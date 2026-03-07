Huawei تطلق حل شبكات الوصول البصري من الجيل التالي

الذكاء الاصطناعي يعزز اتصال المنزل الذكي

برشلونة، إسبانيا, 7 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال "المؤتمر العالمي للجوال" 2026 في برشلونة، عقدت شركة "هواوي" (Huawei) منتدى صناعي لمزودي خدمات الإنترنت تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي يشكل مستقبل مزودي خدمات الإنترنت، ويقود نمو مسارات (البيع للبشر) و(البيع للشركات)". كشفت "هواوي" في الحدث عن حل شبكات الوصول البصري من الجيل التالي، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الضوئية بالكامل لبناء قدرات الشبكات الأساسية لمزودي خدمات الإنترنت العالميين في العالم الذكي ، بهدف مساعدتهم على فتح الآفاق لإمكانات أعمال جديدة.

York Yue, Vice President of Huawei and CEO of ISP & Media BU, delivering an opening speech Launch ceremony of Huawei's Next Generation FAN solution

قال "يورك يوي"، نائب رئيس "هواوي" والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال تقديم خدمة الإنترنت والإعلام، في كلمته الافتتاحية: "بحلول عام 2025 ، انتقل الذكاء الاصطناعي من المفهوم إلى النشر على نطاق واسع ، مما أدى إلى نقلة نوعية في صناعة مزودي خدمات الإنترنت بشكل أساسي". "داخليًا ، يدفع أتمتة الشبكات، والذكاء، والكفاءة التشغيلية ؛ وخارجيًا ، يسمح بتقديم خدمات "بيع للأعمال" بقيمة أعلى ونماذج استفادة مادية جديدة." أكد "يوي" أيضًا على أنه يجب على مزودي خدمات الإنترنت التصرف بحسم ، وتضمين الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتهم الأساسية ، ووضع أنفسهم في موقع يسمح لهم بمواكبة النمو المستدام في العالم الذكي.

الذكاء الاصطناعي + النطاق العريض المنزلي البصري بالكامل: بناء منازل ذكية من الجيل القادم

تتضمن المنازل الذكية تطبيقات مختلفة مثل الألعاب السحابية ، وتدفق الفيديو بجودة (8K UHD)، والمؤتمرات عن بُعد. تفرض هذه العناصر متطلبات أعلى بشأن معدلات السرعة، والاستقرار، وكفاءة التشغيل والصيانة للنطاق العريض المنزلي. لمعالجة ذلك، أصدرت "هواوي" حل شبكات الوصول البصري من الجيل التالي. هذا الحل يتمحور حول الذكاء الاصطناعي ومبني على بنية منسقة بين الأجهزة والحافة والسحابة ، ويوفر نظام خدمة شامل يتميز بقدرات الجدولة الذكية، والاتصال، والخدمات، والتشغيل والصيانة. ويهدف إلى مساعدة مزودي خدمات الإنترنت على استكشاف إمكانات النمو الجديدة من خلال تحسين تجربة المستخدم.

بالنسبة للاتصال المنزلي ، يستخدم حل شبكات الوصول البصري من الجيل التالي "محطات الشبكات البصرية" لسلسلة OptiXstar EG من "هواوي" لتوفير ثلاث ميزات ذكية على النحو التالي:

الاتصال الذكي: تتيح هذه الميزة التبديل التلقائي بين نطاقات التردد وتوفر سرعات لشبكات Wi-Fi 7 تتجاوز 2000 ميغابايت/ثانية ، مما يوفر تغطية كاملة للمنزل وأداءً سلسًا لمهام صعبة مثل الألعاب السحابية وتدفق الفيديو بجودة 8K UHD . الخدمات الذكية: يتم دمج شبكات Wi-Fi مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي لحماية أمن المنزل وتحديد الظروف الداخلية بدقة. قدرات التشغيل والصيانة الذكية: تتيح قدرات التشخيص الذاتي والتحسين الذاتي للأجهزة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها تلقائيًا لتحقيق أداء شبكة أكثر سلاسة وكفاءة.

