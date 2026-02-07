iGarden, držiteľ ocenenia za inovácie na CES 2026, uvádza na trh M1 Pro Max, prvý bionický prístroj na svete na čistenie bazénov s duálnym videním
Feb 07, 2026, 22:26 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 8. februára 2026 /PRNewswire/ -- Po získaní ceny CES 2026 za inovácie bol dnes oficiálne uvedený na celosvetový trh model M1 Pro Max od iGarden, ktorý ako prvý bionický prístroj na čistenie bazénov s duálnym videním na svete stanovuje nový technický štandard. Toto vlajkové zariadenie presahuje hranice randomizácie naslepo u starších robotov tým, že vytvára biomimetický trojuholník „oko, mozog a telo". Táto architektonická zmena umožňuje M1 Pro Max vnímať hĺbku, robiť inteligentné rozhodnutia a vykonávať náročné čistenie s určitým stupňom samostatnosti, ktorá nanovo definuje túto kategóriu.
Hlavnou výhodou prístroja na čistenie bazénov je jeho biomimetický systém duálneho videnia. Na rozdiel od tradičných snímačov tento systém využíva princíp paralaxy na generovanie skutočných 3D údajov o hĺbke, pričom presne identifikuje schody, sklon a dokonca aj plytké opaľovacie rímsy v hĺbke 40 cm. Tento vizuálny vstup poskytuje informácie systému inteligentného videnia, ktorý ako prvý v odvetví riadi systém na učenie cieľa poháňaný umelou inteligenciou. Ak sa po viacerých prechodoch po tom istom mieste zistí nečistota, systém automaticky aktivuje turbo režim, ktorý okamžite spustí trojitý sací výkon (300 %) , aby sa výkon dostal do extrémnej zóny s najodolnejšou nečistotou.
Túto hĺbkovú čistiacu schopnosť poháňa certifikovaná architektúra duálneho systému. M1 Pro Max poskytuje ultra dlhú 10-hodinovú prevádzku, ktorú podporuje systém vysokoenergetických batérií a invertor iGarden 2.0 na báze umelej inteligencie. Inteligentný invertor prispôsobuje výkon konkrétnej úlohe a zabezpečuje optimalizáciu energie pre systém prúdenia s duálnou silou, ktorý generuje masívnu vlnu trvalého sania pre lepšiu priľnavosť. V kombinácii s časovačom s umelou inteligenciou, ktorý umožňuje 21 dní prevádzky bez údržby, poskytuje M1 Pro Max skutočný zážitok „života s nespútanou mysľou".
Používateľský zážitok je navrhnutý pre minimálnu interakciu a maximálnu spoľahlivosť. Zariadenie rieši „problémy s vyhľadávaním" pomocou funkcie One-Touch Waterline Return (návrat na čiaru ponoru jedným dotykom), ktorá využíva komunikáciu založenú na sonare pre okamžitú reakciu. Údržba je rovnako jednoduchá: 4,5-litrová vysokokapacitná komora na nečistoty a dvojvrstvový filtračný systém sa vyznačujú dizajnom odolným voči upchatiu, ktorý zachováva profesionálnu účinnosť čistenia aj pri plnom naplnení.
Táto bezproblémová integrácia výkonu a inteligencie si už získala značnú pozornosť v tomto odvetví. Platforma Gadgeteer si všimla debut spoločnosti iGarden s „ekosystémom umelej inteligencie zameraným na dôveru" na veľtrhu CES 2026 a poukázala na posun značky smerom k skutočnej užitočnosti. Cathleen Cao, riaditeľka pre vývoj produktov v spoločnosti iGarden, zdôrazňuje, že je to zámerné. „Technológia by si nemala vyžadovať pozornosť; mala by potichu dolaďovať váš život," hovorí Cao. „M1 Pro Max stelesňuje našu filozofiu ‚Keď si technológia necháva odstup'. Najpokročilejšia technológia je tá, ktorú si sotva všimnete, pretože nezanecháva žiadnu stopu – okrem dokonale udržiavaného prostredia."
Toto uvedenie na trh signalizuje zásadný posun v príbehu značky iGarden pre rok 2026, ktorý sa zameriava na koncept technológie pre šikovný život. Spoločnosť zastáva názor, že z vonkajších priestorov by mal sálať skôr pocit slobody než povinnosti. M1 Pro Max je navrhnutý ako súčasť outdoorového ekosystému, ktorý sa riadi sám a funguje dlhšie, pohybuje sa jemne a nezanecháva žiadne stopy. iGarden sa zameriava na nerušenú nezávislosť s cieľom zabezpečiť, aby záhrada fungovala ako jeden živý systém. Technológia je navrhnutá tak, aby bola „vždy jemná dizajnom", rešpektovala rytmy prírody a zároveň zabezpečovala, že zážitok z pobytu v prírode bude stále bez námahy, inteligentný a živý.
Cena a dostupnosť
M1 Pro Max od iGarden je teraz k dispozícii na zakúpenie od 1 199 USD. Ak si chcete objednať, navštívte oficiálnu predajňu iGarden.
O spoločnosti iGarden
Ako inovatívna značka skupiny Fairland Group je iGarden lídrom v globálnej revolúcii v oblasti záhrad s umelou inteligenciou. Spojením pokročilej umelej inteligencie s ekologicky inteligentným dizajnom vytvárame vonkajšie priestory, ktoré myslia, prispôsobujú sa a samy sa riadia. Naše premyslene zostavené portfólio, od prístrojov na čistenie bazénov a protiprúdov s umelou inteligenciou až po inteligentné kosačky na trávu, čerpadlá s umelou inteligenciou a systémy s technológiou umelej inteligencie v oblasti internetu vecí, prináša bezproblémový životný štýl, ktorý je tichý, udržateľný a krásne inteligentný. S iGarden sa vonkajší život stáva pocitom pohodlia, prepojenia, umenia v každodennom pohybe. Vždy inteligentný. Vždy inšpirujúci. Vždy udržateľný.
Kontakt pre médiá
Mengru Li
zástupca spoločnosti iGarden pre vzťahy s verejnosťou
[email protected]
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2888780/AI.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2888778/2.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2888779/KV.jpg
