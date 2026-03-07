Huawei представляет решение FAN следующего поколения

News provided by

Huawei

Mar 07, 2026, 21:44 ET

ИИ расширяет возможности интеллектуального подключения «умного» дома

БАРСЕЛОНА, Испания, 8 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В рамках выставки MWC 2026 в Барселоне компания Huawei провела отраслевой форум интернет-провайдеров на тему «ИИ меняет интернет-провайдеров, стимулируя рост B2H и B2B» (AI Reshapes ISPs, Leading B2H and B2B Growth). На этом мероприятии Huawei представила свое решение FAN следующего поколения (Next Generation FAN), использующее технологии ИИ и полностью оптических сетей с целью создания ключевых сетевых возможностей для глобальных интернет-провайдеров в интеллектуальном мире, с помощью которых они смогут раскрыть новый бизнес-потенциал.

Continue Reading
York Yue, Vice President of Huawei and CEO of ISP & Media BU, delivering an opening speech
York Yue, Vice President of Huawei and CEO of ISP & Media BU, delivering an opening speech
Launch ceremony of Huawei's Next Generation FAN solution
Launch ceremony of Huawei's Next Generation FAN solution

«К 2025 году искусственный интеллект перешел от концепции к масштабному внедрению и фундаментально трансформировал индустрию интернет-провайдеров, — отметил в своей вступительной речи Йорк Юэ (York Yue), вице-президент Huawei и генеральный директор бизнес-подразделения ISP & Media BU. — Внутри компаний он стимулирует автоматизацию сетей, интеллектуализацию и повышение операционной эффективности, а снаружи — обеспечивает развитие высокодоходных B2B-сервисов и новых моделей монетизации». Г-н Юэ также подчеркнул, что интернет-провайдеры должны действовать решительно, интегрировать ИИ в свою ключевую стратегию и позиционировать себя так, чтобы обеспечить устойчивый рост в интеллектуальном мире.

ИИ + полностью оптический домашний широкополосный доступ: создание «умных» домов нового поколения

«Умные» дома включают в себя различные приложения, такие как облачные игры, потоковое видео 8K UHD и удаленные конференции. Это предъявляет более высокие требования к скорости, стабильности и эффективности эксплуатации домашних широкополосных сетей. Для решения этих задач Huawei представила свою разработку Next Generation FAN. Основанное на искусственном интеллекте и построенное на архитектуре координации устройств, периферии и облака (device-edge-cloud ), это решение предлагает комплексную систему обслуживания с интеллектуальным планированием ресурсов, интеллектуальным подключением, интеллектуальными сервисами и интеллектуальной эксплуатацией и обслуживанием (O&M). Цель решения — помочь интернет-провайдерам раскрыть новый потенциал роста за счет повышения комфорта пользователя.

Для обеспечения домашнего подключения решение Next Generation FAN использует терминалы Huawei OptiXstar серии EG (ONT), предоставляющие три интеллектуальные функции:

  1. Интеллектуальное подключение: осуществляет автоматическое переключение между диапазонами частот и скорость Wi-Fi 7 свыше 2000 Мбит/с, обеспечивая покрытие всего дома и бесперебойную работу ресурсоемких приложений, таких как облачные игры и потоковое видео 8K UHD.
  2. Интеллектуальные сервисы: Wi-Fi интегрирован с алгоритмами искусственного интеллекта, которые точно анализируют условия внутри помещения и помогают обеспечивать безопасность домашней сети.
  3. Интеллектуальная эксплуатация и обслуживание: функции самодиагностики и самооптимизации позволяют устройствам автоматически обнаруживать и устранять неисправности, обеспечивая более стабильную и эффективную работу сети.

Для анализа домашних сервисов решение использует OLT серии MA5800T с системой управления трафиком на основе искусственного интеллекта, которая обеспечивает выделенные сетевые каналы для различных интеллектуальных сервисов с индивидуальными SLA-гарантиями. Это означает надежную поддержку для работы различных приложений, включая медицинские сервисы, развлекательные сервисы и удаленные видеоконференции.

Решение улучшает качество и комфорт использования возможностей «умного» дома во всех сценариях. Оно помогает интернет-провайдерам выделиться на рынке, одновременно укрепляя лояльность пользователей и бизнес-ценность услуг.

Внедрение ИИ: новый интеллектуальный этап для интернет-провайдеров

Глубокая интеграция искусственного интеллекта и телекоммуникационных сетей стала главной движущей силой инноваций и развития отрасли. Интеллектуальная трансформация как домашних широкополосных сетей, так и корпоративных сетей достигла поворотной точки.

«ИИ меняет индустрию интернет-провайдеров и стимулирует рост сервисов как в сегменте B2H, так и в сегменте B2B, — сказал Хуан Дачуань (Huang Dachuan), технический директор отдела маркетинга и продаж решений ИКТ Huawei. — К 2030 году ИИ-терминалы станут обычным явлением. Благодаря мультимодальным возможностям они помогут предприятиям сокращать расходы и повышать эффективность, а интеллектуальные и отказоустойчивые сети значительно улучшат эффективность эксплуатации и обслуживания и комфорт пользователя». По словам г-на Дачуаня, Huawei представила сетевую архитектуру ISP для интеллектуального мира. «Эта архитектура объединяет облачные ЦОД ИИ, оптический доступ и IP-транспортные сети с помощью таких технологий, как оптическая кросс-коммутация для ЦОЛ (DC-OXC), сегментная маршрутизация по IPv6 (SRv6) и оптический кросс (OXC). Она расширяет возможности таких сценариев, как домашняя телемедицина, «умные» дома и интеллектуальная эксплуатация и обслуживание, помогая клиентам реализовать интеллектуальную трансформацию сервисов», — отметил г-н Дачуань.

Являясь ведущим мировым поставщиком ИКТ-инфраструктуры и интеллектуальных терминалов, Huawei обслуживает более 8000 интернет-провайдеров в более чем 120 странах и регионах мира, предоставляя инновационные продукты, решения и услуги. В дальнейшем Huawei продолжит развивать интеграцию искусственного интеллекта и сетевых технологий, сотрудничая с глобальными клиентами и партнерами для ускорения интеллектуальной модернизации домашних широкополосных и корпоративных сетей. Компания стремится привнести искусственный интеллект в каждый дом и каждую отрасль, создавая прочную цифровую базу для будущей интеллектуальной эпохи.

За дополнительной информацией о цифровых и интеллектуальных решениях Huawei для интернет-провайдеров обращайтесь на веб-сайт https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2927740/York_Yue_Vice_President_Huawei_CEO_ISP___Media_BU.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2927741/Launch_ceremony_Huawei_s_Next_Generation_FAN_solution.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei lancia la soluzione FAN di nuova generazione

Huawei lancia la soluzione FAN di nuova generazione

In occasione del MWC Barcelona 2026, Huawei ha organizzato un forum sul settore degli Internet Service Provider dal titolo "AI Reshapes ISPs, Leading ...
Huawei Yeni Nesil FAN Çözümünü Piyasaya Sürüyor

Huawei Yeni Nesil FAN Çözümünü Piyasaya Sürüyor

MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, "Yapay Zeka ISP'leri Yeniden Şekillendiriyor, B2H ve B2B Büyümesine Öncülük Ediyor" temalı bir İSP Endüstri...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics