Удостоенная награды CES 2026 Innovation Award модель iGarden M1 Pro Max является первым в мире бионическим очистителем бассейнов с двойным зрением

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Получив признание в виде награды CES 2026 Innovation Award, модель iGarden M1 Pro Max сегодня официально выпущена в продажу во всем мире, устанавливая новый технический стандарт в качестве первого в мире бионического очистителя бассейнов с двойным зрением. Это флагманское устройство выходит за рамки слепого беспорядочного движения устаревших роботов, образуя биомиметический треугольник «зрение, мозг и тело». Этот архитектурный сдвиг позволяет модели M1 Pro Max воспринимать глубину, принимать интеллектуальные решения и выполнять чистку в тяжелых условиях с уровнем автономии, который коренным образом меняет категорию.

AI 2 KV

Главное преимущество этого очистителя бассейнов заключается в его биомиметической системе двойного зрения. В отличие от традиционных датчиков, эта система использует принцип параллакса для генерации истинных трехмерных данных о глубине, точного обнаружения лестниц, уклонов и даже мелководных уступов для загара глубиной 40 сантиметров с высокой точностью. Эта визуальная информация поступает в систему визуального интеллекта, управляя первой в отрасли системой ИИ-нацеливания. Если загрязнение обнаруживается в одной и той же области после нескольких проходов, система автоматически включает турбо-режим, мгновенно применяя тройную мощность всасывания (300 %), чтобы направить энергию в экстремальную зону для удаления самого стойкого загрязнения.

Эта способность глубокой очистки обеспечивается сертифицированной двухсистемной архитектурой. Модель M1 Pro Max обеспечивает сверхдолгую 10-часовую работу за счет мощной аккумуляторной системы и инвертора iGarden AI-Inverter 2.0. Этот интеллектуальный инвертор адаптирует мощность в соответствии с конкретной задачей, обеспечивая оптимизацию расхода энергии для системы потока двойной мощности, которая формирует массивную волну устойчивого всасывания для превосходного притяжения. В сочетании с ИИ-таймером, который дает возможность работы без технического обслуживания в течение 21 дня, модель M1 Pro Max обеспечивает истинный стиль «жизни без забот».

Пользовательский интерфейс разработан так, чтобы обеспечить минимальное взаимодействие и максимальную надежность. Это устройство устраняет «беспокойство об извлечении» с помощью функции возврата на уровень воды одним нажатием, используя связь на основе гидролокатора, обеспечивающую мгновенное реагирование. Обслуживание также не требует лишних усилий: вместительная емкость для мусора емкостью 4,5 литра и двухуровневая система фильтрации имеют защищенную от засорения конструкцию, которая поддерживает эффективность чистки профессионального уровня даже в случае заполнения.

Эта целостная интеграция мощности и интеллекта уже привлекла значительное внимание в отрасли. Издание Gadgeteer отметило первую презентацию компанией iGarden «ИИ-экосистемы, ориентированной на доверие» на выставке CES 2026, подчеркнув переход бренда к подлинной практичности. Кэтлин Цао (Cathleen Cao), директор по разработке изделий iGarden, подчеркивает, что это сделано намеренно. «Технологии не должны требовать к себе внимания, они должны незаметно вписываться в жизнь, — сказала г-жа Цао. — Модель M1 Pro Max воплощает в себе нашу философию "когда технологии отступают". Самая передовая технология — это технология, которую вы едва замечаете, потому что она не оставляет следов, за исключением идеально ухоженной среды».

Выпуск этого изделия сигнализирует о серьезном сдвиге в планах бренда iGarden на 2026 год, ориентированном на концепцию «искусные технологии для жизни». Компания утверждает, что наружные пространства должны вызывать ощущение свободы, а не ответственности. Модель M1 Pro Max спроектирована как элемент самоуправляемой наружной экосистемы, который работает дольше, движется плавно и не оставляет следов. Сосредоточив внимание на непрерывной автономии, компания iGarden обеспечивает существование сада как единой живой системы. Эта технология разработана, чтобы быть «всегда аккуратной по определению», уважая ритмы природы и обеспечивая при этом удобный, интеллектуальный и живой отдых на свежем воздухе.

Цены и наличие

Модель iGarden M1 Pro Max сейчас можно приобрести по цене от 1199 долларов США. Для заказа посетите сайт официального магазина iGarden.

О компании iGarden

Являясь инновационным брендом Fairland Group, компания iGarden возглавляет глобальную революцию в области ИИ-ухода за садом. Сочетая передовой ИИ с экологичной умной конструкцией, мы создаем наружные пространства, которые думают, адаптируются и сами управляют собой. Наш отборный портфель изделий, от очистителей бассейнов с улучшенным искусственным интеллектом и противотоков для плавания до умных газонокосилок, насосов с ИИ-управлением и систем ИИ вещей (AIoT), обеспечивает беспроблемный стиль жизни с тихой, устойчивой и прекрасно интеллектуальной техникой. Компания iGarden придает жизни на открытом воздухе ощущение легкости, связи и искусства в повседневном движении. Всегда умные. Всегда вдохновляющие. Всегда экологичные.

