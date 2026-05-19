Huawei, Sektörün Geleceğini Şekillendiren Şebeke Etkileşimli AIDC Stratejisini Açıkladı

DONGGUAN, Çin, 20 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- 15 Mayıs 2026 tarihinde, 2026 Küresel AIDC Endüstri Zirvesi ve Huawei AIDC Stratejisi ve Ürün Lansmanı "Yapay Zeka Çağını İleriye Taşıyın" temasıyla Dongguan'da gerçekleştirildi. Zirve, enerji, akıllı bilgi işlem ve telekomünikasyon sektörlerinden yaklaşık 1.000 küresel lideri, teknik uzmanı ve temel ekosistem ortaklarını bir araya getirdi. Katılımcılar, yeni nesil yapay zeka veri merkezi (AIDC) mimarisinin gelişimi ve en son teknolojik yenilikler hakkında görüşlerini paylaştılar ve Huawei'in şebeke etkileşimli AIDC stratejisinin lansmanına tanık oldular.

Hou Jinlong Director of Huawei, President of Huawei Digital Energy He Bo Vice President of Huawei Digital Energy

Huawei Yönetim Kurulu Direktörü ve Huawei Digital Power Başkanı Hou Jinlong, etkinlikte oldukça aydınlatıcı bir açılış konuşması yaptı. Bay Hou'ya göre, hızla gelişen Yapay Zeka endüstrisi, yaygın olarak benimsenen büyük modeller ve çok sayıda Yapay Zeka ajanı, küresel AIDC kapasitesini artıracak şekilde büyük enerji talepleri yaratıyor. Elektrik, bilgi işlem için gereklidir; enerji ise yapay zekanın uzun vadeli gelişiminin temelini oluşturur. Bilgi işlem ve elektrik sektörleri arasında derin bir sinerji oluşacak ve birbirlerini güçlendirecek; böylece yeni enerji sistemleri ile yapay zeka altyapısını bir araya getiren entegre bir çerçeve kademeli olarak oluşturulacaktır. Güvenilir güç kaynağı, AIDC'nin yüksek kaliteli ve sürdürülebilir gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Şebeke dostu olması uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı operasyonlar için son derece önemlidir. Yüksek gerilim, doğru akım ve güç elektroniği mimarileri, ultra yüksek yoğunluklu bilgi işlem yüklerini desteklemek açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca, sıvı soğutma, ultra yüksek yoğunluklu bilgi işlem için vazgeçilmez bir seçenek haline gelmiştir. Güvenilir sıvı soğutma çözümleri ve tam yaşam döngüsü akıllı İşletme ve Bakım hizmetleri kilit öneme sahiptir. Dahası, AIDC'nin özü, teslimat hızının iş avantajları ve yatırım getirisiyle yakından bağlantılı olduğu bir bilgi işlem gücü üretim sistemidir.

Huawei Digital Power, bit, watt, ısı ve pil (4T) teknolojilerini derinlemesine entegre eder ve yeni güç sistemleri ile AIDC gibi kilit alanlara odaklanır. Yenilenebilir enerji üretimi, şebeke oluşturma, yüksek yoğunluklu bilgi işlem güç kaynağı, sıvı soğutma ve bilgi işlem-elektrik sinerjisi alanlarında kapsamlı yetkinlikler geliştirmiştir. Sektördeki önemli dönüşüm fırsatlarıyla karşı karşıya olan Huawei Digital Power, AIDC alanında bir inovasyon lideri ve uzun vadeli, güvenilir bir stratejik ortak olmaya kararlıdır. Küresel müşteriler ve iş ortaklarıyla işbirliği yaparak, AIDC sektörünün yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve yenilikçi bir şekilde gelişmesini teşvik etmeyi ve böylece daha çevreci enerji tüketimi, watt başına daha fazla token ve token başına daha düşük maliyetler elde etmeyi hedeflemektedir.

Huawei Digital Power Başkan Yardımcısı Bob He, "Şebekeyle Etkileşimli AIDC Oluşturma, Watt Başına Token Sayısını En Üst Düzeye Çıkarma" başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Bay He'ye göre, küresel yapay zeka endüstrisi hızla büyüyor ve token talebi hızla artıyor. Bu nedenle, AIDC endüstrisi Token çağına giriyor. Yüksek yoğunluklu ve çeşitlendirilmiş bilgi işlem, AIDC'nin güç yoğunluğu, ölçeği ve yük dalgalanmaları açısından büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, yenilenebilir enerjinin kullanımındaki artış elektrik şebekesindeki dalgalanmaları şiddetlendirirken, yapay zeka hizmetlerindeki sık ve ağır yük dalgalanmaları da AIDC'nin güvenilirlik sorunlarını daha da artırmaktadır.

