Huawei công bố chiến lược AIDC tương tác với lưới điện, định hình tương lai của ngành

ĐÔNG QUẢN, Trung Quốc, ngày 19 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 15 tháng 5 năm 2026, Hội nghị Thượng đỉnh Ngành AIDC Toàn cầu 2026 & Lễ ra mắt Chiến lược và Sản phẩm AIDC của Huawei đã diễn ra tại Đông Quản với chủ đề "Thúc đẩy kỷ nguyên AI phát triển". Hội nghị quy tụ gần 1.000 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia kỹ thuật và các đối tác chủ chốt trong hệ sinh thái từ các lĩnh vực năng lượng, điện toán thông minh và viễn thông. Các bên đã cùng chia sẻ góc nhìn về sự phát triển của kiến trúc trung tâm dữ liệu AI (AIDC) thế hệ mới cũng như các đổi mới công nghệ tiên tiến, đồng thời chứng kiến lễ ra mắt chiến lược AIDC tương tác lưới điện của Huawei.

Hou Jinlong, Thành viên Hội đồng quản trị Huawei kiêm Chủ tịch Huawei Digital Power, đã có bài phát biểu quan trọng đầy sâu sắc tại sự kiện. Theo Ông Hou, sự bùng nổ của ngành AI, việc ứng dụng rộng rãi các mô hình lớn và sự xuất hiện của hàng loạt tác nhân AI đang tạo ra nhu cầu năng lượng khổng lồ, qua đó thúc đẩy mở rộng công suất AIDC trên toàn cầu. Điện năng là yếu tố thiết yếu của năng lực điện toán; năng lượng là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của AI. Điện toán và điện năng sẽ cộng hưởng sâu rộng và hỗ trợ lẫn nhau, từng bước xây dựng một khuôn khổ tích hợp kết nối các hệ thống điện mới với hạ tầng AI. Nguồn cung điện đáng tin cậy đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển chất lượng cao và bền vững của AIDC. Khả năng tương thích với lưới điện là yếu tố quan trọng để đảm bảo vận hành ổn định và tin cậy trong dài hạn. Các kiến trúc điện áp cao, dòng điện một chiều (DC) và điện tử công suất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ các tải điện toán mật độ siêu cao. Ngoài ra, làm mát bằng chất lỏng đã trở thành lựa chọn bắt buộc đối với điện toán mật độ siêu cao. Các giải pháp làm mát bằng chất lỏng đáng tin cậy cùng hệ thống vận hành và bảo trì (O&M) thông minh trọn vòng đời chính là chìa khoá. Hơn nữa, bản chất của AIDC là một hệ thống sản xuất năng lực điện toán, trong đó tốc độ triển khai gắn chặt với lợi ích kinh doanh và lợi nhuận đầu tư.

Huawei Digital Power tích hợp sâu các công nghệ bit, watt, nhiệt và pin (4T), đồng thời tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như hệ thống điện mới và AIDC. Công ty đã xây dựng năng lực toàn diện trong các lĩnh vực phát điện năng lượng tái tạo, tạo lưới điện, cấp nguồn cho điện toán mật độ cao, làm mát bằng chất lỏng và hiệp đồng giữa điện năng với năng lực điện toán. Trước những cơ hội chuyển đổi quan trọng của ngành, Huawei Digital Power cam kết trở thành đơn vị dẫn đầu đổi mới AIDC và là đối tác chiến lược đáng tin cậy lâu dài. Thông qua hợp tác với khách hàng và đối tác toàn cầu, công ty hướng tới thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao, bền vững và đổi mới của ngành AIDC nhằm đạt được lượng điện xanh hơn, nhiều token trên mỗi watt điện hơn và chi phí trên mỗi token thấp hơn.

Bob He, Phó Chủ tịch Huawei Digital Power, đã có bài phát biểu với chủ đề "Xây dựng AIDC tương tác lưới điện, tối đa hóa token trên mỗi watt điện". Theo Ông He, ngành AI toàn cầu đang bùng nổ, và nhu cầu token tăng mạnh. Vì vậy, ngành AIDC đang bước vào kỷ nguyên Token. Điện toán mật độ cao và đa dạng đang đặt ra những thách thức lớn đối với mật độ công suất, quy mô và biến động tải của AIDC. Bên cạnh đó, tỷ lệ thâm nhập ngày càng tăng của năng lượng tái tạo làm gia tăng sự biến động của lưới điện, trong khi các biến động tải lớn và thường xuyên của dịch vụ AI tiếp tục làm gia tăng thách thức về độ tin cậy của AIDC.

