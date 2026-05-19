Společnost Huawei představila strategii center AIDC interagujících s energetickou sítí, formující budoucnost odvětví

Huawei Digital Power

May 19, 2026, 14:40 ET

TUNG-KUAN, 19. května 2026 /PRNewswire/ -- Dne 15. května 2026 se ve městě Tung-kuan konal globální summit odvětví AIDC 2026 (Global AIDC Industry Summit) a představení strategie a produktů AIDC společnosti Huawei (Huawei AIDC Strategy and Product Launch) pod heslem „Power the AI Era Forward" (Posuňme éru umělé inteligence vpřed). Akce přilákala téměř 1 000 globálních lídrů, technických expertů a klíčových partnerů z oblasti energetiky, inteligentních výpočetních systémů a telekomunikací. Sdíleli poznatky o vývoji architektury datových center nové generace s umělou inteligencí (AIDC) a nejnovějších technologických inovacích a zároveň se stali svědky představení strategie společnosti Huawei pro centra AIDC interagující s energetickou sítí.

Hou Jinlong Director of Huawei, President of Huawei Digital Energy
He Bo Vice President of Huawei Digital Energy
Hou Jinlong, člen představenstva společnosti Huawei a prezident divize Huawei Digital Power, přednesl na akci inspirativní úvodní projev. Podle pana Houa prudký rozvoj odvětví AI, široké nasazování velkých jazykových modelů a rostoucí počet AI agentů výrazně zvyšují poptávku po energii, což by mělo vést k dalšímu růstu globální kapacity AIDC. Elektřina je pro výpočetní výkon naprosto nezbytná; energetika tak představuje základ pro dlouhodobý rozvoj AI. Výpočetní technika a elektřina se budou stále těsně doplňovat a vzájemně posilovat, čímž postupně vznikne integrovaný rámec, který propojí nové energetické systémy a infrastrukturu AI. Spolehlivé napájení je pro kvalitní a udržitelný rozvoj AIDC klíčové. Kompatibilita s rozvodnou sítí je nezbytná pro dlouhodobý, spolehlivý a stabilní provoz. Architektury založené na vysokém napětí, stejnosměrném proudu a výkonové elektronice mají zásadní význam pro podporu výpočetních zátěží s ultra vysokou hustotou. Navíc se kapalné chlazení stalo povinnou volbou pro výpočetní techniku s ultra vysokou hustotou. Klíčovou roli proto hrají spolehlivá řešení kapalinového chlazení a inteligentní provoz a údržba v celém životní cyklu infrastruktury. Podstatou AIDC je systém pro produkci výpočetního výkonu, u něhož rychlost dodávky úzce souvisí s obchodními přínosy a návratností investic.

Huawei Digital Power hluboce integruje technologie bitů, energie, tepla a bateriových systémů (4T) a zaměřuje se na klíčové oblasti, jako jsou nové energetické systémy a AIDC. Vybudovala komplexní kapacity v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů, technologií pro stabilizaci elektrické sítě, napájení výpočetních systémů s vysokou hustotou, kapalinového chlazení a synergie výpočetní techniky a energetiky. Tváří v tvář významným příležitostem k transformaci odvětví se Huawei Digital Power chce stát lídrem inovací v oblasti AIDC a dlouhodobým důvěryhodným strategickým partnerem. Ve spolupráci se zákazníky a partnery po celém světě chce podporovat vysoce kvalitní, udržitelný a inovativní rozvoj odvětví AIDC s cílem zajistit ekologičtější energetiku,  vyšší počet tokenů na watt a nižších náklady na token.

Bob He, viceprezident společnosti Huawei Digital Power, přednesl úvodní projev s názvem „Budování AIDC interagujícího s energetickou sítí, maximalizace tokenů na watt". Podle pana He globální odvětví AI zažívá boom a poptávka po tokenech prudce roste. Odvětví AIDC tak vstupuje do éry tokenů. Výpočetní infrastruktura s vysokou hustotou a různorodými typy výpočtů přináší velké výzvy z hlediska energetické hustoty, rozsahu a kolísání zátěže v AIDC. Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie navíc zvyšuje výkyvy v elektrické síti, zatímco časté změny zatížení u služeb AI dále prohlubují problémy se spolehlivostí AIDC.

