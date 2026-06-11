Jeff Li, directeur des investissements en actions mondiales chez E Fund HK, met en avant « trois changements fondamentaux » lors de la conférence Bloomberg Invest Hong Kong 2026

HONG KONG, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'issue de la conférence Bloomberg Invest Hong Kong 2026 qui s'est tenue hier, M. Jeff Li, directeur des investissements (actions mondiales) chez E Fund (Hong Kong), a prononcé un discours liminaire sur la nouvelle ère des marchés financiers chinois.

Jeff Li : La Chine entre dans une nouvelle ère

Dans son discours du 10 juin adressé aux investisseurs mondiaux, Jeff Li, directeur des investissements en actions mondiales chez E Fund (Hong Kong), a souligné trois changements fondamentaux qui redessinent le paysage des investissements :

Du leadership en matière de produits grand public au leadership technologique : les entreprises chinoises sont désormais à la pointe de l'innovation mondiale dans les domaines des batteries pour véhicules électriques, des biotechnologies, de la robotique et de l'IA.

De l'échelle locale à une véritable mondialisation : les grandes entreprises chinoises d'aujourd'hui sont nées avec une stratégie mondiale qui intègre étroitement des activités multinationales, de l'Europe à l'Asie du Sud-Est.

De la « croissance à tout prix » à une croissance durable et de qualité : on assiste à un changement de paradigme vers une allocation rigoureuse des capitaux, plus de rentabilité et une amélioration structurelle du rendement des capitaux propres.

« Ces changements ne sont pas des prévisions : ils sont déjà en cours », a déclaré Jeff Li à l'auditoire de la conférence Bloomberg Invest. « Chez E Fund, nous orientons nos stratégies relatives aux actions mondiales de manière à tirer parti de cette transformation. »

Collaboration avec HKEX sur plusieurs marchés

Dans le cadre d'une collaboration remarquable sur différents marchés, lancée sous l'impulsion de la direction des investissements d'E Fund, la société a conclu un accord de licence avec Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) en vue de créer le premier fonds négocié en bourse répliquant l'indice HKEX Tech 100, le premier indice d'actions hongkongais conçu en interne par HKEX.

Cet indice regroupe 100 des plus grandes entreprises technologiques de Hong Kong, réparties en six thèmes liés à l'innovation :

IA

Biotechnologie et industrie pharmaceutique

Véhicules électriques et conduite intelligente

Informatique

Internet

Robotique

Il convient de noter que tous les titres composant l'indice sont éligibles à 100 % au programme Stock Connect, qui permet aux investisseurs de Chine continentale de profiter pleinement des possibilités offertes par le dynamique secteur technologique de Hong Kong.

Rapprocher les marchés et créer de la valeur à long terme

« Alliant vision mondiale et solides compétences locales, E Fund rapproche les marchés pour créer de la valeur à long terme », a réaffirmé Jeff Li. Principal parrain de la conférence Bloomberg Invest Hong Kong 2026, E Fund s'est engagé directement auprès d'investisseurs mondiaux afin de les aider à négocier le tournant de la transformation.