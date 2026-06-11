Директор по инвестициям E Fund HK, Global Equity Джефф Ли (Jeff Li) выделяет «три фундаментальных сдвига» на конференции Bloomberg Invest Hong Kong 2026
News provided byE Fund (Hong Kong)
Jun 11, 2026, 20:36 ET
ГОНКОНГ, 12 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- После вчерашней конференции Bloomberg Invest Hong Kong 2026 г-н Джефф Ли, директор по инвестициям (Global Equity) E Fund (Гонконг), выступил с основным докладом о новой эре на рынках капитала Китая.
Джефф Ли: Китай вступил в новую эру
В своем обращении к глобальным инвесторам 10 июня Джефф Ли, директор по инвестициям Global Equity в E Fund (Гонконг), обозначил три фундаментальных сдвига, изменивших инвестиционный ландшафт:
- От потребительского лидерства до технологического лидерства — китайские фирмы в настоящее время являются глобальными лидерами в области аккумуляторов для электромобилей, биотехнологий, робототехники и ИИ.
- От локализации до настоящей глобализации — сегодняшние ведущие китайские предприятия рождаются глобальными, с глубоко интегрированными многонациональными операциями, охватывающими Европу и Юго-Восточную Азию.
- От «рост превыше всего» к устойчивому, высококачественному росту — сдвиг парадигмы в сторону дисциплинированного распределения капитала, прибыльности и структурных улучшений ROE.
«Эти сдвиги не являются прогнозами, они уже происходят, — сказал Ли аудитории Bloomberg Invest. — В E Fund мы позиционируем наши стратегии глобальные акционерного капитала, чтобы зафиксировать эту трансформацию».
Межрыночное сотрудничество с HKEX
В мощной демонстрации межрыночного сотрудничества, отстаиваемого инвестиционным руководством E Fund, фирма заключила лицензионное соглашение с Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), чтобы запустить первый ETF, отслеживающий индекс HKEX Tech 100 – первый саморазвивающийся индекс акций HKEX в Гонконге.
Индекс охватывает 100 крупнейших технологических компаний Гонконга по шести инновационным темам:
- ИИ
- Биотехнологии и фармацевтика
- Электромобили и интеллектуальное управление
- ИТ
- Интернет
- Робототехника
Примечательно, что все участники имеют 100% право на Stock Connect, что дает возможность инвесторам материкового Китая масштабно использовать яркие технологические возможности Гонконга.
Объединение рынков, разблокировка долгосрочной ценности
«E Fund сочетает в себе глобальные перспективы с глубокими местными рынками, объединяющими опыт, чтобы разблокировать долгосрочную ценность», — повторил Джефф Ли. Представляя спонсора Bloomberg Invest Hong Kong 2026, E Fund напрямую взаимодействовал с глобальными инвесторами, чтобы ориентироваться в этой трансформационной эпохе.
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