من أجل الوعي بالخدمة المنزلية ، يستخدم الحل محطات الخطوط البصرية لسلسلة MA5800T، والتي تتميز بإدارة حركة المرور القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وتقدم مسارات شبكة مخصصة لخدمات ذكية مختلفة مع ضمانات لـ "اتفاقيات مستوى الخدمة" مصممة خصيصًا. وهذا يتيح أداءً موثوقًا للتطبيقات المتنوعة في مجالات الرعاية الصحية، والترفيه، وسيناريوهات الاجتماعات عن بُعد.

يعزز الحل تجارب المنزل الذكي في جميع السيناريوهات. فهو يساعد مزودي خدمات الإنترنت على التميز في السوق مع تعزيز ولاء المستخدم وقيمة الأعمال.

تبنّي الذكاء الاصطناعي: تمكين مستقبل ذكي جديد لمزودي خدمات الإنترنت

وقد برز التكامل العميق للذكاء الاصطناعي مع شبكات الاتصالات كمحرك رئيسي للابتكار والتقدم الصناعي. وصل التحول الذكي لشبكات النطاق العريض المنزلية وشبكات المؤسسات إلى مرحلة محورية.

قال "هوانغ داشوان" ، كبير مسؤولي التكنولوجيا لإدارة التسويق ومبيعات الحلول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "هواوي": "يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل صناعة مزودي خدمة الإنترنت ودفع نمو الخدمة في كل من قطاعيّ (البيع للبشر) و(البيع للشركات). ستصبح محطات الذكاء الاصطناعي شائعة بحلول عام 2030. مع القدرات متعددة الوسائط ، ستساعد هذه الشبكات الشركات على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة ، في حين أن الشبكات الذكية والمرنة ستعزز بشكل كبير كفاءة عمليات التشغيل والصيانة وتجربة المستخدم." وفقًا لـ "هوانغ"، قدمت "هواوي" بنية شبكات لمزودي خدمات الإنترنت للعالم الذكي. وقال "هوانغ": "تدمج هذه الهندسة المعمارية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي السحابية، والوصول البصري، وقدرات نقل "بروتوكولات الإنترنت" (IP) من خلال تقنيات مثل "الاتصال العرضي البصري في مراكز البيانات" (DC-OXC) ، و"توجيه القطاعات عبر بروتوكول الإنترنت IPv6" (SRv6) ، و"الاتصال العرضي البصري" (OXC). إنها تدعم سيناريوهات مثل الرعاية الصحية العائلية، والمنازل الذكية، وعمليات التشغيل والصيانة الذكية، مما يساعد العملاء على تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الذكية".

باعتبارها مزودًا عالميًا رائدًا للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحطات الذكية ، خدمت "هواوي" أكثر من 8000 مزود خدمة إنترنت في أكثر من 120 دولة ومنطقة بمنتجات وحلول وخدمات مبتكرة. في المستقبل ، ستواصل "هواوي" تطوير الذكاء الاصطناعي وتكامل الشبكات بالتزامن مع التعاون مع العملاء والشركاء العالميين لتسريع التحديثات الذكية لشبكات النطاق العريض المنزلية وشبكات المؤسسات. تهدف الشركة إلى جلب الذكاء الاصطناعي إلى جميع المنازل والصناعات ، وخلق قاعدة رقمية قوية للعصر الذكي المستقبلي.

لمزيد من المعلومات حول حلول "هواوي" الرقمية والذكية لمزودي خدمات الإنترنت ، يُرجى زيارة صفحة الويب: https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2927740/York_Yue_Vice_President_Huawei_CEO_ISP___Media_BU.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2927741/Launch_ceremony_Huawei_s_Next_Generation_FAN_solution.jpg