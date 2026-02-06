iGarden M1 Pro Max, lauréat du prix de l'innovation au CES 2026, est le premier robot nettoyeur de piscine bionique à double vision au monde

SHENZHEN, Chine, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Après avoir été récompensé par le prix de l'innovation au CES 2026, l'iGarden M1 Pro Max a été officiellement lancé dans le monde entier aujourd'hui, établissant une nouvelle norme technique en tant que premier robot nettoyeur de piscine bionique à double vision au monde. Cet appareil phare va au-delà de la randomisation aveugle des robots traditionnels en construisant un triangle biomimétique « œil, cerveau et corps ». Ce changement d'architecture permet au M1 Pro Max de percevoir la profondeur, de prendre des décisions intelligentes et d'effectuer un nettoyage intensif avec un niveau d'autonomie qui redéfinit la catégorie.

L'avantage principal du nettoyeur de piscine réside dans son système Biomimetic Dual-Vision. Contrairement aux capteurs traditionnels, ce système utilise le principe de parallaxe pour générer de véritables données de profondeur en 3D, identifiant avec précision les escaliers, les pentes et même les rebords de bronzage en eau peu profonde de 40 cm. Ces données visuelles alimentent le système d'intelligence visuelle, qui pilote le premier système de cibles d'IA de l'industrie. Si des débris sont détectés dans la même zone après plusieurs passages, le système se met automatiquement en mode Turbo, libérant instantanément l'aspiration triple (300%) afin de concentrer la puissance dans la zone extrême où se trouvent les débris les plus tenaces.

Cette capacité de nettoyage en profondeur est rendue possible grâce à l'architecture certifiée à double système. Le M1 Pro Max a une très longue autonomie de 10 heures, grâce à un système de batterie à haute énergie et à l'onduleur iGarden AI 2.0. Ce convertisseur intelligent adapte la puissance à la tâche spécifique, garantissant que l'énergie est optimisée pour le système Dual-Force Flow, qui génère une vague massive d'aspiration soutenue pour une adhérence supérieure. Associé à une minuterie IA qui permet 21 jours de fonctionnement sans entretien, le M1 Pro Max offre une véritable expérience de « Mind-Free Living » (vie sans souci).

L'expérience utilisateur est conçue pour une interaction minimale et une fiabilité maximale. L'appareil résout le problème de l'anxiété liée à la récupération grâce à la fonction « One-Touch Waterline Return », qui utilise la communication par sonar pour une réponse instantanée. L'entretien est tout aussi facile ; la chambre à débris haute capacité de 4,5 L et le système de filtration à double couche sont dotés d'une conception résistante au colmatage qui maintient une efficacité de nettoyage de qualité professionnelle même lorsqu'ils sont pleins.

Cette intégration harmonieuse de la puissance et de l'intelligence a déjà attiré l'attention de l'industrie. The Gadgeteer a souligné le lancement par iGarden d'un « écosystème IA axé sur la confiance » lors du CES 2026, mettant en avant l'évolution de la marque vers une utilité authentique. Cathleen Cao, directrice du développement des produits chez iGarden, souligne qu'il s'agit là d'un choix délibéré. « La technologie ne devrait pas exiger d'attention ; elle devrait tranquillement orchestrer la vie », déclare M. Cao. « Le M1 Pro Max incarne notre philosophie "Quand la technologie se fait discrète". La technologie la plus avancée est celle que vous remarquez à peine, parce qu'elle ne laisse aucune trace, sauf si ce n'est un environnement parfaitement entretenu. »

Ce lancement marque un tournant majeur dans l'histoire de la marque iGarden pour 2026, centrée sur le concept d'Artful Living Technology. L'entreprise part du principe que les espaces extérieurs doivent être synonymes de liberté plutôt que de responsabilité. Le M1 Pro Max est conçu pour faire partie d'un écosystème extérieur autogéré qui fonctionne plus longtemps, se déplace en douceur et ne laisse aucune trace. En se concentrant sur l'autonomie ininterrompue, iGarden garantit que le jardin se comporte comme un système vivant. La technologie est conçue pour être « Always Gentle by Design », c'est-à-dire qu'elle respecte les rythmes de la nature tout en garantissant que l'expérience en plein air demeure simple, intelligente et vivante.

Prix et disponibilité

L'iGarden M1 Pro Max est disponible à l'achat dès maintenant à partir de 1 199 $. Pour commander, veuillez visiter la boutique officielle iGarden .

À propos d'iGarden

En tant que marque innovante de Fairland Group, iGarden est à la tête de la révolution mondiale des jardins intelligents. En combinant l'IA avancée et le design éco-intelligent, nous créons des espaces extérieurs qui pensent, s'adaptent et s'autogèrent. Notre gamme de produits sélectionnés avec soin, allant des nettoyeurs de piscine et jets de natation optimisés par l'IA aux tondeuses à gazon intelligentes, en passant par les pompes pilotées par l'IA et les systèmes AIoT, offre un style de vie harmonieux, silencieux, durable et d'une intelligence remarquable. Avec iGarden, la vie en plein air procure un sentiment d'aisance, de connexion et d'art dans le mouvement quotidien. Toujours intelligent. Toujours inspirant. Toujours durable.

