Huawei przedstawia strategię interaktywnych sieciowo centrów danych AI, kształtując przyszłość branży

DONGGUAN, Chiny, 19 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- 15 maja 2026 roku w Dongguan odbył się Globalny Szczyt Branży AIDC 2026 oraz Prezentacja Strategii i Produktów Huawei AIDC pod hasłem „Power the AI Era Forward (Napędzamy erę AI)". W szczycie wzięło udział blisko 1000 światowych liderów, ekspertów technicznych i kluczowych partnerów ekosystemowych z sektorów energetycznego, inteligentnego przetwarzania i telekomunikacji. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat ewolucji architektury centrów danych AI (AIDC) nowej generacji oraz najnowszych innowacji technologicznych, a także byli świadkami ogłoszenia strategii interaktywnych sieciowo AIDC firmy Huawei.

Hou Jinlong Director of Huawei, President of Huawei Digital Energy He Bo Vice President of Huawei Digital Energy

Hou Jinlong, członek zarządu Huawei i prezes Huawei Digital Power, wygłosił podczas wydarzenia przemówienie programowe. Według Hou Jinlonga dynamicznie rozwijająca się branża AI, powszechnie wdrażane duże modele językowe i liczne agenty AI generują ogromne zapotrzebowanie na energię, które ma napędzać wzrost globalnych mocy obliczeniowych AIDC. Energia elektryczna jest niezbędna do przetwarzania danych - stanowi fundament długoterminowego rozwoju AI. Przetwarzanie i energia będą coraz głębiej się przenikać i wzajemnie wzmacniać, stopniowo budując zintegrowane ramy łączące nowe systemy energetyczne z infrastrukturą AI. Niezawodne zasilanie ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości i zrównoważonego rozwoju AIDC. Działanie przyjazne dla sieci energetycznej jest niezbędne dla długoterminowego, niezawodnego i stabilnego funkcjonowania centrów danych. Architektury wysokonapięciowe, prądu stałego i energoelektroniczne mają zasadnicze znaczenie dla obsługi ultrawysokich zagęszczeń obciążeń obliczeniowych. Ponadto chłodzenie cieczą stało się wymogiem koniecznym przy ultrawysokiej gęstości obliczeniowej - kluczową rolę odgrywają tu niezawodne rozwiązania chłodzenia cieczą oraz inteligentna eksploatacja i utrzymanie ruchu przez cały cykl życia urządzeń. Co więcej, istotą AIDC jest system produkcji mocy obliczeniowej, w którym szybkość wdrożenia bezpośrednio przekłada się na korzyści biznesowe i zwrot z inwestycji.

Huawei Digital Power głęboko integruje technologie bitowe, watowe, cieplne i akumulatorowe (4T), koncentrując się na kluczowych dziedzinach, takich jak nowe systemy energetyczne i AIDC. Firma zbudowała kompleksowe kompetencje w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, kształtowania sieci, zasilania mocy obliczeniowej o wysokiej gęstości, chłodzenia cieczą oraz synergii przetwarzania i energii. W obliczu znaczących możliwości transformacji branży Huawei Digital Power jest zdecydowane stać się liderem innowacji w obszarze AIDC i długoterminowym godnym zaufania partnerem strategicznym. We współpracy z globalnymi klientami i partnerami firma dąży do promowania wysokiej jakości, zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju branży AIDC - w kierunku bardziej ekologicznych watów, większej liczby tokenów na wat i niższych kosztów na token.

Bob He, wiceprezes Huawei Digital Power, wygłosił przemówienie programowe zatytułowane „Budowanie interaktywnych sieciowo AIDC - maksymalizacja liczby tokenów na wat". Według Boba He globalny boom na AI generuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tokeny, w związku z czym branża AIDC wkracza w erę tokenów. Zróżnicowane przetwarzanie danych o wysokiej gęstości stawia poważne wyzwania przed gęstością mocy, skalą i wahaniami obciążenia AIDC. Co więcej, rosnący udział energii odnawialnej w miksie energetycznym nasila wahania w sieci energetycznej, a częste wahania obciążenia przy intensywnej pracy usług AI dodatkowo potęgują wyzwania związane z niezawodnością AIDC.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Huawei ogłosił strategię interaktywnych sieciowo AIDC opartą na innowacjach w modelu „3+1". Strategia ta ma na celu opracowanie niezawodnego, energooszczędnego, szybko wdrażanego i przyjaznego dla sieci rozwiązania AIDC, maksymalizującego liczbę tokenów na wat.

