Huawei conquista oito prêmios GLOMO no MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei conquistou oito prestigiados prêmios Global Mobile (GLOMO) no MWC Barcelona 2026. Esses prêmios incluem Melhor Infraestrutura de Rede Móvel, Melhor Solução de Rede com IA, Melhor Solução de Rede Não Terrestre, Melhor Serviço de Operadora Móvel para Consumidores Conectados, Melhor Inovação Móvel para Saúde e Bem-Estar Conectados, Melhor Inovação em FinTech e Comércio Digital, Melhor Uso de Dispositivos Móveis para Acessibilidade e Inclusão e Melhor Inovação Móvel para Melhorar a Vida de Crianças e Jovens.

Os prêmios GLOMO da GSMA são um dos mais conceituados e influentes da indústria global de comunicações móveis e são concedidos para reconhecer empresas e indivíduos que fizeram contribuições excepcionais para a tecnologia móvel, aplicações inovadoras e desenvolvimento da indústria. Esses prêmios são avaliados por um painel de especialistas de alto nível da indústria.

Melhor Infraestrutura de rede móvel

A Huawei desenvolveu diversas soluções inovadoras para banda ultralarga, múltiplas antenas e eficiência energética que estão apoiando a evolução para o 5G em todas as faixas de frequência. Essas inovações têm sido usadas por operadoras para construir redes móveis com IA, fáceis de implantar, projetadas para a evolução do 5G-A, que oferecem desempenho superior e consomem níveis ultrabaixos de energia. Elas estabeleceram um novo padrão de referência para a indústria global de comunicações.

Melhor Solução de Rede-com IA

A Huawei e a China Mobile desenvolveram conjuntamente uma solução de transformação operacional "AI+Network" para redes autônomas (ANs), a fim de abordar os principais pontos críticos nas operações de rede: eficiência, crescimento e custo. Ao aprofundar a construção do AN L4, essa solução libera tanto o valor técnico quanto o valor de negócios da IA. Essa solução também apresenta o primeiro protocolo de comunicação multiagente A2A-T de nível operadora do mundo, que permite a colaboração de agentes autônomos entre domínios e eleva os níveis de autonomia da rede de inteligência de ponto único para inteligência coletiva.

Melhor Solução de Rede Não Terrestre

A divisão de Comunicações por Satélite da China Telecom trabalhou com a Huawei para desenvolver o primeiro conjunto de tecnologias da indústria que permite conexão direta entre telefones celulares e satélites Tiantong. Essas tecnologias incluem codificação de canal convolucional de alto ganho com código ultracurto e quantização adaptativa de voz. Atualmente, 40 modelos de celulares e sete sistemas de infoentretenimento automotivo utilizam essas tecnologias para se comunicar por meio do sistema de satélites Tiantong, tanto na China continental quanto em Hong Kong, além de um número crescente de países e regiões do mundo todo. Essas tecnologias também estão sendo utilizadas nos setores marítimo e de baixa altitude.

Melhor Serviço de Operadora Móvel para Consumidores Conectados

A Telkomsel da Indonésia e a Huawei conquistaram o prêmio GSMA GLOMO de Melhor Serviço de Operadora Móvel para Consumidores Conectados pelo uso do UE Logo para oferecer uma experiência garantida. Essa conquista valida a abordagem pioneira da Indonésia na monetização da experiência e serve como referência para operadoras em todo o mundo que exploram esse novo modelo de negócios.

Melhor Inovação Móvel para Saúde e Bem-Estar Conectados

O projeto Ubiquitous AI Health Assistant, criado conjuntamente pelo 5G New Calling da China Mobile e pela Huawei, ganhou o prêmio GSMA GLOMO de Melhor Inovação Móvel para Saúde e Bem-Estar Conectados. Isso marca uma nova etapa para as comunicações inteligentes definidas pelo conceito de "chamada como serviço".

Melhor Inovação em FinTech e Comércio Digital

A plataforma Ziidi Wealth, desenvolvida conjuntamente pela Safaricom e pela Huawei, ganhou o prêmio GSMA GLOMO de Melhor Inovação em FinTech e Comércio Digital. As duas empresas trabalham juntas no setor de finanças móveis há mais de uma década, apoiando o ecossistema financeiro móvel da África de forma abrangente, desde carteiras digitais e pagamentos até serviços financeiros.

Ziidi é um fundo de mercado monetário (MMF) que a Safaricom lançou em 2025 no Quênia e que melhora significativamente a inclusão financeira ao oferecer aos clientes de renda média e baixa uma solução de investimento digital segura, em tempo real e com baixa barreira de entrada.

A plataforma utiliza o Mobile Money da Huawei, que integra dados do sistema de suporte ao negócio (BSS), do sistema de suporte às operações (OSS) e de outros domínios, juntamente com recursos de assistência operacional e controle de risco de crédito, tornando os serviços financeiros mais acessíveis globalmente. Isso abriu caminho para o rápido desenvolvimento de portais onde os usuários podem acessar serviços de estilo de vida digitais e inteligentes.

Melhor Uso de Dispositivos Móveis para Acessibilidade e Inclusão

A China Mobile e a Huawei desenvolveram conjuntamente o Ubiquitous Mobile Health Assistant. Equipado com a rede 5G New Calling da China Mobile e um agente de IA de saúde, o assistente oferece serviços completos de saúde, incluindo consultas de saúde, assistência médica e gestão da saúde, transformando o discador do telefone em um portal médico portátil acessível a todos os lares.

Melhor Inovação Móvel para Melhorar a Vida de Crianças e Jovens

O Plano Qingjiao no Condado de Lancang, em Pu'er, China, iniciado conjuntamente pela China Telecom, CSEF e Huawei, utiliza a rede 5G da China Telecom e o Huawei Cloud WeLink para criar uma comunidade virtual que conecta professores e alunos de Lancang e Xangai, além de integrar 5G e Wi-Fi nos campi escolares. Até o momento, o projeto já abrange dezenas de escolas de ensino fundamental e médio em Lancang, capacitou mais de 600 professores rurais e beneficiou mais de 5.000 estudantes. Em todo o país, já capacitou quase 180.000 professores, promovendo a equidade educacional por meio da tecnologia digital.

O MWC Barcelona 2026 será realizado de 2 a 5 de março em Barcelona, Espanha. Durante o evento, a Huawei apresentará seus mais recentes produtos e soluções no estande 1H50 no Hall 1 da Fira Gran Via.

A era das redes agênticas está se aproximando rapidamente, e a adoção comercial do 5G-A em larga escala está ganhando velocidade. A Huawei está trabalhando ativamente com operadoras e parceiros em todo o mundo para liberar todo o potencial do 5G-A e preparar o caminho para a evolução rumo ao 6G. Também estamos criando soluções de Redes Centradas em IA para viabilizar serviços, redes e elementos de rede (NEs) inteligentes, acelerando a implantação em larga escala de redes autônomas de nível 4 (AN L4) e utilizando IA para modernizar nosso negócio principal. Juntamente com outros participantes do setor, criaremos redes líderes orientadas por valor e infraestruturas de computação de IA para um futuro totalmente inteligente.

