Huawei lanceert Next Generation FAN-oplossing

AI versterkt de connectiviteit voor slimme thuisnetwerken

BARCELONA, Spanje, 7 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 organiseerde Huawei een ISP Industry Forum met als thema 'AI hervormt ISP's' en stimuleert groei in B2H en B2B'. Tijdens het evenement presenteerde Huawei zijn Next Generation FAN-oplossing, die gebruikmaakt van AI en volledig optische technologieën om kerncapaciteiten voor netwerken van ISP's wereldwijd op te bouwen in de intelligente wereld, met als doel nieuwe groeikansen te ontsluiten.

York Yue, Vice President of Huawei and CEO of ISP & Media BU, delivering an opening speech Launch ceremony of Huawei's Next Generation FAN solution

"In 2025 is AI geëvolueerd van een concept naar grootschalige implementatie, wat de ISP-sector ingrijpend heeft veranderd", verklaarde York Yue, vicepresident van Huawei en CEO van de ISP & Media Business Unit, in zijn openingsspeech. "Intern stimuleert het netwerkautomatisering, intelligentie en operationele efficiëntie; extern ondersteunt het B2B-diensten met een hogere toegevoegde waarde en nieuwe verdienmodellen." Yue benadrukte ook dat ISP's doortastend moeten handelen, AI in hun kernstrategie moeten integreren en zich moeten positioneren om duurzame groei in de intelligente wereld te realiseren.

AI + volledig optisch breedband voor thuis: de volgende generatie slimme thuisnetwerken bouwen

Slimme thuisnetwerken omvatten uiteenlopende toepassingen, zoals cloudgaming, 8K-UHD-videostreaming en videoconferenties op afstand. Deze stellen hogere eisen aan de snelheid, stabiliteit en beheer- en onderhoudsefficiëntie van thuisbreedband. Om hierop in te spelen, heeft Huawei zijn Next Generation FAN-oplossing gelanceerd. De oplossing is gericht op AI en gebouwd op een gecoördineerde architectuur van apparaten, edge en cloud en biedt een uitgebreid servicesysteem met intelligente planning, connectiviteit, diensten en beheer en onderhoud. De oplossing is bedoeld om ISP's te helpen nieuwe groeikansen te ontsluiten door de gebruikerservaring te verbeteren.

Voor thuisconnectiviteit maakt de Next Generation FAN-oplossing gebruik van de ONT's uit de OptiXstar EG-reeks van Huawei en biedt deze drie intelligente functies:

Intelligente connectiviteit: Deze functie zorgt voor automatische omschakeling tussen frequentiebanden en biedt Wi-Fi 7-snelheden van meer dan 2.000 Mbps, met dekking in de hele woning en naadloze prestaties voor veeleisende toepassingen, zoals cloudgaming en 8K-UHD-videostreaming. Intelligente diensten: Wi-Fi is geïntegreerd met AI-algoritmen om de omstandigheden binnenshuis nauwkeurig te herkennen en de woning te beschermen. Intelligent beheer en onderhoud: Met de functies voor zelfdiagnose en zelfoptimalisatie kunnen apparaten storingen automatisch detecteren en verhelpen voor soepelere en efficiëntere netwerkprestaties.

Voor een beter inzicht in thuisdiensten maakt de oplossing gebruik van OLT's uit de MA5800T-reeks, die beschikken over AI-gestuurd verkeersbeheer en speciale netwerkpaden bieden voor verschillende slimme diensten, met op maat gemaakte SLA-garanties. Dit zorgt voor betrouwbare prestaties voor uiteenlopende toepassingen in de gezondheidszorg, entertainment en scenario's voor vergaderingen op afstand.

De oplossing verbetert de gebruikservaring van slimme thuisnetwerken in uiteenlopende gebruiksscenario's. Hiermee kunnen ISP's zich onderscheiden in de markt en tegelijk de klantloyaliteit en bedrijfswaarde vergroten.

AI omarmen: een nieuwe intelligente toekomst voor ISP's

De diepe integratie van AI met communicatienetwerken is uitgegroeid tot de belangrijkste drijfveer voor industriële innovatie en vooruitgang. De intelligente transformatie van zowel thuisbreedband als bedrijfsnetwerken heeft een cruciaal keerpunt bereikt.

"AI hervormt de ISP-sector en stimuleert de groei van diensten in zowel de B2H- als de B2B-sector", aldus Huang Dachuan, CTO van de afdeling ICT Marketing and Solution Sales van Huawei. AI-terminals zullen tegen 2030 algemeen worden. Met multimodale mogelijkheden zullen ze ondernemingen helpen kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren, terwijl intelligente en veerkrachtige netwerken de efficiëntie van beheer en onderhoud en de gebruikerservaring aanzienlijk zullen verbeteren. Volgens Huang heeft Huawei een ISP-netwerkarchitectuur voor de intelligente wereld gelanceerd. "Deze architectuur integreert AI-clouddatacenters, optische toegang en IP-transportcapaciteiten via technologieën zoals Data Center Optical Cross-Connect (DC-OXC), Segment Routing over IPv6 (SRv6) en Optical Cross-Connect (OXC). Hiermee worden toepassingen ondersteund zoals gezinsgezondheidszorg, slimme woningen en intelligent beheer en onderhoud, en helpt klanten bij het realiseren van een intelligente transformatie van hun diensten", verklaarde Huang.

Als toonaangevende wereldwijde leverancier van ICT-infrastructuur en slimme terminals heeft Huawei met innovatieve producten, oplossingen en diensten meer dan 8.000 ISP's ondersteund in meer dan 120 landen en regio's. In de toekomst zal Huawei de integratie van AI en netwerken verder blijven ontwikkelen en samenwerken met klanten en partners wereldwijd om de intelligente vernieuwing van thuisbreedband en bedrijfsnetwerken te versnellen. Het bedrijf wil AI naar alle huishoudens en sectoren brengen en zo een sterke digitale basis creëren voor het toekomstige intelligente tijdperk.

