Jeff Li, diretor de investimentos em ações globais da E Fund HK, aponta "três mudanças fundamentais" no evento Bloomberg Invest Hong Kong 2026
Notícias fornecidas porE Fund (Hong Kong)
12 jun, 2026, 14:33 GMT
HONG KONG, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Após a conferência Bloomberg Invest Hong Kong 2026, realizada em 10 de junho, o Sr. Jeff Li, diretor de investimentos em ações globais da E Fund (Hong Kong), fez um discurso de abertura sobre a nova era dos mercados de capitais da China.
Jeff Li: A China entrou em uma nova era
Em seu discurso aos investidores globais em 10 de junho, Jeff Li, diretor de investimentos em ações globais da E Fund (Hong Kong), apontou três mudanças fundamentais que estão remodelando o panorama dos investimentos:
- Da liderança no mercado de consumo à liderança tecnológica – atualmente, as empresas chinesas são pioneiras globais em baterias para veículos elétricos, biotecnologia, robótica e inteligência artificial.
- Da localização à verdadeira globalização – As principais empresas chinesas da atualidade já nasceram globais, com uma operação multinacional profundamente integrada que se estende da Europa ao Sudeste Asiático.
- De um modelo que prioriza o "crescimento acima de tudo" para um modelo com crescimento sustentável e de alta qualidade – Uma mudança de paradigma rumo à alocação disciplinada de capital, à rentabilidade e a melhorias estruturais no retorno sobre o patrimônio líquido (ROE).
"Essas mudanças não são previsões — elas já estão em andamento", disse Li ao público da Bloomberg Invest. "Na E Fund, estamos direcionando nossas estratégias de ações globais para aproveitar essa transformação."
Colaboração entre mercados com a HKEX
Em uma poderosa demonstração de colaboração entre mercados, liderada pela equipe de investimentos da E Fund, a empresa celebrou um acordo de licenciamento com a Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) para lançar o primeiro ETF que acompanha o Índice HKEX Tech 100 – o primeiro índice de ações de Hong Kong desenvolvido pela própria HKEX.
O índice inclui 100 das maiores empresas de tecnologia de Hong Kong, distribuídas por seis temas de inovação:
- IA
- Biotecnologia e Farmacêutica
- Veículos elétricos e direção inteligente
- TI
- Internet
- Robótica
Vale lembrar que todos os componentes são 100% elegíveis para o Stock Connect, permitindo que os investidores da China continental aproveitem as oportunidades dinâmicas do setor de tecnologia de Hong Kong em grande escala.
Conectando mercados, gerando valor a longo prazo
"A E Fund combina perspectivas globais com profundo conhecimento local — conectando mercados para gerar valor a longo prazo", reiterou Jeff Li. Como patrocinadora principal do Bloomberg Invest Hong Kong 2026, a E Fund estabeleceu contato direto com investidores globais para ajudar a navegar por esta era de transformação.
FONTE E Fund (Hong Kong)
Partilhar este artigo