Innowacja watowa: przebudowa zasilania od sieci do układów scalonych. Zróżnicowanie obciążeń determinuje różnorodność architektur energetycznych - zasilanie prądem zmiennym i stałym będzie współistnieć przez długi czas. Huawei zbuduje architekturę zasilania opartą na wielu wejściach i wyjściach (MIMO) złożoną z przyjaznego dla sieci zasilacza UPS i kształtującego sieć systemu magazynowania energii (ESS), który będzie ewoluował w kierunku zintegrowanego routera energetycznego kształtującego sieć na bazie technologii transformatora półprzewodnikowego (SST). Architektura ta wykorzysta kompetencje techniczne Huawei w zakresie energoelektroniki, kształtowania sieci, wysokiego i niskiego napięcia oraz prądu zmiennego i stałego, elastycznie zaspokajając wymagania AIDC dotyczące zasilania o wysokiej gęstości.

Innowacja termiczna: przebudowa niezawodności zarządzania termicznego przez cały cykl życia - od układów scalonych po środowisko zewnętrzne. Najwyższa wartość chłodzenia cieczą nie tkwi w chłodzeniu samego sprzętu, lecz w budowie systemu zarządzania termicznego obejmującego pełny cykl życia urządzeń. Huawei stworzył innowacyjny, oparty na AI system chłodzenia cieczą klasy MW, zapewniający wydajne i niezawodne odprowadzanie ciepła - przesuwając granicę wielkoskalowego wdrożenia chłodzenia cieczą od samej dostępności ku długoterminowej niezawodności.

Innowacja bitowa: przebudowa eksploatacji przez cały cykl życia poprzez wyposażenie centrów danych w AI. Technologie cyfrowe i inteligentne mogą być stosowane przez cały cykl życia - od projektowania i wdrożenia po eksploatację – zapewniając pełną widoczność w całym łańcuchu, niezawodność na każdym jego ogniwie oraz sprawną obsługę techniczną przez cały cykl życia urządzeń.

Innowacja budowlana: przebudowa modelu realizacji inwestycji poprzez inżynieryjne uproduktowienie, prefabrykację i modularyzację. Cały proces projektowania, produkcji, testowania i weryfikacji może zostać przeprowadzony w fabryce - na miejscu wymagana jest wyłącznie instalacja. Pozwala to znacząco skrócić czas wprowadzenia na rynek, poprawić jakość realizacji i umożliwić szybką replikację produktu.

Bob He podkreślił, że górna granica mocy obliczeniowej AI jest ostatecznie wyznaczana przez górną granicę podaży energii - zgodnie z zasadą „energia jako token" (Energy as Token). W erze AIDC tradycyjny system oceny efektywności energetycznej oparty na wskaźniku PUE nie jest już w stanie w pełni oddać wartości centrum danych. Branża musi przejść od mierników efektywności energetycznej do mierników wartości. Huawei proponuje w tym celu wskaźnik TokEnergy Index - współczynnik energii do tokenów - służący do pomiaru kompleksowej efektywności konwersji od energii do mocy obliczeniowej w AIDC.

W erze AI centra danych nie są już tylko serwerowniami. Są superfabrykami produkującymi tokeny. Stojąc u punktu zwrotnego w rozwoju branży, Huawei Digital Power będzie nadal inwestować w technologie podstawowe i rozwijać wiodące w branży interaktywne sieciowo rozwiązania AIDC - aby napędzać wysokiej jakości rozwój sektora, maksymalizować liczbę tokenów na wat i prowadzić erę AI naprzód.

