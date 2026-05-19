Huawei dévoile sa stratégie AIDC connectée au réseau électrique, au service de l'industrie de demain

DONGGUAN, Chine, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 15 mai 2026, le 2026 Global AIDC Industry Summit & Huawei AIDC Strategy and Product Launch s'est tenu à Dongguan sur le thème « Power the AI Era Forward ». Le sommet a rassemblé près de 1 000 dirigeants du monde entier, experts techniques et partenaires de l'écosystème de base des secteurs de l'énergie, de l'informatique intelligente et des télécommunications. Ils ont échangé leurs points de vue sur l'évolution de l'architecture des centres de données d'IA de nouvelle génération (AIDC) et les innovations technologiques de pointe, et ont assisté au lancement de la stratégie de Huawei en matière de centres de données d'IA connectés au réseau électrique.

Hou Jinlong Director of Huawei, President of Huawei Digital Energy He Bo Vice President of Huawei Digital Energy

Au cours de l'événement, Hou Jinlong, directeur du conseil d'administration de Huawei et président de Huawei Digital Power, a prononcé un discours particulièrement éclairant. Selon M. Hou, l'essor de l'industrie de l'IA, l'adoption généralisée de grands modèles et les nombreux agents IA donnent lieu à une énorme demande d'énergie, ce qui devrait stimuler la capacité mondiale des AIDC. L'électricité est essentielle pour l'informatique ; l'énergie est le fondement du développement à long terme de l'IA. L'informatique et l'électricité fonctionneront en forte synergie et se renforceront mutuellement, édifiant progressivement un cadre intégré qui rassemble les nouveaux systèmes d'alimentation et l'infrastructure de l'IA. La fiabilité de l'alimentation électrique est essentielle à la qualité et au développement durable des AIDC. La compatibilité avec le réseau est fondamentale pour assurer des opérations fiables et stables à long terme. Les architectures de haute tension, de courant continu et d'électronique de puissance sont indispensables pour soutenir les charges informatiques à très haute densité. En outre, le refroidissement par liquide est devenu un choix obligatoire pour l'informatique à très haute densité. Il est indispensable de disposer de solutions de refroidissement par liquide fiables et d'opérations de maintenance et d'entretien intelligentes tout au long du cycle de vie. En outre, les AIDC sont essentiellement des systèmes de production de puissance informatique, dans lesquels la vitesse de livraison est étroitement liée aux avantages commerciaux et aux retours sur investissement.

Huawei Digital Power mise sur l'intégration étroite des technologies 4T (bit, watt, chaleur et batterie) et se concentre sur des domaines clés tels que les nouveaux systèmes d'alimentation et les AIDC. Elle a mis en place des capacités complètes en matière de production d'énergie renouvelable, de formation de réseaux, d'alimentation informatique à haute densité, de refroidissement par liquide et de synergie informatique-électricité. Face aux importantes possibilités de transformation de l'industrie, Huawei Digital Power s'engage à devenir un leader de l'innovation en matière d'AIDC et un partenaire stratégique de confiance à long terme. En coopérant avec des clients et des partenaires internationaux, elle vise à promouvoir un développement de haute qualité, durable et innovant du secteur des AIDC afin d'obtenir une énergie plus écologique, plus de tokens par watt et des coûts par token plus faibles.

Bob He, vice-président de Huawei Digital Power, a prononcé un discours intitulé « Building Grid-Interactive AIDC, Maximizing Tokens Per Watt » (Mise en place d'un système AIDC connecté au réseau, optimisation du nombre de jetons par watt). Selon M. He, l'industrie mondiale de l'IA est en plein essor et la demande de jetons augmente. Le secteur des AIDC entre donc dans l'ère des jetons. L'informatique à haute densité et diversifiée pose des défis majeurs en matière de densité de puissance, d'échelle et de fluctuation des charges pour les AIDC. En outre, la pénétration croissante des énergies renouvelables intensifie les fluctuations du réseau électrique, tandis que les fluctuations fréquentes de la charge des services d'intelligence artificielle aggravent encore les problèmes de fiabilité des AIDC.

Pour relever ces défis, Huawei a lancé la stratégie des AIDC connectés au réseau électrique, centrée sur les innovations « 3+1 ». Cette stratégie vise à développer une solution AIDC fiable, économe en énergie, rapide et adaptée au réseau, qui maximise les jetons par watt.

