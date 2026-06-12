Hlavný investičný riaditeľ pre globálne akcie spoločnosti E Fund HK - Jeff Li na konferencii Bloomberg Invest Hong Kong 2026 zdôrazňuje „tri základné zmeny"
News provided byE Fund (Hong Kong)
Jun 12, 2026, 10:53 ET
HONGKONG, 12. júna 2026 /PRNewswire/ -- Po konferencii Bloomberg Invest Hong Kong 2026, ktorá sa konala 10. júna, predniesol pán Jeff Li, investičný riaditeľ (pre globálne akcie) spoločnosti E Fund (Hongkong), hlavný prejav o novej ére čínskych kapitálových trhov.
Jeff Li: Čína vstúpila do novej éry
Jeff Li, investičný riaditeľ pre globálne akcie v spoločnosti E Fund (Hongkong), vo svojom prejave ku globálnym investorom 10. júna načrtol tri základné zmeny, ktoré menia investičné prostredie:
- Od líderstva v oblasti spotrebiteľského trhu k líderstvu v oblasti technológií – čínske firmy sú teraz globálnymi lídrami v oblasti batérií pre elektromobily, biotechnológií, robotiky a umelej inteligencie.
- Od lokalizácie k skutočnej globalizácii – dnešné popredné čínske podniky sú už od svojho vzniku globálne s hlboko integrovanými nadnárodnými operáciami od Európy až po juhovýchodnú Áziu.
- Od „rastu na prvom mieste" k udržateľnému a kvalitnému rastu – posun paradigmy smerom k disciplinovanej alokácii kapitálu, ziskovosti a štrukturálnemu zvýšeniu návratnosti vlastného kapitálu.
„Tieto zmeny nie sú predpovede – už prebiehajú," povedal Li publiku na konferencii Bloomberg Invest. „V E Fund prispôsobujeme naše globálne akciové stratégie tak, aby sme túto transformáciu zachytili."
Spolupráca naprieč trhmi s burzou HKEX
V pôsobivej ukážke cezhraničnej spolupráce medzi trhmi, ktorú presadzuje investičné vedenie E Fund, spoločnosť uzavrela licenčnú zmluvu s hongkongskou burzou Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) na uvedenie prvého fondu ETF kopírujúceho index HKEX Tech 100 – prvého hongkonského akciového indexu, ktorý burza HKEX sama vyvinula.
Index zahŕňa 100 najväčších technologických spoločností v Hongkongu v šiestich inovačných oblastiach:
- Umelá inteligencia
- Biotechnológie a farmaceutiká
- Elektromobily a inteligentné jazdenie
- IT
- Internet
- Robotika
Je potrebné poznamenať, že všetky zložky indexu sú na 100 % oprávnené na obchodovanie v rámci programu Stock Connect, čo umožňuje investorom z pevninskej časti Hongkongu vo veľkom rozsahu využiť dynamické technologické príležitosti v Hongkongu.
Spájať trhy, sprístupňovať dlhodobú hodnotu
„Fond E kombinuje globálne perspektívy s rozsiahlymi znalosťami lokálneho prostredia – spája trhy a sprístupňuje dlhodobú hodnotu," zopakoval Jeff Li. Ako hlavný sponzor konferencie Bloomberg Invest Hong Kong 2026, spoločnosť E Fund priamo spolupracovala s globálnymi investormi na úspešnom zvládnutí tohto transformačného obdobia.
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