Để giải quyết những thách thức này, Huawei đã ra mắt chiến lược AIDC tương tác lưới điện tập trung vào mô hình đổi mới "3+1". Chiến lược này hướng tới phát triển một giải pháp AIDC đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng, triển khai nhanh và thân thiện với lưới điện, giúp tối đa hóa số token trên mỗi watt điện.

Đổi mới về điện năng (Watt Innovation): Tái định hình hệ thống cấp nguồn từ lưới điện đến chip. Các loại tải đa dạng quyết định sự đa dạng của các kiến trúc cấp nguồn. Nguồn điện AC và DC sẽ cùng tồn tại trong thời gian dài. Huawei sẽ xây dựng kiến trúc cấp nguồn đa đầu vào đa đầu ra (MIMO) tập trung vào các UPS thân thiện với lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng tạo lưới (ESS), đồng thời sẽ phát triển thành bộ định tuyến năng lượng tạo lưới tích hợp dựa trên công nghệ máy biến áp trạng thái rắn (SST). Kiến trúc này sẽ tận dụng chuyên môn kỹ thuật của Huawei trong các lĩnh vực điện tử công suất, tạo lưới điện, điện áp cao/thấp và nguồn điện AC/DC nhằm đáp ứng linh hoạt yêu cầu cấp nguồn mật độ cao của AIDC.

Đổi mới về nhiệt (Heat Innovation): Tái định hình độ tin cậy của quản lý nhiệt trọn vòng đời từ chip đến môi trường ngoài trời. Giá trị cốt lõi của làm mát bằng chất lỏng không chỉ nằm ở việc làm mát thiết bị mà còn ở việc xây dựng một hệ thống quản lý nhiệt toàn vòng đời. Huawei đã phát triển hệ thống làm mát bằng chất lỏng cấp MW sáng tạo ứng dụng AI với khả năng tản nhiệt hiệu quả và đáng tin cậy, thúc đẩy việc triển khai quy mô lớn công nghệ làm mát bằng chất lỏng từ tính khả dụng tiến tới độ tin cậy dài hạn.

Đổi mới về dữ liệu (Bit Innovation): Tái định hình vận hành trọn vòng đời bằng cách trao quyền cho các trung tâm dữ liệu bằng AI. Các công nghệ số và thông minh có thể được ứng dụng xuyên suốt toàn bộ vòng đời từ thiết kế và triển khai đến vận hành, qua đó đạt được khả năng giám sát toàn chuỗi, độ tin cậy toàn chuỗi, và O&M hiệu quả trọn vòng đời.

Đổi mới về xây dựng (Construction Innovation): Tái định hình phương thức xây dựng thông qua tiêu chuẩn hóa công trình thành sản phẩm, tiền chế và mô-đun hóa. Toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất, thử nghiệm đến xác minh có thể được hoàn thành trong nhà máy và chỉ cần lắp đặt tại công trường, giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, nâng cao chất lượng triển khai và cho phép nhân rộng sản phẩm nhanh chóng.

Bob He nhấn mạnh rằng giới hạn trên của năng lực điện toán AI cuối cùng được quyết định bởi giới hạn trên của nguồn cung năng lượng — Năng lượng chính là Token. Trong kỷ nguyên AIDC, hệ thống đánh giá hiệu quả năng lượng truyền thống lấy PUE làm trung tâm không còn có thể đo lường đầy đủ giá trị của AIDC. Ngành công nghiệp cần chuyển từ "các chỉ số hiệu quả năng lượng" sang "các chỉ số giá trị". Huawei đã đề xuất TokEnergy Index — Tỷ lệ Năng lượng trên Token — nhằm đo lường hiệu suất chuyển đổi đầu cuối từ năng lượng sang năng lực điện toán trong AIDC.

Trong kỷ nguyên AI, các trung tâm dữ liệu không còn chỉ là những phòng máy chủ. Chúng là các siêu nhà máy sản xuất token. Đứng trước bước ngoặt phát triển của ngành, Huawei Digital Power sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ nền tảng và phát triển giải pháp AIDC tương tác lưới điện dẫn đầu ngành nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành, tối đa hóa token trên mỗi watt điện và thúc đẩy kỷ nguyên AI tiến về phía trước.

