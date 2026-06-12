Jeff Li, investiční ředitel pro globální akcie ve společnosti E Fund HK, představil na konferenci Bloomberg Invest Hong Kong 2026 „tři zásadní změny"
News provided byE Fund (Hong Kong)
Jun 12, 2026, 11:48 ET
HONGKONG, 12. června 2026 /PRNewswire/ -- V návaznosti na konferenci Bloomberg Invest Hong Kong 2026, která se konala 10. června, přednesl Jeff Li, investiční ředitel (pro globální akcie) společnosti E Fund (Hong Kong), hlavní projev věnovaný nové éře čínských kapitálových trhů.
Jeff Li: Čína vstoupila do nové éry
Ve svém projevu ke globálním investorům dne 10. června nastínil Jeff Li, vedoucí investiční ředitel pro globální akcie společnosti E Fund (Hong Kong), tři zásadní změny, které přetvářejí investiční prostředí:
- Od vedoucí role v oblasti spotřeby k vedoucí roli v oblasti technologií – čínské firmy jsou nyní globálními průkopníky v oblasti baterií pro elektromobily, biotechnologií, robotiky a umělé inteligence.
- Od lokalizace ke skutečné globalizaci – přední čínské podniky jsou dnes od počátku globální a mají hluboce integrované nadnárodní aktivity sahající od Evropy po jihovýchodní Asii.
- Od přístupu „růst na prvním místě" k udržitelnému, kvalitnímu růstu – dochází k paradigmatické změně směrem k disciplinované alokaci kapitálu, ziskovosti a strukturálnímu zlepšení návratnosti vlastního kapitálu (ROE).
„Tyto změny nejsou předpovědi, ale již probíhají," sdělil Li účastníkům konference Bloomberg Invest. „Ve společnosti E Fund nastavujeme naše globální akciové strategie tak, aby z této transformace těžily."
Spolupráce napříč trhy s HKEX
Jako významný příklad spolupráce napříč trhy, kterou prosazuje investiční vedení společnosti E Fund, uzavřela firma licenční smlouvu se společností Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) s cílem uvést na trh první ETF sledující index HKEX Tech 100 – první hongkongský akciový index, který vyvinula HKEX.
Index zahrnuje 100 největších technologických společností v Hongkongu v šesti inovativních oblastech:
- Umělá inteligence
- Biotechnologie a farmaceutický průmysl
- Elektromobily a inteligentní řízení
- IT
- Internet
- Robotika
Za pozornost stojí, že všechny složky jsou plně způsobilé pro program Stock Connect, což investorům z pevninské Číny umožňuje ve velkém rozsahu investovat do dynamického hongkongského technologického sektoru.
Propojování trhů, vytváření dlouhodobé hodnoty
„E Fund kombinuje globální perspektivy s hlubokými znalostmi místních trhů – propojuje trhy tak, aby vytvářel dlouhodobou hodnotu," zdůraznil Jeff Li. Jako hlavní sponzor akce Bloomberg Invest Hong Kong 2026 společnost E Fund vedla přímá jednání s globálními investory o tom, jak se v této éře transformací orientovat.
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