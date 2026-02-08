/稿件更正 -- Fairland Group - iGarden/

為實現深度清潔性能，iGarden M1 Pro Max採用雙系統認證架構，搭配高能電池系統與iGarden第二代智能變頻技術，續航時間長達10小時。該智能變頻技術可根據具體任務調節功率，為雙動力流道系統優化電能輸出，持續產生強勁的吸附力，以實現高貼合度清潔。iGarden M1 Pro Max還配備支持21天免維護運行的AI定時功能，為用戶打造「省心無憂」的清潔體驗。

在用戶體驗層面，iGarden M1 Pro Max秉持極簡操作、高可靠性的設計理念。產品搭載「一鍵回岸」功能，基於聲吶通信技術實現設備即時響應，徹底解決用戶的設備回收焦慮。設備維護同樣便捷，其配備的4.5升大容量「集污倉」與雙層過濾系統採用防堵塞設計，即便集污倉滿載，仍能保持專業級的清潔效率。

這種性能與智能的深度融合，已獲得行業高度關注。The Gadgeteer評價稱，iGarden在CES 2026展會上推出以「用戶信賴」為核心的AI生態體系，彰顯出品牌向實用主義的轉型。iGarden產品開發總監Cathleen Cao表示，這一設計初衷始終貫穿產品研發：「技術不應成為用戶的負擔，而應默默為生活保駕護航。M1 Pro Max完美詮釋了iGarden『科技隱於生活』的理念，最先進的技術，是讓用戶幾乎感受不到它的存在，只留下一個始終潔淨的泳池環境。」

此次新品發佈，也標誌著iGarden品牌在2026年迎來品牌理念的重要升級，將以「Artful Living Technology」（藝境生活科技）為核心發展方向。品牌認為，戶外空間應是自由的享受，而非日常的負擔。iGarden M1 Pro Max被打造為戶外自主管理生態系統的一部分，實現更長續航、更輕柔運行、更隱形的清潔體驗。通過聚焦無間斷的自主運行，iGarden讓庭院如同一個有機的生態系統般自主運轉。該技術遵循「設計本真，溫潤有度」(Always Gentle by Design)的原則，在尊重自然節律的同時，為用戶打造輕鬆、智能、富有生機的戶外體驗。

售價與購買渠道

iGarden M1 Pro Max現已開售，起售價1599美元，用戶可通過iGarden官方商城進行選購。

關於iGarden

iGarden是菲亞蘭德集團(Fairland Group)旗下的創新品牌，引領全球AI庭院生活革命。品牌將先進AI技術與生態智能設計相融合，打造具備自主感知、自適應調節與自主運維能力的戶外空間。產品矩陣涵蓋AI泳池清潔機器人、衝浪水泵、智能割草機、AI驅動水泵及智能物聯網系統等，為用戶提供靜謐、可持續且充滿科技美感的無縫生活體驗。選擇iGarden，讓戶外生活成為一種自在的享受、一場與自然的聯結、一次融於日常的藝術體驗。智啟生活，靈感永續，綠色同行。

媒體聯繫人

Mengru Li

iGarden公關專員

電郵：[email protected]

SOURCE Fairland Group - iGarden