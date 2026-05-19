Huawei Perkenal Strategi AIDC Interaktif Grid, Bentuk Masa Depan Industri

DONGGUAN, China, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 15 Mei 2026, Persidangan Industri AIDC Global & Pelancaran Produk dan Strategi AIDC Huawei 2026 berlangsung di Dongguan dengan tema "Power the AI Era Forward." Sidang kemuncak itu menghimpunkan hampir 1,000 pemimpin global, pakar teknikal dan rakan ekosistem teras daripada sektor tenaga, pengkomputeran pintar dan telekomunikasi. Mereka berkongsi pandangan mengenai evolusi seni bina pusat data AI (AIDC) generasi akan datang dan inovasi teknologi termaju, selain menyaksikan pelancaran strategi AIDC interaktif grid Huawei.

Hou Jinlong, Pengarah Lembaga Huawei merangkap Presiden Huawei Digital Power, menyampaikan ucaptama utama pada acara tersebut. Menurut Hou, pertumbuhan pesat industri AI, penggunaan meluas model besar dan kemunculan pelbagai ejen AI sedang mewujudkan permintaan tenaga yang amat besar, sekali gus dijangka meningkatkan kapasiti AIDC global. Elektrik amat penting bagi pengkomputeran, manakala tenaga menjadi asas kepada pembangunan jangka panjang AI. Pengkomputeran dan elektrik akan saling bersinergi dan memperkasa antara satu sama lain, seterusnya membentuk rangka kerja bersepadu yang menggabungkan sistem kuasa baharu dan infrastruktur AI. Bekalan kuasa yang boleh dipercayai amat penting bagi pembangunan AIDC yang berkualiti tinggi dan mampan. Keupayaan mesra grid pula menjadi faktor utama untuk operasi jangka panjang yang stabil dan boleh dipercayai. Seni bina voltan tinggi, arus terus (DC) dan elektronik kuasa amat penting untuk menyokong beban pengkomputeran ultra berketumpatan tinggi. Selain itu, penyejukan cecair kini menjadi pilihan wajib bagi pengkomputeran ultra berketumpatan tinggi, dengan penyelesaian penyejukan cecair yang boleh dipercayai dan O&M pintar sepanjang kitar hayat menjadi elemen kritikal. Tambahan pula, teras sebenar AIDC ialah sistem pengeluaran kuasa pengkomputeran, di mana kelajuan pelaksanaan berkait rapat dengan manfaat perniagaan dan pulangan pelaburan.

Huawei Digital Power mengintegrasikan secara mendalam teknologi bit, watt, haba dan bateri (4T) serta memfokuskan kepada bidang utama seperti sistem kuasa baharu dan AIDC. Syarikat telah membina keupayaan komprehensif dalam penjanaan tenaga boleh diperbaharui, pembentukan grid, bekalan kuasa pengkomputeran berketumpatan tinggi, penyejukan cecair dan sinergi pengkomputeran-elektrik. Berdepan peluang transformasi industri yang besar, Huawei Digital Power komited menjadi peneraju inovasi AIDC dan rakan strategik jangka panjang yang dipercayai. Melalui kerjasama bersama pelanggan dan rakan kongsi global, syarikat menyasarkan pembangunan AIDC yang berkualiti tinggi, mampan dan inovatif untuk menghasilkan watt yang lebih hijau, lebih banyak token bagi setiap watt dan kos token yang lebih rendah.

Naib Presiden Huawei Digital Power, Bob He, turut menyampaikan ucaptama bertajuk "Building Grid-Interactive AIDC, Maximizing Tokens Per Watt." Menurut beliau, industri AI global sedang berkembang pesat dan permintaan terhadap token melonjak tinggi. Oleh itu, industri AIDC kini memasuki era Token. Pengkomputeran berketumpatan tinggi dan pelbagai menimbulkan cabaran besar terhadap ketumpatan kuasa, skala dan turun naik beban AIDC. Pada masa sama, peningkatan penggunaan tenaga boleh diperbaharui memperhebat turun naik grid kuasa, manakala turun naik beban tinggi yang kerap daripada perkhidmatan AI terus meningkatkan cabaran kebolehpercayaan AIDC.

