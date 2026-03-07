화웨이, 차세대 FAN 솔루션 출시

AI로 스마트 홈 연결성 강화

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 7일 /PRNewswire/ -- MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026) 기간 동안 화웨이(Huawei)가 'AI가 ISP를 재편하고 B2H 및 B2B 성장을 주도하다(AI Reshapes ISPs, Leading B2H and B2B Growth)'를 주제로 ISP 산업 포럼을 개최했다. 화웨이는 이 행사에서 차세대 FAN(Next Generation FAN) 솔루션을 공개했다. 이 솔루션은 AI와 올옵티컬(all-optical) 기술을 활용해 지능형 세계에서 글로벌 ISP를 위한 핵심 네트워크 역량을 구축하도록 지원하며, 새로운 비즈니스 잠재력을 발굴하도록 돕는 것을 목표로 한다.

York Yue, Vice President of Huawei and CEO of ISP & Media BU, delivering an opening speech (PRNewsfoto/Huawei) Launch ceremony of Huawei's Next Generation FAN solution (PRNewsfoto/Huawei)

화웨이의 요크 유(York Yue) 부사장 겸 ISP 및 미디어 BU(ISP & Media BU) 최고경영자(CEO)는 기조 연설에서 "2025년까지 AI는 개념에서 대규모 배포로 전환되며 ISP 산업을 근본적으로 변화시켰다"고 밝혔다. 유 부사장은 "내부적으로는 네트워크 자동화와 지능화, 운영 효율성을 높이고, 외부적으로는 더 높은 가치의 B2B 서비스와 새로운 수익화 모델을 가능하게 한다"고 설명했다. 또한 ISP가 단호하게 행동하고 AI를 핵심 전략에 통합해 지능형 세계에서 지속 가능한 성장을 확보할 수 있도록 준비해야 한다고 강조했다.

AI + 올옵티컬 홈 브로드밴드: 차세대 스마트 홈 구축

스마트 홈은 클라우드 게임, 8K UHD 영상 스트리밍, 원격 회의 등 다양한 애플리케이션을 포함한다. 이러한 서비스는 홈 브로드밴드의 속도, 안정성, 운영 및 유지관리(O&M) 효율성에 더 높은 요구 사항을 제기한다. 이를 해결하기 위해 화웨이는 차세대 FAN 솔루션을 출시했다. AI를 중심으로 하고 단말기–엣지–클라우드 조정 아키텍처(device-edge-cloud coordinated architecture)를 기반으로 구축된 이 솔루션은 지능형 스케줄링, 연결성, 서비스, O&M 기능을 갖춘 종합 서비스 시스템을 제공한다. 이를 통해 ISP가 사용자 경험을 개선하고 새로운 성장 기회를 발굴할 수 있도록 지원한다.

가정 내 연결성을 위해 차세대 FAN 솔루션은 화웨이 OptiXstar EG 시리즈 ONT를 사용하며, 다음과 같은 세 가지 지능형 기능을 제공한다.

지능형 연결성(Intelligent connectivity): 주파수 대역 간 자동 전환을 지원하며 Wi-Fi 7 기반 2000Mbps를 초과하는 속도를 제공한다. 이를 통해 집안 전체의 커버리지와 클라우드 게임, 8K UHD 영상 스트리밍과 같은 고사양 서비스에서도 끊김 없는 성능을 제공한다. 지능형 서비스(Intelligent services): Wi-Fi와 AI 알고리즘을 결합해 실내 환경을 정확하게 식별하고 가정 보안을 강화한다. 지능형 O&M(Intelligent O&M): 자가 진단 및 자가 최적화 기능을 통해 장비가 자동으로 결함을 감지하고 해결해 더 안정적이고 효율적인 네트워크 성능을 제공한다.

또한 가정 서비스 인지(home service awareness)를 위해 이 솔루션은 AI 기반 트래픽 관리를 특징으로 하는 MA5800T 시리즈 OLT를 활용하며, 다양한 스마트 서비스에 맞는 전용 네트워크 경로와 맞춤형 SLA 보장을 제공한다. 이를 통해 의료, 엔터테인먼트, 원격 회의 시나리오 전반의 다양한 애플리케이션에 대해 안정적인 성능을 구현한다.

이 솔루션은 다양한 시나리오에서 스마트 홈 경험을 향상시키며, ISP가 시장 경쟁에서 차별화하는 동시에 사용자 충성도와 비즈니스 가치를 높여준다.

AI 시대 대응: ISP를 위한 새로운 지능형 미래

AI와 통신 네트워크의 심층 통합은 산업 혁신과 발전을 이끄는 핵심 동력으로 부상했다. 홈 브로드밴드와 기업 네트워크 모두의 지능형 전환은 중요한 전환점에 도달했다.

화웨이의 황다촨(Huang Dachuan) ICT 마케팅 및 솔루션 영업 부서 최고기술책임자(CTO)는 "AI는 ISP 산업을 재편하며 B2H와 B2B 서비스 성장을 동시에 견인하고 있다"고 말했다. 그는 "2030년까지 AI 단말기는 보편화될 것이며, 멀티모달 기능을 통해 기업의 비용 절감과 효율 향상을 지원할 것이다. 또한 지능적이고 탄력적인 네트워크는 O&M 효율성과 사용자 경험을 크게 개선할 것이다"라고 설명했다. 황 CTO에 따르면 화웨이는 지능형 세계를 위한 ISP 네트워크 아키텍처를 도입했다. 그는 "이 아키텍처는 데이터센터 옵티컬 크로스커넥트(DC-OXC), IPv6 기반 세그먼트 라우팅(SRv6), 옵티컬 크로스커넥트(OXC) 등의 기술을 통해 AI 클라우드 데이터센터, 옵티컬 액세스, IP 전송 역량을 통합한다. 이를 통해 가족 의료, 스마트 홈, 지능형 O&M 등 다양한 시나리오를 지원하고 고객의 지능형 서비스 전환을 돕는다"고 밝혔다.

ICT 인프라 및 스마트 단말기의 글로벌 선도 기업인 화웨이는 현재 120여 개 국가 및 지역에서 8000개 이상의 ISP에 혁신적인 제품, 솔루션, 서비스를 제공하고 있다. 향후 화웨이는 글로벌 고객 및 파트너와 협력해 홈 브로드밴드와 기업 네트워크의 지능형 업그레이드를 가속하는 한편, AI와 네트워크 통합을 지속적으로 발전해 나갈 것이다. 또한 AI를 모든 가정과 산업에 도입해 미래 지능형 시대를 위한 강력한 디지털 기반을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

ISP를 위한 화웨이의 디지털 및 지능형 솔루션에 대한 자세한 내용은 https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp에서 확인할 수 있다.

SOURCE 화웨이