Innovation en matière de watts Remodeler l'alimentation électrique, du réseau aux puces. La diversité des charges détermine la diversité des architectures d'alimentation électrique. Le courant alternatif et le courant continu coexisteront encore longtemps. Huawei construira une architecture d'alimentation électrique à entrées et sorties multiples (MIMO) centrée sur un système d'alimentation sans coupure (UPS) respectueux du réseau et un système de stockage d'énergie (ESS) capable de former le réseau, qui évoluera vers un routeur d'énergie intégré formant un réseau et basé sur la technologie des transformateurs à semi-conducteurs (SST). L'architecture s'appuiera sur l'expertise technique de Huawei en matière d'électronique de puissance, de formation de réseau, de haute/basse tension et d'alimentation AC/DC pour répondre de manière flexible aux exigences des AIDC en matière d'alimentation électrique à haute densité.

Le courant alternatif et le courant continu coexisteront encore longtemps. Huawei construira une architecture d'alimentation électrique à entrées et sorties multiples (MIMO) centrée sur un système d'alimentation sans coupure (UPS) respectueux du réseau et un système de stockage d'énergie (ESS) capable de former le réseau, qui évoluera vers un routeur d'énergie intégré formant un réseau et basé sur la technologie des transformateurs à semi-conducteurs (SST). L'architecture s'appuiera sur l'expertise technique de Huawei en matière d'électronique de puissance, de formation de réseau, de haute/basse tension et d'alimentation AC/DC pour répondre de manière flexible aux exigences des AIDC en matière d'alimentation électrique à haute densité. Innovation thermique : Repenser la fiabilité de la gestion thermique sur l'ensemble du cycle de vie, des puces à l'environnement extérieur. La valeur ultime du refroidissement par liquide ne réside pas dans le refroidissement de l'équipement, mais dans la mise en place d'un système de gestion thermique tout au long du cycle de vie. Huawei a mis au point un système innovant de refroidissement par liquide au niveau du MW, alimenté par l'IA, pour une dissipation efficace et fiable de la chaleur, faisant progresser le déploiement à grande échelle du refroidissement par liquide, de la disponibilité à la fiabilité à long terme.

La valeur ultime du refroidissement par liquide ne réside pas dans le refroidissement de l'équipement, mais dans la mise en place d'un système de gestion thermique tout au long du cycle de vie. Huawei a mis au point un système innovant de refroidissement par liquide au niveau du MW, alimenté par l'IA, pour une dissipation efficace et fiable de la chaleur, faisant progresser le déploiement à grande échelle du refroidissement par liquide, de la disponibilité à la fiabilité à long terme. Innovation en matière de bits : Remodeler les opérations du cycle de vie complet en renforçant les centres de données grâce à l'IA. Les technologies numériques et intelligentes peuvent être appliquées tout au long du cycle de vie, de la conception et livraison à l'exploitation, ce qui permet d'obtenir une visibilité et une fiabilité totales, ainsi qu'une exploitation et une maintenance efficaces sur l'ensemble du cycle de vie.

Les technologies numériques et intelligentes peuvent être appliquées tout au long du cycle de vie, de la conception et livraison à l'exploitation, ce qui permet d'obtenir une visibilité et une fiabilité totales, ainsi qu'une exploitation et une maintenance efficaces sur l'ensemble du cycle de vie. Innovation en matière de construction : Remodeler le mode de construction grâce à la productisation technique, à la préfabrication et à la modularisation. L'ensemble du processus de conception, de production, d'essai et de vérification peut être exécuté en usine et seule l'installation doit être faite sur site, ce qui réduit considérablement le délai de mise sur le marché, améliore la qualité de la livraison et permet une reproduction rapide du produit.

Bob He a fait remarquer que la limite supérieure de la puissance de calcul de l'IA est, au final, définie par la limite supérieure de l'approvisionnement en énergie, « Energy as Token » (l'énergie en tant que jeton). À l'ère des AIDC, le système traditionnel d'évaluation de l'efficacité énergétique centré sur le PUE ne permet plus de mesurer pleinement la valeur des AIDC. L'industrie doit passer des « mesures d'efficacité énergétique » aux « mesures de valeur ». Huawei propose l'indice TokEnergy (le ratio énergie-token) pour mesurer l'efficacité de la conversion de bout en bout de l'énergie en puissance de calcul dans les AIDC.

À l'ère de l'IA, les centres de données ne sont plus de simples salles de serveurs. Ce sont de super usines qui produisent des jetons. Au tournant du développement du secteur, Huawei Digital Power continuera à investir dans les technologies fondamentales et à développer une solution AIDC connectée au réseau de pointe pour stimuler le développement d'une industrie de haute qualité, maximiser les jetons par watt et faire avancer l'ère de l'IA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982141/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982142/image2.jpg