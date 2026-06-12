HONG KONG, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Após a conferência Bloomberg Invest Hong Kong 2026, realizada em 10 de junho, o Sr. Jeff Li, diretor de investimentos em ações globais da E Fund (Hong Kong), fez um discurso de abertura sobre a nova era dos mercados de capitais da China.

Jeff Li: A China entrou em uma nova era

Jeff Li, diretor de investimentos em ações globais da E Fund HK, aponta "três mudanças fundamentais" no evento Bloomberg Invest Hong Kong 2026

Em seu discurso aos investidores globais em 10 de junho, Jeff Li, diretor de investimentos em ações globais da E Fund (Hong Kong), apontou três mudanças fundamentais que estão remodelando o panorama dos investimentos:

Da liderança no mercado de consumo à liderança tecnológica – atualmente, as empresas chinesas são pioneiras globais em baterias para veículos elétricos, biotecnologia, robótica e inteligência artificial.

Da localização à verdadeira globalização – As principais empresas chinesas da atualidade já nasceram globais, com uma operação multinacional profundamente integrada que se estende da Europa ao Sudeste Asiático.

De um modelo que prioriza o "crescimento acima de tudo" para um modelo com crescimento sustentável e de alta qualidade – Uma mudança de paradigma rumo à alocação disciplinada de capital, à rentabilidade e a melhorias estruturais no retorno sobre o patrimônio líquido (ROE).

"Essas mudanças não são previsões — elas já estão em andamento", disse Li ao público da Bloomberg Invest. "Na E Fund, estamos direcionando nossas estratégias de ações globais para aproveitar essa transformação."

Colaboração entre mercados com a HKEX

Em uma poderosa demonstração de colaboração entre mercados, liderada pela equipe de investimentos da E Fund, a empresa celebrou um acordo de licenciamento com a Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) para lançar o primeiro ETF que acompanha o Índice HKEX Tech 100 – o primeiro índice de ações de Hong Kong desenvolvido pela própria HKEX.

O índice inclui 100 das maiores empresas de tecnologia de Hong Kong, distribuídas por seis temas de inovação:

IA

Biotecnologia e Farmacêutica

Veículos elétricos e direção inteligente

TI

Internet

Robótica

Vale lembrar que todos os componentes são 100% elegíveis para o Stock Connect, permitindo que os investidores da China continental aproveitem as oportunidades dinâmicas do setor de tecnologia de Hong Kong em grande escala.

Conectando mercados, gerando valor a longo prazo

"A E Fund combina perspectivas globais com profundo conhecimento local — conectando mercados para gerar valor a longo prazo", reiterou Jeff Li. Como patrocinadora principal do Bloomberg Invest Hong Kong 2026, a E Fund estabeleceu contato direto com investidores globais para ajudar a navegar por esta era de transformação.

FONTE E Fund (Hong Kong)