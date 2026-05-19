Huawei przedstawia strategię interaktywnych sieciowo centrów danych AI, kształtując przyszłość branży
May 19, 2026, 14:44 ET
DONGGUAN, Chiny, 19 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- 15 maja 2026 roku w Dongguan odbył się Globalny Szczyt Branży AIDC 2026 oraz Prezentacja Strategii i Produktów Huawei AIDC pod hasłem „Power the AI Era Forward (Napędzamy erę AI)". W szczycie wzięło udział blisko 1000 światowych liderów, ekspertów technicznych i kluczowych partnerów ekosystemowych z sektorów energetycznego, inteligentnego przetwarzania i telekomunikacji. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat ewolucji architektury centrów danych AI (AIDC) nowej generacji oraz najnowszych innowacji technologicznych, a także byli świadkami ogłoszenia strategii interaktywnych sieciowo AIDC firmy Huawei.
Hou Jinlong, członek zarządu Huawei i prezes Huawei Digital Power, wygłosił podczas wydarzenia przemówienie programowe. Według Hou Jinlonga dynamicznie rozwijająca się branża AI, powszechnie wdrażane duże modele językowe i liczne agenty AI generują ogromne zapotrzebowanie na energię, które ma napędzać wzrost globalnych mocy obliczeniowych AIDC. Energia elektryczna jest niezbędna do przetwarzania danych - stanowi fundament długoterminowego rozwoju AI. Przetwarzanie i energia będą coraz głębiej się przenikać i wzajemnie wzmacniać, stopniowo budując zintegrowane ramy łączące nowe systemy energetyczne z infrastrukturą AI. Niezawodne zasilanie ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości i zrównoważonego rozwoju AIDC. Działanie przyjazne dla sieci energetycznej jest niezbędne dla długoterminowego, niezawodnego i stabilnego funkcjonowania centrów danych. Architektury wysokonapięciowe, prądu stałego i energoelektroniczne mają zasadnicze znaczenie dla obsługi ultrawysokich zagęszczeń obciążeń obliczeniowych. Ponadto chłodzenie cieczą stało się wymogiem koniecznym przy ultrawysokiej gęstości obliczeniowej - kluczową rolę odgrywają tu niezawodne rozwiązania chłodzenia cieczą oraz inteligentna eksploatacja i utrzymanie ruchu przez cały cykl życia urządzeń. Co więcej, istotą AIDC jest system produkcji mocy obliczeniowej, w którym szybkość wdrożenia bezpośrednio przekłada się na korzyści biznesowe i zwrot z inwestycji.
Huawei Digital Power głęboko integruje technologie bitowe, watowe, cieplne i akumulatorowe (4T), koncentrując się na kluczowych dziedzinach, takich jak nowe systemy energetyczne i AIDC. Firma zbudowała kompleksowe kompetencje w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, kształtowania sieci, zasilania mocy obliczeniowej o wysokiej gęstości, chłodzenia cieczą oraz synergii przetwarzania i energii. W obliczu znaczących możliwości transformacji branży Huawei Digital Power jest zdecydowane stać się liderem innowacji w obszarze AIDC i długoterminowym godnym zaufania partnerem strategicznym. We współpracy z globalnymi klientami i partnerami firma dąży do promowania wysokiej jakości, zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju branży AIDC - w kierunku bardziej ekologicznych watów, większej liczby tokenów na wat i niższych kosztów na token.
Bob He, wiceprezes Huawei Digital Power, wygłosił przemówienie programowe zatytułowane „Budowanie interaktywnych sieciowo AIDC - maksymalizacja liczby tokenów na wat". Według Boba He globalny boom na AI generuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tokeny, w związku z czym branża AIDC wkracza w erę tokenów. Zróżnicowane przetwarzanie danych o wysokiej gęstości stawia poważne wyzwania przed gęstością mocy, skalą i wahaniami obciążenia AIDC. Co więcej, rosnący udział energii odnawialnej w miksie energetycznym nasila wahania w sieci energetycznej, a częste wahania obciążenia przy intensywnej pracy usług AI dodatkowo potęgują wyzwania związane z niezawodnością AIDC.
