan AI untuk Masa Depan ISP yang Lebih Cerdas

Integrasi mendalam antara AI dan jaringan komunikasi kini menjadi pendorong utama dalam inovasi industri. Transformasi cerdas pada jaringan home broadband maupun jaringan milik perusahaan telah mencapai titik penting.

"AI tengah mengubah industri ISP dan mendorong pertumbuhan layanan, baik di sektor B2H maupun B2B," ujar Huang Dachuan, CTO, ICT Marketing and Solution Sales Department, Huawei. "Pada 2030, terminal AI akan menjadi hal yang umum. Dengan kemampuan multimodal, teknologi ini membantu perusahaan menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi, sedangkan jaringan yang cerdas dan tangguh akan meningkatkan efisiensi operasional serta pengalaman pengguna". Menurut Huang, Huawei juga telah memperkenalkan arsitektur jaringan ISP untuk dunia cerdas. Arsitektur ini mengintegrasikan AI cloud data center, akses optik, serta jaringan IP transport melalui teknologi seperti Data Center Optical Cross-Connect (DC-OXC), Segment Routing over IPv6 (SRv6), dan Optical Cross-Connect (OXC). Arsitektur tersebut mendukung berbagai skenario seperti layanan kesehatan keluarga, rumah pintar, dan manajemen jaringan cerdas sehingga pelanggan dapat melakukan transformasi layanan secara lebih cerdas.

Sebagai penyedia infrastruktur TIK dan perangkat pintar terkemuka di dunia, Huawei telah melayani lebih dari 8.000 ISP di lebih dari 120 negara dan wilayah dengan berbagai produk, solusi, dan layanan inovatif. Ke depan, Huawei akan terus mengembangkan integrasi antara AI dan jaringan, serta bekerja sama dengan pelanggan dan mitra global guna mempercepat transformasi cerdas pada home broadband dan jaringan milik perusahaan. Huawei berkomitmen menghadirkan AI untuk setiap rumah dan industri, sekaligus membangun fondasi digital yang kuat untuk era masa depan yang semakin cerdas.

