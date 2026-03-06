Huawei uvádza na trh riešenie FAN novej generácie
Mar 06, 2026, 15:55 ET
AI podporuje konektivitu inteligentnej domácnosti
BARCELONA, Španielsko, 6. marca 2026 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 usporiadala spoločnosť Huawei fórum odvetvia internetových služieb na tému „AI mení štruktúru poskytovateľov internetových služieb – podpora rastu B2H a B2B". Spoločnosť Huawei na podujatí predstavila svoje riešenie Next Generation FAN, ktoré využíva AI a plne optické technológie na budovanie základných sieťových možností pre globálnych poskytovateľov internetových služieb v inteligentnom svete s cieľom pomôcť im využiť nový obchodný potenciál.
„Do roku 2025 prešla AI od konceptu do rozsiahleho nasadenia, čím zásadne zmenila odvetvie poskytovateľov internetových služieb," povedal York Yue, viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ obchodného útvaru ISP a médií, vo svojom úvodnom prejave. „Interne poháňa automatizáciu siete, inteligenciu a prevádzkovú efektívnosť; externe umožňuje služby B2B s vyššou hodnotou a nové modely monetizácie." Yue tiež zdôraznil, že poskytovatelia internetových služieb musia konať rozhodne, začleniť AI do svojej základnej stratégie a zaujať pozíciu, s ktorou budú môcť dosiahnuť udržateľný rast v inteligentnom svete.
AI + plne optické domáce širokopásmové pripojenie: budovanie inteligentných domovov novej generácie
Inteligentné domácnosti zahŕňajú rôzne aplikácie, ako sú cloudové hry, streamovanie videa v rozlíšení 8K UHD či vzdialené konferencie. Tie kladú vyššie požiadavky na rýchlosť, stabilitu a efektívnosť prevádzky a údržby domáceho širokopásmového pripojenia. Na riešenie tejto výzvy spoločnosť Huawei uvádza riešenie Next Generation FAN. Toto riešenie, zamerané na AI a postavené na architektúre koordinovanej medzi zariadením a cloudom, poskytuje komplexný systém služieb s inteligentným plánovaním, pripojením, službami, ako aj prevádzkou a údržbou. Jeho cieľom je pomôcť poskytovateľom internetových služieb preskúmať nový potenciál rastu zlepšením používateľskej skúsenosti.
Pre domáce pripojenie využíva riešenie FAN novej generácie ONT série OptiXstar EG od Huawei na poskytovanie troch inteligentných funkcií:
- Inteligentná konektivita: Táto funkcia umožňuje automatické prepínanie medzi frekvenčnými pásmami a poskytuje rýchlosti Wi-Fi 7 presahujúce 2000 Mbps, čím ponúka pokrytie celej domácnosti a plynulý výkon pre náročné úlohy, ako sú cloudové hry a streamovanie videa v rozlíšení 8K UHD.
- Inteligentné služby: Wi-Fi je integrované s algoritmami AI, ktoré presne identifikujú vnútorné podmienky a chránia bezpečnosť domácnosti.
- Inteligentná prevádzka a údržba: Funkcie autodiagnostiky a autooptimalizácie umožňujú zariadeniam automaticky detekovať a odstraňovať chyby pre plynulejší a efektívnejší výkon siete.
Pre sledovanie domácich služieb riešenie využíva OLT série MA5800T, ktoré sú vybavené riadením prevádzky riadeným AI a ponúkajú vyhradené sieťové cesty pre rôzne inteligentné služby s prispôsobenými zárukami úrovne poskytovaných služieb. To umožňuje spoľahlivý výkon pre rôzne aplikácie v zdravotníctve, zábavnom priemysle aj pri stretnutiach na diaľku.
Riešenie vylepšuje zážitky z inteligentnej domácnosti vo všetkých scenároch. Pomáha poskytovateľom internetových služieb vyniknúť na trhu a zároveň zvyšuje lojalitu používateľov a obchodnú hodnotu.
Prijatie AI: otvorenie novej inteligentnej budúcnosti pre ISP
Hĺbková integrácia AI s komunikačnými sieťami sa ukázala ako ústredný motor priemyselných inovácií a pokroku. Inteligentná transformácia domácich širokopásmových aj podnikových sietí sa dostala do kľúčového bodu.
„AI pretvára odvetvie poskytovateľov internetových služieb a poháňa rast služieb v sektoroch B2H aj B2B," povedal Huang Dachuan, technický riaditeľ oddelenia marketingu a predaja riešení IKT spoločnosti Huawei. „Terminály s AI sa stanú do roku 2030 bežnými. Vďaka multimodálnym možnostiam pomôžu podnikom znížiť náklady a zlepšiť efektivitu, zatiaľ čo inteligentné a odolné siete výrazne zlepšia efektivitu prevádzky a údržby, ako aj používateľskú skúsenosť." Podľa Huanga spoločnosť Huawei predstavila sieťovú architektúru poskytovateľov internetových služieb pre inteligentný svet. „Táto architektúra integruje cloudové dátové centrá s AI, optický prístup a možnosti IP prenosu prostredníctvom technológií, ako sú optické prepojenie dátových centier (DC-OXC), segmentové smerovanie cez IPv6 (SRv6) a optické prepojenie (OXC). Umožňuje scenáre ako rodinná zdravotná starostlivosť, inteligentné domácnosti a inteligentná prevádzka a údržba, čím pomáha zákazníkom dosiahnuť inteligentnú transformáciu služieb," povedal Huang.
Spoločnosť Huawei, ako popredný svetový dodávateľ IKT infraštruktúry a inteligentných terminálov, poskytla inovatívne produkty, riešenia a služby viac ako 8000 poskytovateľom internetových služieb vo viac ako 120 krajinách a regiónoch. Do budúcnosti bude Huawei pokračovať v rozvoji AI a sieťovej integrácie, pričom bude zároveň spolupracovať s globálnymi zákazníkmi a partnermi na urýchľovaní inteligentných aktualizácií domácich širokopásmových sietí a podnikových sietí. Cieľom spoločnosti je priniesť AI do všetkých domácností a priemyselných odvetví a vytvoriť tak silnú digitálnu základňu pre budúcu inteligentnú éru.
Viac informácií o digitálnych a inteligentných riešeniach spoločnosti Huawei pre poskytovateľov internetových služieb nájdete na stránke: https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp
