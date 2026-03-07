Huawei представляет решение FAN следующего поколения

ИИ расширяет возможности интеллектуального подключения «умного» дома

БАРСЕЛОНА, Испания, 8 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В рамках выставки MWC 2026 в Барселоне компания Huawei провела отраслевой форум интернет-провайдеров на тему «ИИ меняет интернет-провайдеров, стимулируя рост B2H и B2B» (AI Reshapes ISPs, Leading B2H and B2B Growth). На этом мероприятии Huawei представила свое решение FAN следующего поколения (Next Generation FAN), использующее технологии ИИ и полностью оптических сетей с целью создания ключевых сетевых возможностей для глобальных интернет-провайдеров в интеллектуальном мире, с помощью которых они смогут раскрыть новый бизнес-потенциал.

York Yue, Vice President of Huawei and CEO of ISP & Media BU, delivering an opening speech Launch ceremony of Huawei's Next Generation FAN solution

«К 2025 году искусственный интеллект перешел от концепции к масштабному внедрению и фундаментально трансформировал индустрию интернет-провайдеров, — отметил в своей вступительной речи Йорк Юэ (York Yue), вице-президент Huawei и генеральный директор бизнес-подразделения ISP & Media BU. — Внутри компаний он стимулирует автоматизацию сетей, интеллектуализацию и повышение операционной эффективности, а снаружи — обеспечивает развитие высокодоходных B2B-сервисов и новых моделей монетизации». Г-н Юэ также подчеркнул, что интернет-провайдеры должны действовать решительно, интегрировать ИИ в свою ключевую стратегию и позиционировать себя так, чтобы обеспечить устойчивый рост в интеллектуальном мире.

ИИ + полностью оптический домашний широкополосный доступ: создание «умных» домов нового поколения

«Умные» дома включают в себя различные приложения, такие как облачные игры, потоковое видео 8K UHD и удаленные конференции. Это предъявляет более высокие требования к скорости, стабильности и эффективности эксплуатации домашних широкополосных сетей. Для решения этих задач Huawei представила свою разработку Next Generation FAN. Основанное на искусственном интеллекте и построенное на архитектуре координации устройств, периферии и облака (device-edge-cloud ), это решение предлагает комплексную систему обслуживания с интеллектуальным планированием ресурсов, интеллектуальным подключением, интеллектуальными сервисами и интеллектуальной эксплуатацией и обслуживанием (O&M). Цель решения — помочь интернет-провайдерам раскрыть новый потенциал роста за счет повышения комфорта пользователя.

Для обеспечения домашнего подключения решение Next Generation FAN использует терминалы Huawei OptiXstar серии EG (ONT), предоставляющие три интеллектуальные функции:

Интеллектуальное подключение: осуществляет автоматическое переключение между диапазонами частот и скорость Wi-Fi 7 свыше 2000 Мбит/с, обеспечивая покрытие всего дома и бесперебойную работу ресурсоемких приложений, таких как облачные игры и потоковое видео 8K UHD. Интеллектуальные сервисы: Wi-Fi интегрирован с алгоритмами искусственного интеллекта, которые точно анализируют условия внутри помещения и помогают обеспечивать безопасность домашней сети. Интеллектуальная эксплуатация и обслуживание: функции самодиагностики и самооптимизации позволяют устройствам автоматически обнаруживать и устранять неисправности, обеспечивая более стабильную и эффективную работу сети.

Для анализа домашних сервисов решение использует OLT серии MA5800T с системой управления трафиком на основе искусственного интеллекта, которая обеспечивает выделенные сетевые каналы для различных интеллектуальных сервисов с индивидуальными SLA-гарантиями. Это означает надежную поддержку для работы различных приложений, включая медицинские сервисы, развлекательные сервисы и удаленные видеоконференции.

Решение улучшает качество и комфорт использования возможностей «умного» дома во всех сценариях. Оно помогает интернет-провайдерам выделиться на рынке, одновременно укрепляя лояльность пользователей и бизнес-ценность услуг.

Внедрение ИИ: новый интеллектуальный этап для интернет-провайдеров

Глубокая интеграция искусственного интеллекта и телекоммуникационных сетей стала главной движущей силой инноваций и развития отрасли. Интеллектуальная трансформация как домашних широкополосных сетей, так и корпоративных сетей достигла поворотной точки.

«ИИ меняет индустрию интернет-провайдеров и стимулирует рост сервисов как в сегменте B2H, так и в сегменте B2B, — сказал Хуан Дачуань (Huang Dachuan), технический директор отдела маркетинга и продаж решений ИКТ Huawei. — К 2030 году ИИ-терминалы станут обычным явлением. Благодаря мультимодальным возможностям они помогут предприятиям сокращать расходы и повышать эффективность, а интеллектуальные и отказоустойчивые сети значительно улучшат эффективность эксплуатации и обслуживания и комфорт пользователя». По словам г-на Дачуаня, Huawei представила сетевую архитектуру ISP для интеллектуального мира. «Эта архитектура объединяет облачные ЦОД ИИ, оптический доступ и IP-транспортные сети с помощью таких технологий, как оптическая кросс-коммутация для ЦОЛ (DC-OXC), сегментная маршрутизация по IPv6 (SRv6) и оптический кросс (OXC). Она расширяет возможности таких сценариев, как домашняя телемедицина, «умные» дома и интеллектуальная эксплуатация и обслуживание, помогая клиентам реализовать интеллектуальную трансформацию сервисов», — отметил г-н Дачуань.

Являясь ведущим мировым поставщиком ИКТ-инфраструктуры и интеллектуальных терминалов, Huawei обслуживает более 8000 интернет-провайдеров в более чем 120 странах и регионах мира, предоставляя инновационные продукты, решения и услуги. В дальнейшем Huawei продолжит развивать интеграцию искусственного интеллекта и сетевых технологий, сотрудничая с глобальными клиентами и партнерами для ускорения интеллектуальной модернизации домашних широкополосных и корпоративных сетей. Компания стремится привнести искусственный интеллект в каждый дом и каждую отрасль, создавая прочную цифровую базу для будущей интеллектуальной эпохи.

За дополнительной информацией о цифровых и интеллектуальных решениях Huawei для интернет-провайдеров обращайтесь на веб-сайт https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp

