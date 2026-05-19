Huawei predstavuje stratégiu pre sieťovo interaktívne AIDC, ktorá formuje budúcnosť odvetvia
May 19, 2026, 18:37 ET
DONGGUAN, Čína, 20. máj 2026 /PRNewswire/ – 15. mája 2026 sa v Dongguane konal globálny samit odvetvia AIDC 2026 a predstavenie stratégie a produktu Huawei AIDC na tému „Posuňme éru AI vpred". Na samite sa zišlo takmer 1000 svetových lídrov, technických expertov a kľúčových partnerov v rámci ekosystému z odvetví energetiky, inteligentných výpočtov a operátorov. Podelili sa o poznatky o vývoji architektúry dátových centier s AI (AIDC) novej generácie a o najmodernejších technologických inováciách. Okrem toho boli svedkami spustenia stratégie spoločnosti Huawei pre AIDC interaktívne so sieťou.
Hou Jinlong, riaditeľ predstavenstva spoločnosti Huawei a prezident spoločnosti Huawei Digital Power, predniesol na podujatí podnetný prejav. Podľa pána Houa vytvára prekvitajúce odvetvie AI, široko používané rozsiahle modely a početní agenti AI obrovský dopyt po energii, čo prinesie zvyšovanie globálnej kapacity AIDC. Elektrina je nevyhnutná pre výpočtovú techniku; pre dlhodobý rozvoj AI je energia základom. Výpočtová technika a elektrina sa budú hlboko synergicky prepájať a navzájom posilňovať. Tým sa postupne vybuduje integrovaný rámec, ktorý spojí systémy novej energetiky a infraštruktúru AI. Pre kvalitný a udržateľný rozvoj AIDC je spoľahlivé zásobovanie energiou kľúčové. Interakcia so sieťou je nevyhnutná pre dlhodobú, spoľahlivú a stabilnú prevádzku. Architektúry vysokého napätia, jednosmerného prúdu a výkonovej elektroniky sú kľúčové pre podporu záťaže s ultravysokou hustotou výpočtov. Okrem toho sa povinnou voľbou pre výpočty s ultravysokou hustotou stalo chladenie kvapalinou. Spoľahlivé riešenia chladenia kvapalinou a inteligentná prevádzka a údržba počas celého životného cyklu sú kľúčové. Podstatou AIDC je navyše systém produkcie výpočtového výkonu, kde je rýchlosť dodania úzko prepojená s obchodnými výhodami a návratnosťou investícií.
Spoločnosť Huawei Digital Power hĺbkovo integruje technológie bitov, wattov, tepla a batérií (4T) a zameriava sa na kľúčové oblasti, ako sú systémy novej energetiky a AIDC. Má vybudované komplexné kapacity v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov, tvorby siete, napájania výpočtových zdrojov vysokej hustoty, chladenia kvapalinou a synergie medzi výpočtovou technikou a elektrinou. Huawei Digital Power je tvárou v tvár významným príležitostiam v oblasti transformácie odvetvia odhodlaná stať sa lídrom v oblasti inovácií pre AIDC a dlhodobým dôveryhodným strategickým partnerom. Spoluprácou s globálnymi zákazníkmi a partnermi sa zameriava na podporu vysokokvalitného, udržateľného a inovatívneho rozvoja odvetvia AIDC s cieľom dosiahnuť ekologickejšie watty, viac tokenov na každý watt a nižšie náklady na každý token.
Bob He, viceprezident spoločnosti Huawei Digital Power, predniesol prejav s názvom „Budovanie sieťovo interaktívnych AIDC, maximalizácia tokenov na watt". Podľa pána Hea globálne odvetvie AI zažíva boom a dopyt po tokenoch prudko rastie. Odvetvie AIDC tak vstupuje do éry tokenov. Diverzifikované výpočty s vysokou hustotou predstavujú veľké výzvy pre hustotu výkonu, rozsah a kolísanie zaťaženia AIDC. Rastúce rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie okrem toho zintenzívňuje výkyvy v elektrickej sieti, zatiaľ čo časté výkyvy pri vysokom zaťažení služieb AI ešte prehlbujú výzvy týkajúce sa spoľahlivosti AIDC.
Na riešenie týchto výziev spustila spoločnosť Huawei stratégiu sieťovo interaktívnych AIDC, ktorá sa zameriava na inovácie „3+1". Cieľom tejto stratégie je vyvinúť spoľahlivé, energeticky úsporné, rýchlo dodávané a sieťovo optimalizované riešenie AIDC, ktoré maximalizuje počet tokenov na každý watt.
- Wattové inovácie: transformácia napájacieho zdroja zo siete na čipy. Diverzifikované záťaže určujú rozmanitosť architektúr napájacích zdrojov. Striedavý a jednosmerný prúd budú existovať vedľa seba ešte dlho. Spoločnosť Huawei vybuduje architektúru napájacieho zdroja s viacerými vstupmi a viacerými výstupmi (MIMO) zameranú na UPS optimalizovanú pre sieť a systém skladovania energie (ESS) s tvorbou siete, ktorá sa bude vyvíjať smerom k integrovanému smerovaču energie s tvorbou siete založenému na technológii polovodičových transformátorov (SST). Architektúra využije technické znalosti spoločnosti Huawei v oblasti výkonovej elektroniky, tvorby siete, vysokého/nízkeho napätia a striedavého/jednosmerného napájania, aby flexibilne splnila požiadavky AIDC na napájanie s vysokou hustotou.
- Tepelné inovácie: transformácia spoľahlivosti tepelného manažmentu počas celého životného cyklu od čipov až po vonkajšie prostredie. Hlavná hodnota chladenia kvapalinou nespočíva v chladení zariadení, ale vo vybudovaní systému tepelného manažmentu po celú dobu ich životnosti. Spoločnosť Huawei vyvinula inovatívny systém chladenia kvapalinou na úrovni MW s podporou AI pre efektívny a spoľahlivý odvod tepla, čím posúva rozsiahle nasadenie chladenia kvapalinou od dostupnosti až po dlhodobú spoľahlivosť.
- Bitové inovácie: transformácia operácií počas celého životného cyklu posilnením dátových centier s AI. Digitálne a inteligentné technológie je možné aplikovať v celom životnom cykle od návrhu a dodania až po prevádzku, čím sa dosiahne plná viditeľnosť prepojenia, úplná spoľahlivosť prepojenia a efektívna prevádzka a údržba počas celého životného cyklu.
- Konštrukčné inovácie: transformácia spôsobu konštrukcie prostredníctvom inžinierskej produktizácie, prefabrikácie a modularizácie. Celý proces návrhu, výroby, testovania a overovania je možné dokončiť v továrni a na mieste už je potrebná iba inštalácia. Tým sa výrazne skracuje čas uvedenia na trh, zlepšuje kvalita dodávok a umožňuje rýchla replikácia produktu.
Bob He poznamenal, že hornú hranicu výpočtového výkonu AI v konečnom dôsledku definuje horná hranica dodávky energie – energia ako token. V ére AIDC už tradičný systém hodnotenia energetickej účinnosti zameraný na PUE nedokáže plne merať hodnotu AIDC. Priemysel sa musí posunúť od „metriky energetickej účinnosti" k „metrike hodnoty". Huawei navrhuje na meranie účinnosti konverzie energie na výpočtový výkon v AIDC TokEnergy Index – pomer energie k tokenu.
V ére AI už dátové centrá nie sú len serverovňami. Sú to super továrne, ktoré vyrábajú tokeny. Spoločnosť Huawei Digital Power, ktorá stojí na prelomovom bode vývoja odvetvia, bude pokračovať v investíciách do základných technológií a vyvíjať popredné riešenie sieťovo interaktívnych AIDC s cieľom podporiť vysokokvalitný rozvoj odvetvia, maximalizovať počet tokenov na watt a posunúť éru AI vpred.
