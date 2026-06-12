Chief Investment Officer, Global Equity, E Fund HK - Jeff Li Soroti "Tiga Perubahan Besar" di Ajang Bloomberg Invest Hong Kong 2026

Berbicara di hadapan investor global pada 10 Juni lalu, Li menyoroti tiga perubahan besar yang menandai sebuah era baru dalam lanskap investasi:

Pergeseran dari konsumsi menuju penguasaan teknologi. Banyak perusahaan Tiongkok kini mendominasi sejumlah bidang seperti pengembangan baterai mobil listrik (EV), bioteknologi, robotika, dan kecerdasan buatan (AI).

Pergeseran dari fokus domestik menuju ekspansi global. Berbagai perusahaan Tiongkok kini membangun bisnis dengan perspektif global sejak tahap awal dan mengelola jaringan usaha yang terintegrasi di berbagai kawasan, mulai dari Eropa hingga Asia Tenggara.

Pergeseran dari mengejar pertumbuhan menuju pertumbuhan yang lebih bermutu. Perusahaan Tiongkok semakin menitikberatkan profitabilitas, disiplin dalam pengelolaan modal, serta peningkatan imbal hasil yang berkelanjutan.

"Pergeseran tersebut tidak terjadi di masa depan, melainkan telah berlangsung pada saat ini," ujar Li. "E Fund menyesuaikan strategi investasi di pasar saham global untuk menangkap peluang yang muncul dari transformasi tersebut."

Menggandeng HKEX dalam Peluncuran ETF Baru

Sejalan dengan pandangan tersebut, E Fund juga memperkuat kolaborasi lintaspasar melalui kerja sama dengan Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX). Lewat kemitraan ini, E Fund akan meluncurkan ETF pertama yang berbasis pada kinerja "HKEX Tech 100 Index", indeks saham Hong Kong pertama yang dikembangkan sendiri oleh HKEX.

Indeks tersebut mencakup 100 perusahaan teknologi terbesar di Hong Kong yang bergerak di enam sektor utama:

AI

Bioteknologi & Farmasi

EV & Smart Driving

TI

Internet

Robotika

Seluruh saham yang tercantum dalam indeks ini telah memenuhi persyaratan Stock Connect sehingga investor dari Tiongkok daratan dapat mengakses peluang investasi di sektor teknologi Hong Kong.

Menjembatani Peluang Investasi Global

"E Fund memadukan perspektif global dengan pemahaman mendalam terhadap pasar lokal untuk membantu investor menemukan nilai jangka panjang di berbagai pasar," papar Jeff Li. Sebagai Presenting Sponsor dalam ajang Bloomberg Invest Hong Kong 2026, E Fund memanfaatkan forum tersebut untuk berdialog langsung dengan investor global dan membahas berbagai peluang yang muncul di tengah perubahan besar yang tengah terjadi.

SOURCE E Fund (Hong Kong)