Huawei wprowadza sieci FAN nowej generacji

BARCELONA, Hiszpania, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firma Huawei zorganizowała forum branżowe dla dostawców usług internetowych (ISP) pod hasłem „AI zmienia oblicze działalności dostawców usług internetowych, napędzając wzrost w segmentach B2H i B2B". W trakcie wydarzenia firma zaprezentowała rozwiązanie sieci FAN nowej generacji, które wykorzystuje technologie AI i sieci w pełni optycznych do budowy kluczowych funkcji sieciowych dla globalnych dostawców usług internetowych w inteligentnym świecie. Celem rozwiązania jest pomoc operatorom w odkrywaniu nowego potencjału biznesowego.

„Do 2025 r. AI przeszła drogę od koncepcji do wdrożeń na dużą skalę, zasadniczo zmieniając branżę dostawców usług internetowych" - powiedział w przemówieniu otwierającym York Yue, wiceprezes Huawei oraz dyrektor generalny jednostki biznesowej ISP & Media. „Wewnętrznie napędza automatyzację sieci, ich inteligencję oraz efektywność operacyjną, natomiast zewnętrznie umożliwia świadczenie usług B2B o wyższej wartości oraz tworzenie nowych modeli monetyzacji". Yue podkreślił również, że dostawcy usług internetowych muszą działać zdecydowanie, włączyć AI do swojej głównej strategii oraz przygotować się na osiąganie trwałego wzrostu w inteligentnym świecie.

AI + w pełni optyczny szerokopasmowy internet domowy: budowa inteligentnych domów nowej generacji

W inteligentnych domach internet ma różne zastosowania, m.in. granie w chmurze, streaming wideo 8K UHD czy zdalne konferencje. Oznacza to wyższe wymagania w zakresie prędkości, stabilności oraz efektywności obsługi i konserwacji domowych łączy szerokopasmowych. W odpowiedzi na te potrzeby firma Huawei wprowadziła rozwiązanie sieci FAN nowej generacji. Oparte na AI i zbudowane w architekturze skoordynowanej współpracy między urządzeniem, brzegiem sieci a chmurą, rozwiązanie zapewnia kompleksowy system obejmujący inteligentne planowanie, łączność, usługi oraz obsługę i konserwację. Jego celem jest pomoc dostawcom usług internetowych w odkrywaniu nowych możliwości rozwoju poprzez poprawę doświadczeń użytkowników.

W zakresie łączności domowej sieć FAN nowej generacji wykorzystuje urządzenia ONT z serii Huawei OptiXstar EG, oferując trzy inteligentne funkcje:

Inteligentna łączność: funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie między pasmami częstotliwości oraz zapewnia prędkości Wi-Fi 7 przekraczające 2000 Mb/s, oferując pełne pokrycie domu sygnałem oraz płynne działanie wymagających zastosowań, takich jak granie w chmurze czy streaming wideo 8K UHD.



Inteligentne usługi: Wi-Fi jest zintegrowane z algorytmami AI w celu dokładnej identyfikacji warunków w pomieszczeniach i zapewnienia bezpieczeństwa sieci domowej.



Inteligentna obsługa i konserwacja: funkcje autodiagnostyki i samooptymalizacji umożliwiają urządzeniom automatyczne wykrywanie i usuwanie usterek, co zapewnia płynniejsze i bardziej efektywne działanie sieci.

W zakresie usług domowych rozwiązanie wykorzystuje urządzenia OLT z serii MA5800T, wyposażone w zarządzanie ruchem oparte na AI, oferujące dedykowane ścieżki sieciowe dla różnych inteligentnych usług z odpowiednio dostosowanymi gwarancjami poziomu usług (SLA). Umożliwia to niezawodne działanie różnorodnych aplikacji w scenariuszach związanych z opieką zdrowotną, rozrywką oraz zdalnymi spotkaniami.

Rozwiązanie poprawia doświadczenia użytkowników inteligentnych domów we wszystkich scenariuszach zastosowań. Pomaga dostawcom usług internetowych wyróżnić się na rynku, jednocześnie zwiększając lojalność użytkowników oraz wartość biznesową.

Wykorzystanie AI: nowa inteligentna przyszłość dla dostawców usług internetowych

Głęboka integracja AI z sieciami komunikacyjnymi stała się kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje i rozwój przemysłowy. Inteligentna transformacja zarówno domowych łączy szerokopasmowych, jak i sieci przedsiębiorstw osiągnęła obecnie przełomowy moment.

„AI zmienia branżę dostawców usług internetowych i napędza wzrost usług zarówno w sektorach B2H, jak i B2B" - powiedział Huang Dachuan, dyrektor techniczny działu marketingu i sprzedaży technologii telekomunikacyjnej i informacyjnej w Huawei. „Do 2030 r. terminale AI staną się powszechne. Dzięki możliwościom multimodalnym pomogą przedsiębiorstwom ograniczać koszty i zwiększać efektywność, natomiast inteligentne i odporne sieci znacząco poprawią efektywność obsługi i konserwacji oraz doświadczeń użytkowników". Według Huanga firma Huawei wprowadziła architekturę sieci dla dostawców usług internetowych przeznaczoną dla inteligentnego świata. „Architektura ta łączy centra danych AI w chmurze, dostęp optyczny oraz możliwości transportu IP za pomocą technologii takich jak Data Center Optical Cross-Connect (DC-OXC), Segment Routing over IPv6 (SRv6) oraz Optical Cross-Connect (OXC). Umożliwia ona realizację scenariuszy takich jak domowa opieka zdrowotna, inteligentne domy oraz inteligentna obsługa i konserwacja, pomagając klientom w przeprowadzaniu inteligentnej transformacji usług" - powiedział Huang.

Jako czołowy globalny dostawca infrastruktury ICT oraz inteligentnych terminali Huawei obsłużył ponad 8000 dostawców usług internetowych w ponad 120 krajach i regionach, oferując innowacyjne produkty, rozwiązania i usługi. W przyszłości firma będzie dalej rozwijać integrację AI i sieci oraz współpracować z globalnymi klientami i partnerami w celu przyspieszenia inteligentnej modernizacji domowych łączy szerokopasmowych oraz sieci przedsiębiorstw. Celem firmy jest udostępnienie AI wszystkim domom i branżom, tworząc solidne cyfrowe fundamenty dla przyszłej inteligentnej epoki.