Pro řešení těchto výzev představila společnost Huawei strategii center AIDC interagujících s energetickou sítí založenou na inovacích „3+1". Cílem této strategie je vyvinout spolehlivé, energeticky úsporné, rychle nasaditelné a k energetické síti šetrné řešení AIDC, které maximalizuje počet tokenů na watt.

  • Inovace v oblasti energie: Přetváření napájení od elektrické sítě po čipy. Diverzifikované zátěže určují rozmanitost architektur napájení. Střídavé a stejnosměrné napájení budou dlouhodobě existovat vedle sebe. Společnost Huawei vybuduje architekturu napájení s více vstupy a výstupy (MIMO) založenou na UPS systémech šetrných k síti a systémy pro ukládání energie (ESS) stabilizující elektrickou síť, které se budou vyvíjet směrem k integrovanému směrovači energie pro stabilizace sítě založenému na technologii polovodičových transformátorů (SST). Tato architektura využije odborné znalosti společnosti Huawei v oblasti výkonové elektroniky, technologií pro stabilizaci sítě, vysokého/nízkého napětí a střídavého/stejnosměrného napájení, aby bylo možné flexibilně plnit požadavky AIDC na vysokohustotní napájení.
  • Inovace v oblasti chlazení: Přetváření spolehlivosti řízení teploty v celém životním cyklu – od čipů až po venkovní prostředí. Konečná hodnota kapalinového chlazení nespočívá pouze v chlazení zařízení, ale ve vybudování komplexního systému řízení teploty pro celý životní cyklus infrastruktury. Společnost Huawei vyvinula inovativní systém kapalinového chlazení na úrovni megawattů využívající umělou inteligenci, který zajišťuje efektivní a spolehlivý odvod tepla a podporuje přechod od pouhé dostupnosti kapalinového chlazení k jeho dlouhodobě spolehlivému nasazení ve velkém měřítku.
  • Inovace v oblasti dat: Přetváření provozu v celém životním cyklu prostřednictvím využití AI v datových centrech. Digitální a inteligentní technologie lze nasadit v celém životním cyklu od návrhu a dodávky až po samotný provoz, což umožňuje úplnou viditelnost všech částí systému, jejich vysokou spolehlivost a efektivní inteligentní provoz a údržbu v průběhu celého životního cyklu.
  • Inovace ve výstavbě: Přetváření způsobu výstavby prostřednictvím produktizace inženýrských řešení, prefabrikace a modularizace. Celý proces návrhu, výroby, testování a ověřování lze dokončit ve výrobním závodě a na místě je nutná pouze instalace, což výrazně zkracuje dobu uvedení do provozu, zlepšuje kvalitu dodávky a umožňuje rychlou replikaci produktu.

Bob He poznamenal, že orní hranici výpočetního výkonu AI nakonec určuje maximální dostupné množství energie – energie jako token. V éře AIDC již tradiční systém hodnocení energetické účinnosti zaměřený na ukazatel PUE nedokáže plně změřit hodnotu AIDC. Odvětví se proto musí posunout od „ukazatelů energetické účinnosti" k „ukazatelům hodnoty". Společnost Huawei navrhuje index TokEnergy – poměr energie k tokenům – k měření celkové účinnosti přeměny energie na výpočetní výkon v AIDC.

V éře AI již datová centra nejsou pouze serverovnami. Jsou to supertovárny na produkci tokenů. V tomto přelomovém bodě vývoje odvětví bude Huawei Digital Power i nadále investovat do základních technologií a vyvíjet špičková řešení AIDC interagující s energetickou sítí s cílem podpořit kvalitní rozvoj odvětví, maximalizovat počet tokenů na watt a urychlit rozvoj éry umělé inteligence.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2982141/image1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2982142/image2.jpg

Huawei stellt seine Strategie für netzgebundene AIDC vor und gestaltet damit die Zukunft der Branche

Am 15. Mai 2026 fand in Dongguan der „2026 GlobalAIDC Industry Summit & Huawei AIDC Strategy and Product Launch" unter dem Motto „Power the AI Era...
