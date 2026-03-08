Huawei presenta la solución FAN de próxima generación

La IA permite la conectividad de hogares inteligentes

BARCELONA, España, 8 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del MWC Barcelona 2026, Huawei celebró el Foro del Sector de Proveedores de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) con el tema "La IA redefine los ISP, y lidera el crecimiento B2H y B2B". En el evento, Huawei presentó su solución FAN (red de acceso a la fibra) de próxima generación, que utiliza tecnologías de IA y completamente ópticas para crear capacidades básicas de red para los ISP en el contexto de un mundo inteligente, y ayudarlos así a liberar un nuevo potencial comercial.

"Para 2025, la IA había pasado de ser un concepto para implementarse a gran escala, transformando radicalmente el sector de los ISP", expresó York Yue, vicepresidente de Huawei y director ejecutivo de ISP & Media BU, durante su discurso inaugural. "De manera interna, impulsa la automatización, la inteligencia y la eficiencia operativa de las redes; de manera externa, permite ofrecer servicios de mayor valor B2B (entre empresas) y nuevos modelos de monetización." Yue también insistió en que los ISP deben actuar con determinación, integrar la IA a su estrategia central y posicionarse para aprovechar las oportunidades de crecimiento sostenible en el mundo inteligente.

IA + Banda ancha residencial completamente óptica: construyendo hogares inteligentes de próxima generación

Los hogares inteligentes implican varias aplicaciones tales como los juegos en la nube, streaming de videos UHD en 8K y conferencias remotas. Estos elementos plantean mayores requisitos para la velocidad, la estabilidad y la eficiencia de la operación y mantenimiento de la banda ancha residencial. Con el objetivo de responder a esta cuestión, Huawei ha presentado su solución FAN de próxima generación. Centrada en la IA y desarrollada a partir de una arquitectura coordinada tipo dispositivo-servidor perimetral-nube, esta solución proporciona un sistema de servicio integral que cuenta con una programación inteligente, conectividad, servicios, y operación y mantenimiento. Su propósito es ayudar a los ISP a explorar el nuevo potencial de crecimiento al mejorar la experiencia del usuario.

Para la conectividad residencial, la solución FAN de próxima generación utiliza terminales de redes ópticas (ONT, por sus siglas en inglés) de la serie OptiXstar EG de Huawei para proporcionar tres funciones inteligentes:

Conectividad inteligente: esta función permite el cambio automático entre bandas de frecuencia y proporciona velocidades de Wi-Fi 7 superiores a los 2.000 Mbps, con lo que ofrece cobertura para todo el hogar y un rendimiento sin interrupciones para tareas exigentes como juegos en la nube y streaming de video UHD en 8K. Servicios inteligentes: la Wi-Fi se integra con algoritmos de IA para identificar con precisión las condiciones en interiores y preservar la seguridad del hogar. Operación y mantenimiento inteligentes: las capacidades de diagnóstico y optimización automáticos les permiten a los dispositivos detectar y rectificar de manera automática las fallas para conseguir un rendimiento más fluido y eficiente de la red.

Para la sensibilización sobre el servicio a domicilio, la solución utiliza terminales de línea óptica (OLT, por sus siglas en inglés) de la serie MA5800T que cuentan con gestión de tráfico impulsada por IA, lo que ofrece rutas específicas de red para distintos servicios inteligentes con garantías de acuerdo al nivel de servicio (ANS) personalizadas. Esto permite un rendimiento confiable para diversas aplicaciones en los ámbitos de la salud, el entretenimiento y reuniones a distancia.

La solución mejora las experiencias del hogar inteligente en todos los contextos. Ayuda a los ISP a destacar en el mercado a la vez que aumenta la fidelización de los usuarios y el valor comercial.

Implementación de la IA: permitir un nuevo futuro inteligente para los ISP

La profunda integración de la IA con las redes de comunicación se ha convertido en el principal impulsor de la innovación y el progreso industrial. La transformación inteligente del ancho de banda residencial y las redes empresariales se encuentra en un momento decisivo.

"La IA está redefiniendo el sector de los ISP e impulsando el crecimiento de los servicios tanto en el sector B2H (de empresa a humano) como en el B2B (entre empresas)", afirmó Huang Dachuan, director de Tecnología del Departamento de Ventas de Soluciones y Marketing de Huawei. "Los terminales de IA serán algo común para 2030. Con capacidades multimodales, estos terminales ayudarán a las empresas a reducir costos y aumentar la eficiencia, mientras que las redes inteligentes y resilientes mejorarán considerablemente la eficiencia de la operación y mantenimiento, así como la experiencia del usuario". Según Huang, Huawei ha presentado una arquitectura de red de ISP para el mundo inteligente. "Esta arquitectura integra centros de datos en la nube de IA, el acceso óptico y las capacidades de transporte IP a través de tecnologías tales como conexiones cruzadas ópticas de centros de datos (DC-OXC, por sus siglas en inglés), enrutamiento de segmento en IPv6 (SRv6) y conexiones cruzadas ópticas (OXC). Fortalece ámbitos como la atención médica familiar, los hogares inteligentes y la operación y mantenimiento inteligentes, para ayudar a los clientes a conseguir la transformación del servicio inteligente", expresó Huang.

Como uno de los principales proveedores a nivel mundial de infraestructura de TIC y terminales inteligentes, Huawei ha prestado servicios a más de 8.000 ISP en más de 120 países y regiones con productos, soluciones y servicios innovadores. De cara al futuro, Huawei seguirá promoviendo la integración de la IA en las redes y colaborará con clientes y socios en todo el mundo en función de acelerar las actualizaciones inteligentes para al ancho de banda residencial y las redes empresariales. La empresa aspira a llevar la IA a todos los hogares y sectores, y crear una sólida base digital para la era inteligente del futuro.

