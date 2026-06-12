Jeff Li, investiční ředitel pro globální akcie ve společnosti E Fund HK, představil na konferenci Bloomberg Invest Hong Kong 2026 „tři zásadní změny"

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E Fund (Hong Kong)

Jun 12, 2026, 11:48 ET

HONGKONG, 12. června 2026 /PRNewswire/ -- V návaznosti na konferenci Bloomberg Invest Hong Kong 2026, která se konala 10. června, přednesl Jeff Li, investiční ředitel (pro globální akcie) společnosti E Fund (Hong Kong), hlavní projev věnovaný nové éře čínských kapitálových trhů.

Jeff Li: Čína vstoupila do nové éry

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E Fund HK's Chief Investment Officer, Global Equity - Jeff Li Highlights "Three Foundational Shifts" at Bloomberg Invest Hong Kong 2026
E Fund HK's Chief Investment Officer, Global Equity - Jeff Li Highlights "Three Foundational Shifts" at Bloomberg Invest Hong Kong 2026

Ve svém projevu ke globálním investorům dne 10. června nastínil Jeff Li, vedoucí investiční ředitel pro globální akcie společnosti E Fund (Hong Kong), tři zásadní změny, které přetvářejí investiční prostředí:

  • Od vedoucí role v oblasti spotřeby k vedoucí roli v oblasti technologií – čínské firmy jsou nyní globálními průkopníky v oblasti baterií pro elektromobily, biotechnologií, robotiky a umělé inteligence.
  • Od lokalizace ke skutečné globalizaci – přední čínské podniky jsou dnes od počátku globální a mají hluboce integrované nadnárodní aktivity sahající od Evropy po jihovýchodní Asii.
  • Od přístupu „růst na prvním místě" k udržitelnému, kvalitnímu růstu – dochází k  paradigmatické změně směrem k disciplinované alokaci kapitálu, ziskovosti a strukturálnímu zlepšení návratnosti vlastního kapitálu (ROE).

„Tyto změny nejsou předpovědi, ale již probíhají," sdělil Li účastníkům konference Bloomberg Invest. „Ve společnosti E Fund nastavujeme naše globální akciové strategie tak, aby z této transformace těžily."

Spolupráce napříč trhy s HKEX

Jako významný příklad spolupráce napříč trhy, kterou prosazuje investiční vedení společnosti E Fund, uzavřela firma licenční smlouvu se společností Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) s cílem uvést na trh první ETF sledující index HKEX Tech 100 – první hongkongský akciový index, který vyvinula HKEX.

Index zahrnuje 100 největších technologických společností v Hongkongu v šesti inovativních oblastech:

  • Umělá inteligence
  • Biotechnologie a farmaceutický průmysl
  • Elektromobily a inteligentní řízení
  • IT
  • Internet
  • Robotika

Za pozornost stojí, že všechny složky jsou plně způsobilé pro program Stock Connect, což investorům z pevninské Číny umožňuje ve velkém rozsahu investovat do dynamického hongkongského technologického sektoru.

Propojování trhů, vytváření dlouhodobé hodnoty

„E Fund kombinuje globální perspektivy s hlubokými znalostmi místních trhů – propojuje trhy tak, aby vytvářel dlouhodobou hodnotu," zdůraznil Jeff Li. Jako hlavní sponzor akce Bloomberg Invest Hong Kong 2026 společnost E Fund vedla přímá jednání s globálními investory o tom, jak se v této éře transformací orientovat.

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