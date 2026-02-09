Laureat nagrody CES 2026 Innovation Award, iGarden M1 Pro Max, debiutuje jako pierwszy na świecie bioniczny odkurzacz basenowy z podwójnym systemem wizyjnym

SHENZHEN, Chiny, 9 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Po otrzymaniu nagrody CES 2026 Innovation Award, iGarden M1 Pro Max został dziś oficjalnie wprowadzony na rynek globalny, ustanawiając nowy standard techniczny jako pierwszy na świecie bioniczny odkurzacz basenowy z podwójnym systemem wizyjnym. To flagowe urządzenie wykracza poza ślepą randomizację starszych robotów, tworząc biomimetyczny trójkąt „oko, mózg i ciało". Ta zmiana architektury pozwala M1 Pro Max postrzegać głębię, podejmować inteligentne decyzje i wykonywać gruntowne czyszczenie z poziomem autonomii, który na nowo definiuje tę kategorię.

Główną zaletą urządzenia do czyszczenia basenów jest system biomimetycznego podwójnego widzenia. W odróżnieniu od tradycyjnych czujników, system ten wykorzystuje zasadę paralaksy do generowania rzeczywistych danych dotyczących głębokości 3D, precyzyjnie identyfikując schody, pochyłości, a nawet płytkie półki do opalania o głębokości 40 cm. Te dane wizualne są przekazywane do systemu inteligentnego widzenia, który obsługuje pierwszy w branży system celowania AI Target. Jeśli po wielu przejazdach w tym samym obszarze wykryte zostaną zanieczyszczenia, system automatycznie włącza tryb Turbo, natychmiast uruchamiając potrójne ssanie (300%), aby skierować moc do ekstremalnej strefy, gdzie znajdują się najtrudniejsze do usunięcia zanieczyszczenia.

Za tę głęboką czyszczącą moc odpowiada certyfikowana struktura podwójnego systemu. M1 Pro Max zapewnia wyjątkowo długi czas pracy wynoszący 10 godzin, wspierany przez system akumulatorów wysokoenergetycznych i falownik iGarden AI-Inverter 2.0. Ten inteligentny falownik dostosowuje moc do konkretnego zadania, zapewniając optymalne wykorzystanie energii przez system przepływu o podwójnej sile, który generuje potężną falę ciągłej siły ssania, zapewniającą doskonałą przyczepność. W połączeniu z timerem AI, który pozwala na 21 dni bezobsługowej pracy, M1 Pro Max zapewnia prawdziwie „beztroskie życie".

Doświadczenie użytkownika zostało zaprojektowane z myślą o minimalnej interakcji i maksymalnej niezawodności. Urządzenie rozwiązuje problem „niepokoju związanego z wyławianiem" dzięki funkcji powrotu do linii wodnej za pomocą jednego przycisku, wykorzystującej komunikację sonarową w celu uzyskania natychmiastowej reakcji. Konserwacja jest równie łatwa; komora na zanieczyszczenia o dużej pojemności 4,5 l i dwuwarstwowy system filtracji charakteryzują się konstrukcją odporną na zatykanie, która zapewnia profesjonalną wydajność czyszczenia nawet po zapełnieniu.

To płynne połączenie mocy i inteligencji już wzbudziło duże zainteresowanie branży. Serwis Gadgeteer odnotował debiut iGarden z „ekosystemem AI opartym na zaufaniu" podczas targów CES 2026, podkreślając zwrot marki w kierunku prawdziwej użyteczności. Cathleen Cao, dyrektor ds. rozwoju produktów w iGarden, podkreśla, że jest to zamierzone działanie. „Technologia nie powinna wymagać uwagi, powinna po cichu koordynować życie - mówi Cao. - M1 Pro Max uosabia naszą filozofię >>Kiedy technologia schodzi na dalszy plan <<. Najbardziej zaawansowana technologia to taka, której prawie nie zauważasz, ponieważ nie pozostawia żadnych śladów - z wyjątkiem idealnie utrzymanego środowiska".

Wprowadzenie tego produktu na rynek oznacza znaczącą zmianę w narracji marki iGarden na rok 2026, opartej na koncepcji technologii ułatwiającej życie (Artful Living Technology). Firma zakłada, że przestrzenie zewnętrzne powinny kojarzyć się raczej z wolnością niż z obowiązkami. M1 Pro Max został zaprojektowany jako część samozarządzającego się ekosystemu zewnętrznego, który pracuje dłużej, porusza się delikatnie i nie pozostawia śladów. Koncentrując się na nieprzerwanej autonomii, iGarden zapewnia, że ogród zachowuje się jak jeden organizm. Technologia ta ma być „zawsze delikatna z założenia", uwzględniając rytm natury, a jednoczenie zapewniać bezproblemowe, inteligentne i żywiołowe doświadczenia na świeżym powietrzu.

Ceny i dostępność

Urządzenie iGarden M1 Pro Max jest już dostępne w sprzedaży w cenie od 1599 USD. Produkt można zamówić w oficjalnym sklepie iGarden.

iGarden

Jako innowacyjna marka należąca do Fairland Group, iGarden jest liderem globalnej rewolucji w dziedzinie ogrodów opartych na sztucznej inteligencji. Łącząc zaawansowaną sztuczną inteligencję z ekologicznym, inteligentnym projektowaniem, tworzymy przestrzenie zewnętrzne, które myślą, dostosowują się i samodzielnie zarządzają sobą. Nasza wyselekcjonowana oferta, od wspieranych przez AI urządzeń do czyszczenia basenów i dysz pływackich, po inteligentne kosiarki, pompy sterowane sztuczną inteligencją i systemy AIoT, zapewnia płynny styl życia, który jest cichy, zrównoważony i w piękny sposób inteligentny. Dzięki iGarden życie na świeżym powietrzu daje poczucie swobody, więzi i sztuki w codziennym ruchu. Zawsze inteligentne. Zawsze inspirujące. Zawsze zrównoważone.

