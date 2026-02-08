/R A L A T -- Fairland Group - iGarden/

Keunggulan utama M1 Pro Max terletak pada Sistem Biomimetic Dual-Vision. Tidak seperti sensor konvensional, sistem ini memanfaatkan prinsip paralaks untuk menghasilkan data kedalaman 3D secara akurat. Teknologi ini mampu mendeteksi anak tangga, kemiringan, hingga area dangkal seperti tanning ledge sedalam 40 cm dengan presisi tinggi. Informasi visual tersebut diproses oleh sistem Vision Intelligence yang menggerakkan Sistem AI Target pertama di industri. Jika sampah masih terdeteksi di area yang sama setelah beberapa kali pembersihan, sistem akan otomatis mengaktifkan Turbo Mode yang meningkatkan daya isap hingga tiga kali lipat (300%) untuk membersihkan sampah yang paling sulit diambil.

Fitur deep cleaning ini didukung oleh Arsitektur Dual-System yang Bersertifikasi. M1 Pro Max mampu bekerja hingga 10 jam berkat Sistem Baterai dengan Energi Besar dan iGarden AI-Inverter 2.0. Inverter pintar ini menyesuaikan daya sesuai kebutuhan sehingga energi digunakan secara efisien untuk menggerakkan Sistem Dual-Force Flow yang menghasilkan isapan kuat secara berkesinambungan. Dilengkapi AI Timer yang mendukung pengoperasian tanpa pemeliharaan perangkat hingga 21 hari, M1 Pro Max benar-benar menghadirkan pengalaman "Mind-Free Living" .

Dari sisi pengalaman pengguna, M1 Pro Max dirancang untuk interaksi minimal dengan keandalan maksimal. Perangkat ini mengatasi kekhawatiran pengguna saat mengambil unit dari kolam melalui fitur One-Touch Waterline Return dengan sistem komunikasi berbasiskan sonar untuk merespons secara instan. Perawatan unit juga mudah dilakukan, berkat wadah penampung kotoran berkapasitas besar 4,5 liter dan Sistem Filtrasi Dua Lapis yang tahan sumbatan agar performa pembersihan profesional tetap terjaga meski kapasitas terisi penuh.

Perpaduan antara teknologi cerdas dan daya besar ini telah menarik perhatian industri. Media The Gadgeteer mencatat debut iGarden sebagai "ekosistem AI yang berpusat pada kepercayaan pengguna" di CES 2026, menyoroti pergeseran merek menuju utilitas nyata. Cathleen Cao, Product Development Director, iGarden, menegaskan bahwa pendekatan ini memang sengaja ditempuh iGarden. "Teknologi seharusnya tidak menguras perhatian pengguna, melainkan bekerja secara diam-diam untuk menata kehidupan pengguna," ujar Cao. "M1 Pro Max mencerminkan filosofi kami, yakni 'When Technology Steps Back'. Teknologi yang paling canggih nyaris tidak terasa keberadaannya—kecuali hasilnya, yaitu lingkungan yang terawat sempurna."

Peluncuran ini menandai perubahan besar dalam narasi merek iGarden pada 2026 dengan mengusung konsep Artful Living Technology. iGarden memandang area luar ruang sebagai simbol kebebasan, bukan beban. M1 Pro Max dirancang sebagai bagian dari ekosistem di area luar ruang yang mampu mengelola diri sendiri, bekerja lebih lama, bergerak lembut, dan tidak meninggalkan jejak. Dengan menitikberatkan otonomi tanpa gangguan, "Always Gentle by Design", iGarden memastikan taman berfungsi sebagai satu sistem hidup yang selaras dengan alam—lembut secara desain, cerdas, dan mudah dinikmati.

Harga dan Ketersediaan Produk

iGarden M1 Pro Max kini tersedia dengan harga mulai $1.599. Pemesanan produk dapat dilakukan di gerai resmi iGarden.

Tentang iGarden

Sebagai merek inovatif dari Fairland Group, iGarden memimpin revolusi AI Garden di tingkat global. Dengan memadukan AI canggih dan desain ramah lingkungan, iGarden menciptakan area luar ruang yang mampu berpikir, beradaptasi, dan mengelola diri sendiri. Portofolio produk iGarden mencakup pembersih kolam renang (pool cleaner) berbasiskan AI, swim jet, mesin pemotong rumput pintar, pompa berbasiskan AI, hingga sistem AIoT. Seluruh solusi tersebut menghadirkan gaya hidup yang tenang, berkelanjutan, dan cerdas. Bersama iGarden, kehidupan di area luar ruang menjadi pengalaman yang mudah, terpadu, dan artistik. Always Intelligent. Always Inspiring. Always Sustainable.

