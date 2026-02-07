Удостоенная награды CES 2026 Innovation Award модель iGarden M1 Pro Max является первым в мире бионическим очистителем бассейнов с двойным зрением

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Получив признание в виде награды CES 2026 Innovation Award, модель iGarden M1 Pro Max сегодня официально выпущена в продажу во всем мире, устанавливая новый технический стандарт в качестве первого в мире бионического очистителя бассейнов с двойным зрением. Это флагманское устройство выходит за рамки слепого беспорядочного движения устаревших роботов, образуя биомиметический треугольник «зрение, мозг и тело». Этот архитектурный сдвиг позволяет модели M1 Pro Max воспринимать глубину, принимать интеллектуальные решения и выполнять чистку в тяжелых условиях с уровнем автономии, который коренным образом меняет категорию.

Главное преимущество этого очистителя бассейнов заключается в его биомиметической системе двойного зрения. В отличие от традиционных датчиков, эта система использует принцип параллакса для генерации истинных трехмерных данных о глубине, точного обнаружения лестниц, уклонов и даже мелководных уступов для загара глубиной 40 сантиметров с высокой точностью. Эта визуальная информация поступает в систему визуального интеллекта, управляя первой в отрасли системой ИИ-нацеливания. Если загрязнение обнаруживается в одной и той же области после нескольких проходов, система автоматически включает турбо-режим, мгновенно применяя тройную мощность всасывания (300 %), чтобы направить энергию в экстремальную зону для удаления самого стойкого загрязнения.

Эта способность глубокой очистки обеспечивается сертифицированной двухсистемной архитектурой. Модель M1 Pro Max обеспечивает сверхдолгую 10-часовую работу за счет мощной аккумуляторной системы и инвертора iGarden AI-Inverter 2.0. Этот интеллектуальный инвертор адаптирует мощность в соответствии с конкретной задачей, обеспечивая оптимизацию расхода энергии для системы потока двойной мощности, которая формирует массивную волну устойчивого всасывания для превосходного притяжения. В сочетании с ИИ-таймером, который дает возможность работы без технического обслуживания в течение 21 дня, модель M1 Pro Max обеспечивает истинный стиль «жизни без забот».

Пользовательский интерфейс разработан так, чтобы обеспечить минимальное взаимодействие и максимальную надежность. Это устройство устраняет «беспокойство об извлечении» с помощью функции возврата на уровень воды одним нажатием, используя связь на основе гидролокатора, обеспечивающую мгновенное реагирование. Обслуживание также не требует лишних усилий: вместительная емкость для мусора емкостью 4,5 литра и двухуровневая система фильтрации имеют защищенную от засорения конструкцию, которая поддерживает эффективность чистки профессионального уровня даже в случае заполнения.

Эта целостная интеграция мощности и интеллекта уже привлекла значительное внимание в отрасли. Издание Gadgeteer отметило первую презентацию компанией iGarden «ИИ-экосистемы, ориентированной на доверие» на выставке CES 2026, подчеркнув переход бренда к подлинной практичности. Кэтлин Цао (Cathleen Cao), директор по разработке изделий iGarden, подчеркивает, что это сделано намеренно. «Технологии не должны требовать к себе внимания, они должны незаметно вписываться в жизнь, — сказала г-жа Цао. — Модель M1 Pro Max воплощает в себе нашу философию "когда технологии отступают". Самая передовая технология — это технология, которую вы едва замечаете, потому что она не оставляет следов, за исключением идеально ухоженной среды».

Выпуск этого изделия сигнализирует о серьезном сдвиге в планах бренда iGarden на 2026 год, ориентированном на концепцию «искусные технологии для жизни». Компания утверждает, что наружные пространства должны вызывать ощущение свободы, а не ответственности. Модель M1 Pro Max спроектирована как элемент самоуправляемой наружной экосистемы, который работает дольше, движется плавно и не оставляет следов. Сосредоточив внимание на непрерывной автономии, компания iGarden обеспечивает существование сада как единой живой системы. Эта технология разработана, чтобы быть «всегда аккуратной по определению», уважая ритмы природы и обеспечивая при этом удобный, интеллектуальный и живой отдых на свежем воздухе.

Модель iGarden M1 Pro Max сейчас можно приобрести по цене от 1199 долларов США. Для заказа посетите сайт официального магазина iGarden.

Являясь инновационным брендом Fairland Group, компания iGarden возглавляет глобальную революцию в области ИИ-ухода за садом. Сочетая передовой ИИ с экологичной умной конструкцией, мы создаем наружные пространства, которые думают, адаптируются и сами управляют собой. Наш отборный портфель изделий, от очистителей бассейнов с улучшенным искусственным интеллектом и противотоков для плавания до умных газонокосилок, насосов с ИИ-управлением и систем ИИ вещей (AIoT), обеспечивает беспроблемный стиль жизни с тихой, устойчивой и прекрасно интеллектуальной техникой. Компания iGarden придает жизни на открытом воздухе ощущение легкости, связи и искусства в повседневном движении. Всегда умные. Всегда вдохновляющие. Всегда экологичные.