Aby sprostać tym wyzwaniom, Huawei ogłosił strategię interaktywnych sieciowo AIDC opartą na innowacjach w modelu „3+1". Strategia ta ma na celu opracowanie niezawodnego, energooszczędnego, szybko wdrażanego i przyjaznego dla sieci rozwiązania AIDC, maksymalizującego liczbę tokenów na wat.
- Innowacja watowa: przebudowa zasilania od sieci do układów scalonych. Zróżnicowanie obciążeń determinuje różnorodność architektur energetycznych - zasilanie prądem zmiennym i stałym będzie współistnieć przez długi czas. Huawei zbuduje architekturę zasilania opartą na wielu wejściach i wyjściach (MIMO) złożoną z przyjaznego dla sieci zasilacza UPS i kształtującego sieć systemu magazynowania energii (ESS), który będzie ewoluował w kierunku zintegrowanego routera energetycznego kształtującego sieć na bazie technologii transformatora półprzewodnikowego (SST). Architektura ta wykorzysta kompetencje techniczne Huawei w zakresie energoelektroniki, kształtowania sieci, wysokiego i niskiego napięcia oraz prądu zmiennego i stałego, elastycznie zaspokajając wymagania AIDC dotyczące zasilania o wysokiej gęstości.
- Innowacja termiczna: przebudowa niezawodności zarządzania termicznego przez cały cykl życia - od układów scalonych po środowisko zewnętrzne. Najwyższa wartość chłodzenia cieczą nie tkwi w chłodzeniu samego sprzętu, lecz w budowie systemu zarządzania termicznego obejmującego pełny cykl życia urządzeń. Huawei stworzył innowacyjny, oparty na AI system chłodzenia cieczą klasy MW, zapewniający wydajne i niezawodne odprowadzanie ciepła - przesuwając granicę wielkoskalowego wdrożenia chłodzenia cieczą od samej dostępności ku długoterminowej niezawodności.
- Innowacja bitowa: przebudowa eksploatacji przez cały cykl życia poprzez wyposażenie centrów danych w AI. Technologie cyfrowe i inteligentne mogą być stosowane przez cały cykl życia - od projektowania i wdrożenia po eksploatację – zapewniając pełną widoczność w całym łańcuchu, niezawodność na każdym jego ogniwie oraz sprawną obsługę techniczną przez cały cykl życia urządzeń.
- Innowacja budowlana: przebudowa modelu realizacji inwestycji poprzez inżynieryjne uproduktowienie, prefabrykację i modularyzację. Cały proces projektowania, produkcji, testowania i weryfikacji może zostać przeprowadzony w fabryce - na miejscu wymagana jest wyłącznie instalacja. Pozwala to znacząco skrócić czas wprowadzenia na rynek, poprawić jakość realizacji i umożliwić szybką replikację produktu.
Bob He podkreślił, że górna granica mocy obliczeniowej AI jest ostatecznie wyznaczana przez górną granicę podaży energii - zgodnie z zasadą „energia jako token" (Energy as Token). W erze AIDC tradycyjny system oceny efektywności energetycznej oparty na wskaźniku PUE nie jest już w stanie w pełni oddać wartości centrum danych. Branża musi przejść od mierników efektywności energetycznej do mierników wartości. Huawei proponuje w tym celu wskaźnik TokEnergy Index - współczynnik energii do tokenów - służący do pomiaru kompleksowej efektywności konwersji od energii do mocy obliczeniowej w AIDC.
W erze AI centra danych nie są już tylko serwerowniami. Są superfabrykami produkującymi tokeny. Stojąc u punktu zwrotnego w rozwoju branży, Huawei Digital Power będzie nadal inwestować w technologie podstawowe i rozwijać wiodące w branży interaktywne sieciowo rozwiązania AIDC - aby napędzać wysokiej jakości rozwój sektora, maksymalizować liczbę tokenów na wat i prowadzić erę AI naprzód.
