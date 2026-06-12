سلّط Jeff Li، رئيس الاستثمار في الأسهم العالمية لدى E Fund HK، الضوء على "ثلاثة تحولات أساسية" خلال مؤتمر Bloomberg Invest Hong Kong 2026

هونغ كونغ، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- عقب انعقاد مؤتمر Bloomberg Invest Hong Kong 2026 في 10 يونيو، ألقى السيد Jeff Li، رئيس الاستثمار (الأسهم العالمية) لدى E Fund (Hong Kong)، كلمة رئيسية تناول فيها العصر الجديد لأسواق رأس المال الصينية.

Jeff Li: الصين دخلت عصرًا جديدًا

في كلمته أمام المستثمرين العالميين في 10 يونيو، استعرض Jeff Li، رئيس الاستثمار، في الأسهم العالمية لدى E Fund (Hong Kong) ثلاثة تحولات أساسية تعيد تشكيل المشهد الاستثماري:

E Fund HK's Chief Investment Officer, Global Equity - Jeff Li Highlights "Three Foundational Shifts" at Bloomberg Invest Hong Kong 2026

التحول من ريادة الاستهلاك إلى ريادة التكنولوجيا — حيث أصبحت الشركات الصينية اليوم من الرواد العالميين في بطاريات المركبات الكهربائية، والتكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.

التحول من التمركز المحلي إلى العولمة الحقيقية — إذ إن الشركات الصينية الرائدة اليوم وُلدت بطابع عالمي، مع عمليات متعددة الجنسيات مترابطة بعمق تمتد من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا.

التحول من "النمو أولًا" إلى النمو المستدام وعالي الجودة — في إطار تحول نموذجي نحو تخصيص منضبط لرأس المال، وتحقيق الربحية، وتحسينات هيكلية في العائد على حقوق المساهمين ( ROE ).

قال Li للحاضرين في مؤتمر Bloomberg Invest: "هذه التحولات ليست مجرد توقعات — بل هي تحدث بالفعل". "في E Fund، نعمل على توجيه إستراتيجياتنا للأسهم العالمية للاستفادة من هذا التحول".

التعاون عبر الأسواق مع HKEX

في عرض قوي للتعاون عبر الأسواق بقيادة فريق الاستثمار في E Fund، أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص مع Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) لإطلاق أول صندوق مؤشرات متداولة (ETF) يتتبع مؤشر HKEX Tech 100 — وهو أول مؤشر أسهم في هونغ كونغ تطوره HKEX داخليًا.

يضم المؤشر 100 من أكبر شركات التكنولوجيا في هونغ كونغ عبر ستة مواضيع ابتكار:

الذكاء الاصطناعي

التكنولوجيا الحيوية والأدوية

المركبات الكهربائية والقيادة الذكية

تكنولوجيا المعلومات

الإنترنت

الروبوتات

ومن الجدير بالذكر أن جميع مكونات المؤشر مؤهلة بالكامل بنسبة 100% ضمن برنامج Stock Connect، ما يتيح للمستثمرين في البر الرئيسي الصيني الاستفادة على نطاق واسع من الفرص التكنولوجية الحيوية في هونغ كونغ.

ربط الأسواق وإطلاق القيمة طويلة الأجل

أكد Jeff Li مجددًا: "تجمع E Fund بين الرؤى العالمية والخبرة المحلية العميقة — بما يربط الأسواق لإطلاق القيمة طويلة الأجل". بصفتها الراعي التقديمي لمؤتمر Bloomberg Invest Hong Kong 2026، تفاعلت E Fund بشكلٍ مباشر مع المستثمرين العالميين لاستكشاف سبُل التعامل مع هذه المرحلة التحولية.