CES 2026イノベーションアワード受賞のiGarden M1 Pro Max、世界初のバイオニック • デュアルビジョン • プールクリーナーとして登場

深圳（中国）、2026年2月8日 /PRNewswire/ -- CES 2026イノベーションアワード受賞製品として認定されたiGarden M1 Pro Maxが、本日正式に世界中で発売されました。本製品は、世界初の「バイオニック・デュアルビジョン」プールクリーナーとして、新たな技術標準を打ち立てます。本フラッグシップモデルは、従来型ロボットの無作為な走行に依存する方式を超え、生体模倣による「目・脳・身体」の三位一体構造を構築しています。このアーキテクチャの進化により、M1 Pro Maxは奥行きを認識し、インテリジェントな判断を行い、重作業の清掃を高い自律性で実行可能に。プールクリーナーの常識を塗り替える性能を実現しています。

このプールクリーナーの中核となる強みは、生体模倣型のデュアルビジョン・システムにあります。従来のセンサーとは異なり、本システムは視差の原理を活用して実際の3D奥行きデータを生成し、階段や傾斜、さらには水深40cmの浅瀬のサンデッキまで高精度に識別します。この視覚情報は「Vision Intelligence」システムに入力され、業界初となるAIターゲットシステムを駆動します。同じエリアを複数回走行してもゴミが検出される場合、システムは自動的に「ターボモード」を作動。吸引力を瞬時に3倍（300%）に高め、最も頑固な汚れが集中するエリアへ強力なパワーを集中させます。

この強力なディープクリーニング性能を支えているのが、「認証済みデュアルシステム・アーキテクチャ」です。M1 Pro Maxは、高エネルギーバッテリーシステムと「iGarden AI-Inverter 2.0」によって支えられ、最長10時間の超ロング駆動を実現します。このスマートインバーターは作業内容に応じて電力を最適化し、Dual-Force Flow Systemに最適なエネルギー供給を実現。強力かつ持続的な吸引力を生み出し、優れた吸着性能を発揮します。最大21日間のメンテナンスフリー運転を可能にするAIタイマーと組み合わせることで、M1 Pro Max は真の「ハンズフリー（Mind-Free）な暮らし」を実現します。

ユーザー体験は、操作の手間を最小限に抑えつつ、最大限の信頼性を確保する設計となっています。本製品は、ワンタッチで水面まで自動帰還する「One-Touch Waterline Return」機能により「回収の不安」を解消。ソナー通信を活用し、瞬時に応答します。メンテナンスも非常に簡単です。4.5Lの大容量ゴミチャンバーと二層式ろ過システムは、目詰まりしにくい設計を採用。満杯の状態でも、プロフェッショナルレベルの清掃効率を維持します。

パワーとインテリジェンスを融合したこのシームレスな統合は、すでに業界から大きな注目を集めています。The Gadgeteer は、CES 2026におけるiGardenの「信頼を中心としたAIエコシステム」の発表に言及し、同ブランドが実用性重視へと本格的に舵を切った点を高く評価しました。iGardenのプロダクト開発ディレクターであるCathleen Cao氏は、これは意図的な設計であると強調しています。「テクノロジーは人の注意を奪うべきではなく、生活を静かに支え、最適化する存在であるべきです」と Cao 氏は語ります。「M1 Pro Maxは、『テクノロジーが一歩引く（When Technology Steps Back）』という私たちの哲学を体現しています。最先端のテクノロジーとは、ほとんど意識されることなく、完璧に整えられた環境だけを残す存在なのです」。

今回のローンチは、iGarden の2026年に向けたブランドストーリーの大きな転換点となり「美しく暮らすためのテクノロジー（Artful Living Technology）」というコンセプトを中核に据えています。同社は、屋外空間は「責任」ではなく「自由」を感じられる場所であるべきだと提唱しています。M1 Pro Max は、より長く稼働し、穏やかに動き、痕跡を残さない、自己管理型の屋外エコシステムの一部として設計されています。iGarden は途切れない自律性に注目することで、庭全体がひとつの生きたシステムのように機能することを保証しています。この技術は「常にやさしくあること」を設計理念としており、自然のリズムを尊重しながら、屋外での体験を手間なく、知的に、そして生き生きとしたものにします。

価格と利用可能状況：

iGarden M1 Pro Maxは現在購入可能で、価格は1,599ドルからとなっています。ご購入は、公式iGardenストアにて承ります。

iGarden について

iGardenはFairland Groupの革新的ブランドとして、グローバルにおける AI ガーデン革命を牽引しています。高度なAIとエコスマートなデザインを融合させることで、考え、適応し、自己管理する屋外空間を創造しています。AI搭載プールクリーナーやスイムジェットから、スマート芝刈り機、AI駆動ポンプ、AIoTシステムまで、厳選された製品ポートフォリオにより、静かで持続可能、そして美しく知的なシームレスライフスタイルを提供します。iGarden によって、屋外での暮らしは、日常の動きの中で感じる「心地よさ」「つながり」「芸術」へと変わります。常に知的に。常にインスパイアを。常にサステナブルに。

