HONG KONG, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Después de la conferencia Bloomberg Invest Hong Kong 2026, celebrada el 10 de junio, Jeff Li, director de Inversiones (Renta Variable Global) de E Fund (Hong Kong), pronunció un discurso de apertura sobre la nueva era de los mercados de capitales de China.

Jeff Li: China ha entrado en una nueva era

Jeff Li, director de Inversiones de Renta Variable Global de E Fund HK, destaca "tres cambios fundamentales" en Bloomberg Invest Hong Kong 2026

En su discurso dirigido a los inversionistas de todo el mundo el 10 de junio, Jeff Li, director de Inversiones de Renta Variable Global de E Fund (Hong Kong), describió tres cambios fundamentales que están transformando el panorama de las inversiones:

Desde el liderazgo en materia de consumo hasta el liderazgo en tecnología, las empresas chinas ahora son pioneras a nivel mundial en baterías para vehículos eléctricos, biotecnología, robótica e IA.

De la localización a una verdadera globalización: las principales empresas chinas de la actualidad se crean de forma mundial, y tienen operaciones multinacionales profundamente integradas que abarcan desde Europa hasta el Sudeste Asiático.

De "primero el crecimiento" al crecimiento sostenible y de alta calidad: un cambio de paradigma hacia una asignación de capital disciplinada, margen de ganancias y mejoras estructurales de la rentabilidad financiera.

"Estos cambios no son predicciones; ya están en marcha", señaló Li al público de Bloomberg Invest. "En E Fund, estamos posicionando nuestras estrategias de acciones en todo el mundo para capturar esta transformación".

Colaboración entre mercados con HKEX

En una poderosa demostración de colaboración entre mercados defendida por el liderazgo en inversiones de E Fund, la firma celebró un acuerdo de licencia con Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) para lanzar el primer ETF que sigue el índice HKEX Tech 100, el primer índice de acciones de Hong Kong desarrollado por HKEX.

El índice abarca 100 de las empresas tecnológicas más grandes de Hong Kong en seis temas de innovación:

IA

Biotecnología y farmacéutica

Vehículos eléctricos y conducción inteligente

Tecnología de la información

Internet

Robótica

En particular, todos los integrantes son 100 % elegibles para Stock Connect, lo que permite a los inversionistas del continente aprovechar las potentes oportunidades tecnológicas de Hong Kong a escala.

Unir mercados y desbloquear valor a largo plazo

"E Fund combina perspectivas mundiales con una profunda experiencia local, y une mercados para desbloquear valor a largo plazo", reiteró Jeff Li. Como patrocinador y presentador de Bloomberg Invest Hong Kong 2026, E Fund se comprometió directamente con inversionistas mundiales para enfrentar esta era transformadora.

FUENTE E Fund (Hong Kong)