Bagi menangani cabaran tersebut, Huawei melancarkan strategi AIDC interaktif grid yang berteraskan inovasi "3+1". Strategi ini bertujuan membangunkan penyelesaian AIDC yang boleh dipercayai, cekap tenaga, pantas dilaksanakan dan mesra grid untuk memaksimumkan token bagi setiap watt.

Inovasi Watt: Membentuk Semula Bekalan Kuasa daripada Grid ke Cip. Beban yang pelbagai menentukan kepelbagaian seni bina bekalan kuasa. Kuasa AC dan DC akan terus wujud bersama dalam jangka panjang. Huawei akan membangunkan seni bina bekalan kuasa berbilang-input berbilang-output (MIMO) yang berteraskan UPS mesra grid dan sistem penyimpanan tenaga (ESS) pembentukan grid, yang seterusnya akan berkembang kepada penghala tenaga pembentukan grid bersepadu berasaskan teknologi transformer bentuk pepejal (SST). Seni bina ini memanfaatkan kepakaran teknikal Huawei dalam elektronik kuasa, pembentukan grid, voltan tinggi/rendah dan kuasa AC/DC untuk memenuhi keperluan bekalan kuasa berketumpatan tinggi AIDC secara fleksibel.

Inovasi Haba: Membentuk Semula Kebolehpercayaan Pengurusan Terma Sepanjang Kitar Hayat daripada Cip ke Persekitaran Luar . Nilai sebenar penyejukan cecair bukan sekadar menyejukkan peralatan, tetapi membina sistem pengurusan terma sepanjang kitar hayat. Huawei telah membangunkan sistem penyejukan cecair berasaskan AI pada skala megawatt untuk pelesapan haba yang cekap dan boleh dipercayai, sekali gus memajukan penggunaan penyejukan cecair secara besar-besaran daripada tahap ketersediaan kepada kebolehpercayaan jangka panjang.

Inovasi Bit: Membentuk Semula Operasi Sepanjang Kitar Hayat dengan Memperkasa Pusat Data melalui AI. Teknologi digital dan pintar boleh diaplikasikan sepanjang kitar hayat daripada reka bentuk dan penghantaran hingga operasi, bagi mencapai keterlihatan penuh, kebolehpercayaan menyeluruh dan operasi serta penyelenggaraan (O&M) cekap sepanjang kitar hayat.

Inovasi Pembinaan: Membentuk Semula Mod Pembinaan melalui Penghasilan Produk Kejuruteraan, Prefabrikasi dan Modularisasi. Keseluruhan proses reka bentuk, pengeluaran, pengujian dan pengesahan boleh diselesaikan di kilang dan hanya memerlukan pemasangan di lokasi, sekali gus memendekkan masa ke pasaran, meningkatkan kualiti penghantaran dan membolehkan replikasi produk yang pantas.

Bob He berkata had maksimum kuasa pengkomputeran AI akhirnya ditentukan oleh had maksimum bekalan tenaga — "Energy as Token" (Tenaga sebagai Token). Dalam era AIDC, sistem penilaian kecekapan tenaga tradisional yang berpusat kepada PUE tidak lagi dapat mengukur sepenuhnya nilai sebenar AIDC. Industri kini perlu beralih daripada "metrik kecekapan tenaga" kepada "metrik nilai." Huawei mencadangkan TokEnergy Index — Nisbah Tenaga kepada Token — untuk mengukur kecekapan penukaran hujung-ke-hujung daripada tenaga kepada kuasa pengkomputeran dalam AIDC.

Dalam era AI, pusat data bukan lagi sekadar bilik pelayan, sebaliknya menjadi "kilang super" yang menghasilkan token. Berdiri di titik perubahan pembangunan industri, Huawei Digital Power akan terus melabur dalam teknologi asas dan membangunkan penyelesaian AIDC interaktif grid bertaraf industri bagi memacu pembangunan industri berkualiti tinggi, memaksimumkan token bagi setiap watt dan memperkasa kemajuan era AI.

SOURCE Huawei Digital Power