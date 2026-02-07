iGarden M1 Pro Max, držitel ceny za inovace na CES 2026, se uvádí na trh jako první bionický čistič bazénů s duálním viděním na světě
Feb 07, 2026, 22:37 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 8. února 2026 /PRNewswire/ -- Po získání ocenění za inovace na veletrhu spotřební elektroniky 2026 (CES 2026) byl dnes oficiálně uveden na trh iGarden M1 Pro Max, který jako první bionický čistič bazénů s duálním viděním na světě stanovuje nový technický standard. Tento vlajkový model překračuje rámec slepé náhodnosti starších robotů díky biomimetickému trojúhelníku „oko, mozek a tělo". Díky této architektonické změně je M1 Pro Max schopen vnímat hloubku, činit inteligentní rozhodnutí a provádět náročné čištění s úrovní autonomie, která redefinuje celou kategorii.
Hlavní výhoda tohoto čističe bazénů spočívá v biomimetickém systému dvojího vidění. Na rozdíl od tradičních senzorů využívá tento systém princip paralaxy ke generování skutečných 3D dat o hloubce, díky čemuž dokáže s přesností identifikovat schody, svahy a dokonce i 40 cm mělké vodní plošiny. Tyto vizuální vstupy jsou přiváděny do systému vizuální inteligence, který řídí první systém umělé inteligence pro zaměřování v oboru. Pokud je po několika průchodech detekována nečistota ve stejné oblasti, systém automaticky zapne režim Turbo Mode a okamžitě spustí trojnásobný sací výkon (300 %), aby nasměroval sílu do extrémní zóny pro nejodolnější nečistoty.
Tuto schopnost hloubkového čištění zajišťuje certifikovaná architektura duálního systému. M1 Pro Max nabízí mimořádně dlouhou výdrž 10 hodin, kterou zajišťuje vysokokapacitní bateriový systém a iGarden AI-Inverter 2.0. Tento inteligentní měnič přizpůsobuje výkon konkrétní úloze a zajišťuje optimalizaci energie pro systém dvojího průtoku, který generuje mohutnou vlnu trvalého sání pro vynikající přilnavost. V kombinaci s AI časovačem, který umožňuje 21 dní provozu bez údržby, nabízí M1 Pro Max skutečný zážitek „bezstarostného života".
Uživatelské prostředí je navrženo pro minimální interakci a maximální spolehlivost. Zařízení řeší „úzkost z vyhledávání" pomocí funkce „návrat vodní hladiny jedním dotykem", která využívá komunikaci založenou na sonaru pro okamžitou odezvu. Údržba je stejně snadná; vysokokapacitní komora na nečistoty s kapacitou 4,5 litru a dvouvrstvý filtrační systém mají design odolný proti ucpání, který udržuje profesionální účinnost čištění i při naplnění.
Tato hladká integrace výkonu a inteligence již vzbudila značnou pozornost v oboru. Gadgeteer zaznamenal debut iGardenu s „ekosystémem AI založeným na důvěře" na veletrhu CES 2026 a zdůraznil posun značky směrem k opravdové užitečnosti. Cathleen Caová, ředitelka vývoje produktů ve společnosti iGarden, zdůrazňuje, že se jedná o záměr. „Technologie by neměla vyžadovat pozornost, měla by tiše organizovat život," říká Caová. „M1 Pro Max ztělesňuje naši koncepci ‚Když technologie ustupuje do pozadí'. Nejpokročilejší technologie je ta, kterési téměř nevšimnete, protože nezanechává žádné stopy – kromě dokonale udržovaného prostředí."
Toto uvedení na trh signalizuje významný posun v narativu značky iGarden na rok 2026, který se soustředí na koncept „důmyslná technologie pro život". Společnost zastává názor, že venkovní prostory by měly být spíše zdrojem svobody než starostí. M1 Pro Max je navržen tak, aby byl součástí samosprávného venkovního ekosystému, který funguje déle, pohybuje se hladce a nezanechává žádné stopy. Zaměřením na nepřerušovanou autonomii zajišťuje iGarden, že se zahrada chová jako jeden živý systém. Tato technologie je navržena tak, aby byla „vždy hladká", respektovala rytmy přírody a zároveň zajišťovala, že venkovní zážitek zůstane bez námahy, inteligentní a živý.
Cena a dostupnost
iGarden M1 Pro Max je nyní k dispozici za cenu od 1 199 USD. Objednávky přijímá oficiální obchod iGarden.
O společnosti iGarden
Jako inovativní značka skupiny Fairland Group je iGarden vedoucím podnikem globální revoluce v oblasti AI zahrad. Spojením pokročilé umělé inteligence s ekologickým designem vytváříme venkovní prostory, které myslí, přizpůsobují se a samy se řídí. Naše pečlivě sestavené portfolio, od čističů bazénů a zařízení na protiproud vylepšených umělou inteligencí až po inteligentní sekačky na trávu, čerpadla řízená umělou inteligencí a systémy umělé inteligence věcí, přináší hladký životní styl, který je tichý, udržitelný a krásně inteligentní. S iGarden se život venku stává pocitem pohody, propojení a umění v každodenním pohybu. Vždy inteligentní. Vždy inspirující. Vždy udržitelný.
