홍콩, 2026년 6월 12일 /PRNewswire/-- 6월 10일 개최된 블룸버그 인베스트 홍콩 2026(Bloomberg Invest Hong Kong 2026) 콘퍼런스에 이어, 이펀드 홍콩(E Fund (Hong Kong))의 글로벌 주식 부문 제프 리(Jeff Li) 최고 투자 책임자가 중국 자본 시장의 새로운 시대를 주제로 기조연설을 진행했다.

제프 리: 새로운 시대에 진입한 중국

이펀드 HK 글로벌 주식 최고 투자 책임자 제프 리, 블룸버그 인베스트 홍콩 2026에서 '세 가지 근본적 변화' 강조

6월 10일 글로벌 투자자들을 대상으로 한 연설에서 이펀드 홍콩 글로벌 주식 부문의 제프 리 최고 투자 책임자는 투자 환경을 재편하는 세 가지 근본적인 변화를 제시했다.

소비자 주도에서 기술 주도로 — 중국 기업들은 현재 전기차 배터리, 바이오테크, 로보틱스, AI 분야에서 글로벌 선도자로 자리매김하고 있다.

현지화에서 진정한 글로벌화로 — 오늘날의 선도적인 중국 기업들은 유럽부터 동남아시아에 이르는, 깊이 통합된 다국적 운영을 통해 태생부터 글로벌한 기업으로 만들어지고 있다.

'성장 우선'에서 지속 가능한 고품질 성장으로 — 규율을 갖춘 자본 배분, 수익성, 구조적 ROE 개선을 향한 패러다임 전환이 이루어지고 있다.

제프 리는 블룸버그 인베스트의 청중에게 "이러한 변화는 예측이 아니라 이미 진행 중"이라고 말했다. 이어 "이펀드에서 우리는 이 변환을 포착하기 위해 글로벌 주식 전략을 포지셔닝하고 있다"라고 덧붙였다.

홍콩거래소와의 크로스마켓 협력

이펀드 투자 리더십이 주도하는 크로스마켓 협력의 강력한 사례로, 이펀드는 홍콩거래소(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX)와 라이선스 계약을 체결하고 HKEX가 자체 개발한 첫 번째 홍콩 주식 지수인 HKEX 테크 100 지수(HKEX Tech 100 Index)를 추종하는 첫 번째 ETF를 출시했다.

이 지수는 6가지 혁신 테마에 걸쳐 홍콩의 최대 기술 기업 100개사를 포함한다.

AI

바이오테크 및 제약

전기차 및 스마트 드라이빙

IT

인터넷

로보틱스

특히 모든 구성 종목이 100% 스톡 커넥트(Stock Connect) 적격 종목으로, 중국 본토 투자자들이 홍콩의 활발한 기술 기회를 대규모로 포착할 수 있도록 지원한다.

시장 연결, 장기적 가치의 창출

제프 리는 "이펀드는 세계적인 시각과 깊은 현지 전문성을 결합해 시장을 연결하고 장기적 가치를 창출한다"고 재차 강조했다. 블룸버그 인베스트 홍콩 2026의 대표 스폰서로서 이펀드는 이러한 전환의 시대를 헤쳐 나가기 위해 글로벌 투자자들과 직접 소통했다.

SOURCE E Fund (Hong Kong)