Huawei, bu zorlukların üstesinden gelmek için "3+1" iyeniliklerini merkezine alan şebeke entegre AIDC stratejisini hayata geçirdi. Bu strateji, watt başına token sayısını en üst düzeye çıkaran güvenilir, enerji tasarruflu, hızlı teslimatlı ve şebeke dostu bir AIDC çözümü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Watt İnovasyonu: Şebekeden Çiplere Kadar Güç Kaynağının Yeniden Şekillendirmesi Çeşitlendirilmiş yükler, güç kaynağı mimarilerinin çeşitliliğini belirler. AC ve DC güç kaynakları uzun bir süre daha bir arada var olmaya devam edecek. Huawei, şebeke dostu UPS ve şebeke oluşturucu enerji depolama sistemi (ESS) merkezli bir çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) güç kaynağı mimarisi kuracak; bu mimari, katı hal transformatörü (SST) teknolojisine dayalı entegre bir şebeke oluşturucu enerji yönlendiricisine doğru gelişecektir. Bu mimari, AIDC'nin yüksek yoğunluklu güç kaynağı gereksinimlerini esnek bir şekilde karşılamak üzere Huawei'nin güç elektroniği, şebeke oluşturma, yüksek/düşük gerilim ve AC/DC güç alanlarındaki teknik uzmanlığından yararlanacaktır.

Isı İnovasyonu: Çiplerden Dış Mekanlara Kadar Tam Yaşam Döngüsü Boyunca Isı Yönetiminin Güvenilirliğinin Yeniden Şekillendirmesi. Sıvı soğutmanın nihai değeri ekipman soğutmasında değil, tam ömürlü bir termal yönetim sistemi oluşturmada yatmaktadır. Huawei, verimli ve güvenilir ısı dağılımı sağlamak üzere yapay zeka destekli yenilikçi bir MW düzeyinde sıvı soğutma sistemi geliştirerek, sıvı soğutmanın geniş çaplı kullanımını sadece kullanılabilirlik aşamasından öteye taşıyarak uzun vadeli güvenilirlik düzeyine ulaştırdı.

Bit İnovasyonu: Veri Merkezlerini Yapay Zeka ile Güçlendirerek Tam Yaşam Döngüsü Operasyonlarının Yeniden Şekillendirilmesi Dijital ve akıllı teknolojiler, tasarım ve teslimattan işletmeye kadar tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanabilir; böylece baştan sona görünürlük, baştan sona güvenilirlik ve verimli bir tam yaşam döngüsü işletme ve bakım süreci sağlanabilir.

İnşaat İnovasyonu: Mühendislik Ürünleştirme, Prefabrikasyon ve Modülerleştirme Yoluyla İnşaat Sektörünün Yeniden Şekillendirmesi. Tasarım, üretim, test ve doğrulama süreçlerinin tamamı fabrikada gerçekleştirilebiliyor ve sahada yalnızca kurulum yapılması gerekiyor; bu da pazara sunma süresini önemli ölçüde kısaltıyor, teslimat kalitesini artırıyor ve ürünün hızlı bir şekilde çoğaltılmasını sağlıyor.

Bob, yapay zeka hesaplama gücünün üst sınırının nihayetinde enerji arzının üst sınırı tarafından belirlendiğini belirtti — Enerji, bir tür token gibidir. AIDC çağında, geleneksel PUE merkezli enerji verimliliği değerlendirme sistemi artık AIDC'nin değerini tam olarak ölçememektedir. Sektörün "enerji verimliliği ölçütlerinden" "değer ölçütlerine" geçmesi gerekmektedir. Huawei, AIDC'de enerjiden bilgi işlem gücüne kadar olan uçtan uca dönüşüm verimliliğini ölçmek için TokEnergy Endeksini — Enerji-Token Oranı'nı — önermektedir.

Yapay zeka çağında, veri merkezleri artık sadece sunucu odaları değildir. Bunlar, token üreten dev fabrikalardır. Sektörün gelişiminde bir dönüm noktasında bulunan Huawei Digital Power, temel teknolojilere yatırım yapmaya devam edecek ve sektörün önde gelen şebeke entegre AIDC çözümünü geliştirerek, sektörün kaliteli bir şekilde gelişmesini destekleyecek, watt başına token sayısını en üst düzeye çıkaracak ve yapay zeka çağını ileriye taşıyacaktır.

