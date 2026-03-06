Huawei lance une solution FAN de nouvelle génération

L'IA favorise la connectivité des maisons intelligentes

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au cours du MWC Barcelona 2026, Huawei a organisé un forum de l'industrie des FAI sur le thème « AI Reshapes ISPs, Leading B2H and B2B Growth » (L'IA transforme les FAI et stimule la croissance des secteurs B2H et B2B). Lors de l'événement, Huawei a dévoilé sa solution FAN de nouvelle génération qui utilise l'IA et les technologies tout-optique pour construire des capacités de réseau de base pour les FAI mondiaux dans le monde intelligent, visant à les aider à libérer un nouveau potentiel commercial.

York Yue, vice-président de Huawei et PDG de la division ISP & Media, prononce un discours d'ouverture Cérémonie de lancement de la solution FAN de nouvelle génération de Huawei

« D'ici 2025, l'IA sera passée du concept au déploiement à grande échelle, transformant fondamentalement le secteur des fournisseurs de services Internet (FAI) », a déclaré York Yue, vice-président de Huawei et PDG de ISP & Media BU, dans son discours d'ouverture. « En interne, elle favorise l'automatisation du réseau, l'intelligence et l'efficacité opérationnelle ; en externe, elle permet des services B2B à plus forte valeur ajoutée et de nouveaux modèles de monétisation. » M. Yue a également souligné que les fournisseurs de services Internet doivent agir de manière décisive, intégrer l'IA dans leur stratégie de base et se positionner de manière à bénéficier d'une croissance durable dans le monde intelligent.

IA + haut débit domestique tout optique : construire des maisons intelligentes de nouvelle génération

Les maisons intelligentes impliquent diverses applications telles que les jeux dans le cloud, la diffusion vidéo UHD 8K et les conférences à distance. Cela impose des exigences plus élevées en matière de débit, de stabilité et d'efficacité opérationnelle et de maintenance du haut débit domestique. Pour y remédier, Huawei a lancé sa solution FAN de nouvelle génération. Centrée sur l'IA et conçue sur une architecture coordonnée dispositif-périphérie-cloud, cette solution fournit un système de services complet comprenant une programmation intelligente, une connectivité, des services et des opérations d'exploitation et de maintenance (O&M). Elle a pour but d'aider les FAI à explorer un nouveau potentiel de croissance en améliorant l'expérience utilisateur.

Pour la connectivité domestique, la solution FAN de nouvelle génération utilise les ONT de la série OptiXstar EG de Huawei afin d'offrir les trois fonctions intelligentes suivantes :

Connectivité intelligente : cette fonction permet de passer automatiquement d'une bande de fréquence à l'autre et d'atteindre des vitesses Wi-Fi 7 supérieures à 2 000 Mbps, offrant ainsi une couverture de l'ensemble de la maison et des performances transparentes pour des tâches exigeantes telles que les jeux dans le cloud et la diffusion de vidéos UHD 8K. Services intelligents : le Wi-Fi est intégré aux algorithmes d'IA afin d'identifier avec précision les conditions intérieures et de sécuriser le domicile. Exploitation et maintenance intelligentes : les capacités d'autodiagnostic et d'auto-optimisation permettent aux appareils de détecter et de corriger automatiquement les défauts pour une performance réseau plus fluide et plus efficace.

Pour optimiser la connaissance des services à domicile, la solution exploite des OLT (terminaux de ligne optique) de la série MA5800T dotés d'une gestion du trafic pilotée par l'IA, offrant des chemins de réseau dédiés aux différents services intelligents avec des garanties SLA sur mesure. Cela permet d'obtenir des performances fiables pour diverses applications dans les domaines de la santé, du divertissement et des réunions à distance.

La solution améliore l'expérience de la maison intelligente dans tous les scénarios. Elle aide les FAI à se démarquer sur le marché tout en renforçant la fidélité des utilisateurs et la valeur commerciale.

Adopter l'IA : un nouvel avenir intelligent pour les FAI

L'intégration profonde de l'IA au sein des réseaux de communication est devenue le principal moteur de l'innovation et du progrès industriels. La transformation intelligente des réseaux haut débit domestiques et d'entreprise a atteint un tournant décisif.

« L'IA est en train de transformer le secteur des FAI et de stimuler la croissance des services dans les secteurs B2H et B2B », a déclaré Huang Dachuan, directeur technique du département du marketing des TIC et des ventes de solutions de Huawei. « Les terminaux d'IA deviendront courants d'ici 2030. Grâce à leurs capacités multimodales, ils aideront les entreprises à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité, tandis que les réseaux intelligents et résilients contribueront considérablement à l'amélioration de l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance ainsi qu'a l'expérience utilisateur. » Selon M. Huang, Huawei a introduit une architecture de réseau ISP pour le monde intelligent. « Cette architecture intègre les Data Centers cloud IA, l'accès optique et les capacités de transport IP grâce à des technologies telles que le Data Center Optical Cross-Connect (DC-OXC), le Segment Routing over IPv6 (SRv6) et l'Optical Cross-Connect (OXC). Elle permet des scénarios tels que la santé des familles, les maisons intelligentes et l'exploitation et la maintenance intelligentes, aidant les clients à réaliser une transformation intelligente des services », a déclaré M. Huang.

En tant que premier fournisseur mondial d'infrastructures TIC et de terminaux intelligents, Huawei a fourni ses services à plus de 8 000 FAI dans plus de 120 pays et régions avec des produits, des solutions et des services innovants. Huawei continuera à faire progresser l'IA et l'intégration des réseaux tout en collaborant avec des clients et des partenaires mondiaux afin d'accélérer les mises à niveau intelligentes pour les réseaux haut débit domestiques et d'entreprise. L'entreprise a pour objectif d'introduire l'IA dans tous les foyers et tous les secteurs, en créant une base numérique solide pour l'ère intelligente à venir.

Pour plus d'informations sur les solutions numériques et intelligentes de Huawei pour les FAI, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp.

