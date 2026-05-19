Huawei、業界の未来を形作るGrid-Interactive AIDC戦略を発表

東莞、中国、2026年5月19日 /PRNewswire/-- 2026年5月15日、「2026 Global AIDC Industry Summit & Huawei AIDC Strategy and Product Launch」が「AI時代を前進させる（Power the AI Era Forward）」をテーマに東莞で開催されました。このサミットには、エネルギー、インテリジェントコンピューティング、および通信キャリアの各分野から、1,000人近くのグローバルリーダー、技術専門家、コアエコシステムパートナーが集まりました。参加者は、次世代AIデータセンター（AIDC）アーキテクチャの進化と最先端の技術革新について知見を共有し、Huaweiの「Grid-Interactive AIDC」戦略の発表に立ち会いました。

Hou Jinlong Director of Huawei, President of Huawei Digital Energy (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) He Bo Vice President of Huawei Digital Energy (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Huaweiの取締役兼Huawei Digital PowerプレジデントであるHou Jinlong氏が、同イベントで基調講演を行いました。Hou氏によると、AI産業の急成長、大規模モデルの普及、そして数多くのAIエージェントは膨大な電力需要を生み出しており、世界的なAIDCのキャパシティを押し上げる見通しです。 電力はコンピューティングに不可欠であり、エネルギーはAIの長期的な発展を支える基盤です。コンピューティングと電力は深く相乗効果を発揮し、互いを強化し合うことで、新しい電力システムとAIインフラを融合させた統合的な枠組みを段階的に構築していきます。AIDCの高品質かつ持続可能な発展には、信頼性の高い電力供給が不可欠です。長期的で信頼性の高い安定した運用の実現には、送電網への適合性が極めて重要となります。超高密度のコンピューティング負荷を支えるには、高電圧、直流、およびパワーエレクトロニクスを採用したアーキテクチャが欠かせません。さらに、超高密度コンピューティングにおいて、液冷技術は必須の選択肢となっています。信頼性の高い液冷ソリューションと、ライフサイクル全体を通じたインテリジェントなO&Mが鍵となります。また、AIDCの本質はコンピューティングパワーの生産システムであり、その引き渡しのスピードは、ビジネス上の利益や投資リターンに直結します。

Huawei Digital Powerは、ビット、ワット、熱、バッテリー（4T）の技術を深く融合させ、新しい電力システムやAIDCなどの主要分野に注力しています。同社は、再生可能エネルギー発電、送電網形成、高密度コンピューティング向け電力供給、液冷技術、そしてコンピューティングと電力の相乗効果において、総合的な能力を確立しています。重大な業界変革の機会に直面する中、Huawei Digital Powerは、AIDCのイノベーションリーダー、そして長期にわたり信頼される戦略的パートナーとなることを目指しています。世界中の顧客やパートナーと協力することで、AIDC業界の高品質、持続可能、かつ革新的な発展を推進し、「より環境に優しい電力（グリーンワット）」、「1ワットあたりのトークン生成数最大化」、および「1トークンあたりのコスト低減」の実現を目指します。

Huawei Digital PowerのバイスプレジデントであるBob He氏が、「Building Grid-Interactive AIDC, Maximizing Tokens Per Watt」と題した基調講演を行いました。He氏によると、世界のAI産業は急成長を遂げており、トークンの需要が急増しています。これにより、AIDC業界は「トークンの時代」に突入しています。高密度かつ多様化するコンピューティングは、AIDCの電力密度、規模、および負荷変動に大きな課題を突きつけています。さらに、再生可能エネルギーの普及率向上に伴い送電網の変動が激しくなる一方で、AIサービス特有の頻繁な高負荷変動が、AIDCの信頼性における課題をさらに複雑にしています。

これらの課題に対処するため、Huaweiは「3+1」のイノベーションを中核とするGrid-Interactive AIDC戦略を発表しました。この戦略は、1ワットあたりのトークン生成数を最大化する、信頼性が高く、エネルギー効率に優れ、短期間での構築が可能で、かつ送電網に負荷をかけないAIDCソリューションの開発を目的としています。

