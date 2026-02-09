/C O R R E C C I O N -- Fairland Group - iGarden/

En el comunicado de prensa, "iGarden M1 Pro Max, galardonado con el premio a la Innovación en CES 2026, se lanza como el primer limpiador de piscinas biónico de doble visión del mundo", publicado el 8 de febrero de 2026 por Fairland Group a través de PR Newswire, la empresa nos informa que el precio de la SECCIÓN DE PRECIOS Y DISPONIBILIDAD se debe corregir de 1.199 dólares a 1.599 dólares.

IGarden M1 Pro Max, galardonado con el premio a la Innovación en CES 2026, se lanza como el primer limpiador de piscinas biónico de doble visión del mundo

SHENZHEN, China, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, tras su reconocimiento como galardonado con el premio a la Innovación en CES 2026, el iGarden M1 Pro Max se lanzó oficialmente a nivel mundial y estableció un nuevo estándar técnico como el primer limpiador de piscinas biónico de doble visión del mundo. Este dispositivo emblemático va más allá de la aleatorización ciega de los robots heredados mediante la construcción de un triángulo biomimético "ojos, cerebro y cuerpo". Este cambio arquitectónico permite que este modelo M1 Pro Max perciba la profundidad, tome decisiones inteligentes y ejecute limpiezas pesadas con un nivel de autonomía que redefine la categoría.

AI 2 KV

La ventaja principal del limpiador de piscinas radica en su sistema de visión dual biomimética. A diferencia de los sensores tradicionales, este sistema utiliza el principio de paralaje para generar datos de profundidad 3D verdaderos, identifica escaleras, pendientes e incluso plataformas de bronceado en aguas poco profundas de 40 cm con precisión. Esta entrada visual alimenta el sistema de inteligencia visual, lo que impulsa el primer sistema de objetivos de IA del sector. Si se detectan residuos en la misma área después de varias pasadas, el sistema activa automáticamente el modo turbo y libera al instante una triple succión (300 %) para llevar la energía a la zona extrema para los residuos más resistentes.

Para potenciar esta capacidad de limpieza profunda está la arquitectura certificada de doble sistema. El modelo M1 Pro Max ofrece un tiempo de funcionamiento ultraprolongado de 10 horas, respaldado por un sistema de batería de alta energía y el iGarden AI-Inverter 2.0. Este inversor inteligente adapta la potencia a la tarea específica, lo que asegura que la energía esté optimizada para el sistema de flujo de doble fuerza, que genera una ola masiva de succión sostenida para una adhesión superior. Combinado con un temporizador de IA que permite 21 días de funcionamiento sin mantenimiento, el M1 Pro Max ofrece una verdadera experiencia de "vida sin mente".

La experiencia del usuario está diseñada para una interacción mínima y la máxima confiabilidad. El dispositivo resuelve la "ansiedad de recuperación" con retorno de línea de flotación con un solo toque, y utiliza comunicación basada en sonar para una respuesta al instante. El mantenimiento es igualmente sencillo; la cámara de residuos de alta capacidad de 4,5 litros y el sistema de filtración de doble capa cuentan con un diseño resistente a las obstrucciones que mantiene la eficiencia de limpieza de nivel profesional incluso cuando está lleno.

Esta perfecta integración entre la potencia y la inteligencia ya atrajo una importante atención del sector. Gadgeteer destacó el debut de iGarden de un "ecosistema de IA centrado en la confianza" en el CES 2026 y destacó el cambio de la marca hacia una utilidad genuina. Cathleen Cao, directora de Desarrollo de Productos en iGarden, enfatizó que este cambio es por diseño. "La tecnología no debe exigir atención; debe organizar la vida de forma silenciosa", afirmó Cao. "El modelo M1 Pro Max representa nuestra filosofía de 'cuando la tecnología retrocede'. La tecnología más avanzada es la que apenas se nota porque no deja rastro, excepto un entorno perfectamente mantenido".

Este lanzamiento constituye un cambio importante en la narrativa de la marca iGarden para 2026, que se centra en el concepto de Artful Living Technology. La empresa postula que los espacios al aire libre deben sentirse como libertad en lugar de responsabilidad. El modelo M1 Pro Max está diseñado para ser parte de un ecosistema al aire libre autogestionado que funciona más tiempo, se mueve suavemente y no deja rastro. Al centrarse en la autonomía ininterrumpida, iGarden garantiza que el jardín se comporte como un solo sistema vivo. La tecnología está diseñada para ser "Always Gentle by Design" (Siempre delicada por diseño), que respeta los ritmos de la naturaleza a la vez que garantiza que la experiencia al aire libre se mantenga sin esfuerzo, inteligente y viva.

Precios y disponibilidad

El iGarden M1 Pro Max ya está disponible para comprar a partir de 1.599 dólares. Para hacer un pedido, visite la tienda oficial de iGarden.

Acerca de iGarden

Como la marca innovadora de Fairland Group, iGarden lidera la revolución mundial de AI Garden. Al fusionar la IA avanzada con el diseño ecointeligente, creamos espacios al aire libre que piensan, se adaptan y se autogestionan. Nuestro exclusivo catálogo, que abarca desde limpiafondos potenciados por IA y sistemas de nado contracorriente hasta cortacéspedes inteligentes, bombas impulsadas por IA y sistemas de IA de las cosas (AIoT, por sus siglas en inglés), ofrece un estilo de vida fluido, silencioso, sostenible y elegantemente inteligente. Con iGarden, la vida al aire libre se convierte en una sensación de comodidad, de conexión, de arte en el movimiento cotidiano. Siempre inteligente. Siempre inspirador. Siempre sostenible.

