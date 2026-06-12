Podczas konferencji Bloomberg Invest Hong Kong 2026 dyrektor ds. inwestycji w akcje globalne E Fund HK Jeff Li wskazuje na „trzy fundamentalne zmiany"

HONGKONG, 12 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- 10 czerwca, po konferencji Bloomberg Invest Hong Kong 2026 Jeff Li, dyrektor ds. inwestycji w akcje globalne w E Fund (Hong Kong), wygłosił wystąpienie programowe poświęcone nowej erze chińskich rynków kapitałowych.

Jeff Li: Chiny wkroczyły w nową erę

E Fund HK's Chief Investment Officer, Global Equity - Jeff Li Highlights "Three Foundational Shifts" at Bloomberg Invest Hong Kong 2026

Podczas wystąpienia skierowanego do globalnych inwestorów 10 czerwca Jeff Li, dyrektor ds. inwestycji w akcje globalne w E Fund (Hong Kong), przedstawił trzy fundamentalne zmiany, które kształtują nowy krajobraz inwestycyjny:

od przywództwa konsumpcyjnego do technologicznego - chińskie przedsiębiorstwa wyznaczają obecnie światowe kierunki rozwoju w takich dziedzinach jak akumulatory do pojazdów elektrycznych, biotechnologia, robotyka i sztuczna inteligencja;

od lokalizacji do prawdziwej globalizacji - czołowe chińskie przedsiębiorstwa od początku funkcjonują jako podmioty globalne, prowadząc głęboko zintegrowaną działalność międzynarodową obejmującą obszar od Europy po Azję Południowo-Wschodnią;

od modelu „wzrost przede wszystkim" do trwałego wzrostu wysokiej jakości - następuje zmiana paradygmatu w kierunku zdyscyplinowanej alokacji kapitału, rentowności i strukturalnej poprawy wskaźnika zwrotu z kapitału własnego (ROE).

„Te zmiany nie są prognozami - one już zachodzą - powiedział Li uczestnikom konferencji Bloomberg Invest. - W E Fund odpowiednio pozycjonujemy nasze globalne strategie dotyczące akcji, aby wykorzystać możliwości wynikające z tej transformacji".

Współpraca międzyrynkowa z HKEX

Jako wyraz silnej współpracy między rynkami wspieranej przez kierownictwo inwestycyjne E Fund, spółka zawarła umowę licencyjną z Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) dotyczącą uruchomienia pierwszego funduszu ETF odwzorowującego indeks HKEX Tech 100 Index - pierwszy autorski indeks akcji rynku hongkońskiego opracowany przez HKEX.

Indeks obejmuje 100 największych spółek technologicznych notowanych w Hongkongu, reprezentujących sześć obszarów innowacji:

sztuczna inteligencja;

biotechnologia i farmaceutyka;

pojazdy elektryczne i inteligentne systemy jazdy;

technologie informacyjne;

internet;

robotyka.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu kwalifikują się w 100% do programu Stock Connect, umożliwiając inwestorom z Chin kontynentalnych szeroki dostęp do dynamicznie rozwijającego się sektora technologicznego Hongkongu.

Łączenie rynków i uwalnianie długoterminowej wartości

„E Fund łączy globalną perspektywę z dogłębną znajomością lokalnych rynków, budując pomosty między rynkami i uwalniając długoterminową wartość" - podkreślił Jeff Li. Jako sponsor główny konferencji Bloomberg Invest Hong Kong 2026 firma E Fund prowadziła bezpośredni dialog z globalnymi inwestorami, pomagając im odnaleźć się w tej przełomowej epoce przemian.