iGarden M1 Pro Max, primer limpiador de piscinas biónico de doble visión del mundo

SHENZHEN, China, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras su reconocimiento como Galardonado con el Premio a la Innovación CES 2026, el iGarden M1 Pro Max se lanzó oficialmente hoy a nivel mundial, estableciendo un nuevo estándar técnico como el primer limpiafondos biónico de visión dual del mundo. Este dispositivo insignia supera la aleatorización ciega de los robots tradicionales al construir un triángulo biomimético de "Ojo, Cerebro y Cuerpo". Este cambio arquitectónico permite al M1 Pro Max percibir la profundidad, tomar decisiones inteligentes y realizar una limpieza profunda con una autonomía que redefine la categoría.

La principal ventaja del limpiafondos reside en su sistema Biomimetic Dual-Vision. A diferencia de los sensores tradicionales, este sistema utiliza el principio de paralaje para generar datos de profundidad 3D reales, identificando con precisión escaleras, pendientes e incluso salientes de 40 cm de profundidad. Esta información visual alimenta el sistema Vision Intelligence, que impulsa el sistema de objetivos con IA, pionero en la industria. Si se detectan residuos en la misma zona después de varias pasadas, el sistema activa automáticamente el modo Turbo, liberando al instante una triple succión (300 %) para impulsar la potencia hasta la zona más difícil, eliminando los residuos más difíciles.

La Arquitectura de Sistema Dual Certificada impulsa esta capacidad de limpieza profunda. El M1 Pro Max ofrece una autonomía ultralarga de 10 horas, gracias a un sistema de batería de alta energía y al iGarden AI-Inverter 2.0. Este inversor inteligente adapta la potencia a la tarea específica, optimizando la energía para el Dual-Force Flow System, que genera una potente succión sostenida para una adherencia superior. Combinado con un temporizador de inteligencia artificial que permite 21 días de funcionamiento sin necesidad de mantenimiento, el M1 Pro Max ofrece una verdadera experiencia de "vida sin preocupaciones".

La experiencia del usuario está diseñada para una interacción mínima y una máxima fiabilidad. El dispositivo resuelve la "ansiedad de la recuperación" con el retorno de la línea de agua con un solo toque, utilizando comunicación por sonar para una respuesta instantánea. El mantenimiento es igualmente sencillo; la cámara de residuos de alta capacidad de 4,5 L y el sistema de filtración de doble capa cuentan con un diseño resistente a las obstrucciones que mantiene una eficiencia de limpieza de calidad profesional incluso cuando está lleno.

Esta perfecta integración de potencia e inteligencia ya ha atraído la atención de la industria. The Gadgeteer destacó el debut de iGarden de un "ecosistema de inteligencia artificial centrado en la confianza" en CES 2026, lo que destaca la transición de la marca hacia una utilidad genuina. Cathleen Cao, directora de desarrollo de productos de iGarden, enfatiza que esto es así por diseño. "La tecnología no debería exigir atención; debería orquestar la vida silenciosamente. El M1 Pro Max encarna nuestra filosofía de 'Cuando la tecnología da un paso atrás'. La tecnología más avanzada es la que apenas se nota porque no deja rastro, excepto un entorno perfectamente mantenido".

Este lanzamiento marca un cambio importante en la narrativa de la marca iGarden para 2026, centrándose en el concepto de Tecnología para una Vida Artística. La compañía postula que los espacios al aire libre deben transmitir libertad, no responsabilidad. El M1 Pro Max está diseñado para formar parte de un ecosistema exterior autogestionado que funciona durante más tiempo, se mueve con suavidad y no deja rastro. Al centrarse en la autonomía ininterrumpida, iGarden garantiza que el jardín se comporte como un sistema vivo. La tecnología está diseñada para ser "Siempre Suave por Diseño", respetando los ritmos de la naturaleza y garantizando que la experiencia al aire libre se mantenga fluida, inteligente y vibrante.

Precios y disponibilidad

El iGarden M1 Pro Max ya está disponible para su compra desde 1.199 dólares. Para pedirlo, visite la tienda oficial de iGarden.

Acerca de iGarden

Como marca innovadora de Fairland Group, iGarden lidera la revolución global de los jardines con IA. Al fusionar la IA avanzada con un diseño ecointeligente, creamos espacios exteriores que piensan, se adaptan y se autogestionan. Nuestra cuidada cartera, desde limpiafondos y chorros de natación mejorados con IA hasta cortacéspedes inteligentes, bombas impulsadas por IA y sistemas AIoT, ofrece un estilo de vida integrado, tranquilo, sostenible y maravillosamente inteligente. Con iGarden, la vida al aire libre se convierte en una sensación de tranquilidad, conexión y arte en movimiento. Siempre inteligente. Siempre inspirador. Siempre sostenible.

Contacto para medios