ワット・イノベーション：送電網からチップに至る電力供給の再構築。負荷の多様化が、電源アーキテクチャの多様性を決定づけます。 AC電源とDC電源は、今後長期にわたり共存することになります。Huaweiは、送電網に負荷をかけないUPSとグリッドフォーミング型エネルギー貯蔵システム（ESS）を中心とした、多入力多出力（MIMO）電源アーキテクチャを構築します。これは将来的に、固体変圧器（SST）技術に基づく統合型のグリッドフォーミングエネルギールーターへと進化していく予定です。このアーキテクチャは、パワーエレクトロニクス、グリッドフォーミング、高低圧、交流/直流電源におけるHuaweiの技術的専門知識を活用し、AIDCに求められる高密度な電力供給要件に柔軟に対応します。

AC電源とDC電源は、今後長期にわたり共存することになります。Huaweiは、送電網に負荷をかけないUPSとグリッドフォーミング型エネルギー貯蔵システム（ESS）を中心とした、多入力多出力（MIMO）電源アーキテクチャを構築します。これは将来的に、固体変圧器（SST）技術に基づく統合型のグリッドフォーミングエネルギールーターへと進化していく予定です。このアーキテクチャは、パワーエレクトロニクス、グリッドフォーミング、高低圧、交流/直流電源におけるHuaweiの技術的専門知識を活用し、AIDCに求められる高密度な電力供給要件に柔軟に対応します。 ヒート・イノベーション：チップから屋外に至る、ライフサイクル全体を通じた熱管理の信頼性を再構築。 液冷技術の究極の価値は、単なる機器の冷却にとどまらず、ライフサイクル全体の熱管理システムを構築することにあります。Huaweiは、効率的で信頼性の高い放熱を実現する、AIを搭載した革新的なMW級液冷システムを構築しました。これにより、液冷技術の大規模展開を「導入可能」という段階から「長期的な信頼性担保」のレベルへと進化させました。

液冷技術の究極の価値は、単なる機器の冷却にとどまらず、ライフサイクル全体の熱管理システムを構築することにあります。Huaweiは、効率的で信頼性の高い放熱を実現する、AIを搭載した革新的なMW級液冷システムを構築しました。これにより、液冷技術の大規模展開を「導入可能」という段階から「長期的な信頼性担保」のレベルへと進化させました。 ビット・イノベーション：データセンターのAI強化による、ライフサイクル全体の運用の再構築。 デジタル技術とインテリジェント技術を、設計・引き渡しから運用に至るライフサイクル全体に適用することで、フルリンクの可視性と信頼性を確保し、効率的なライフサイクルのO&Mを実現します。

デジタル技術とインテリジェント技術を、設計・引き渡しから運用に至るライフサイクル全体に適用することで、フルリンクの可視性と信頼性を確保し、効率的なライフサイクルのO&Mを実現します。 建設のイノベーション：エンジニアリングの製品化、プレハブ化、およびモジュール化を通じた、建設方式の再構築。設計、製造、試験、検証の全工程を工場内で完結させ、現地では設置作業のみを行うことで、市場投入までの期間を大幅に短縮し、引き渡しの品質を向上させ、迅速な横展開を可能にします。

Bob He氏は、AIコンピューティングパワーの上限は、最終的にはエネルギー供給の上限によって規定されると指摘し、これを「Energy as Token（トークンとしてのエネルギー）」と表現しました。AIDCの時代において、従来のPUEを中心としたエネルギー効率の評価体系では、もはやAIDCがもたらす価値を十分に測定することはできません。業界は「エネルギー効率の測定基準」から「価値の測定基準」へと移行する必要があります。Huaweiは、AIDCにおけるエネルギーからコンピューティングパワーへのエンドツーエンドの変換効率を測定するための指標として、「TokEnergy Index（エネルギー対トークン比率）」を提案しています。

AI時代において、データセンターはもはや単なるサーバールームではありません。それらは、トークンを生産する「スーパー工場」なのです。業界発展の転換点に立つ中、Huawei Digital Powerは今後も基礎技術への投資を継続し、業界をリードするGrid-Interactive AIDCソリューションを開発していきます。これにより、高品質な業界の発展を推進し、1ワットあたりのトークン生成数を最大化させ、AI時代を前進させていきます。

SOURCE Huawei Digital Power