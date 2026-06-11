E Fund HK ส่ง Jeff Li ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนหุ้นโลก ชู "3 จุดเปลี่ยนสำคัญ" ในงาน Bloomberg Invest Hong Kong 2026
News provided byE Fund (Hong Kong)
11 Jun, 2026, 23:30 CST
ฮ่องกง, 11 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- สืบเนื่องจากการประชุม Bloomberg Invest Hong Kong 2026 เมื่อวานนี้ คุณ Jeff Li ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (หุ้นโลก) บริษัท E Fund (Hong Kong) ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับยุคใหม่ของตลาดทุนจีน
Jeff Li ชี้ จีนได้ก้าวสู่ยุคใหม่แล้ว
ในการแถลงทิศทางต่อนักลงทุนทั่วโลกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณ Jeff Li ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนหุ้นโลก บริษัท E Fund (Hong Kong) ได้เน้นย้ำ 3 จุดเปลี่ยนสำคัญที่กำลังเข้ามาพลิกโฉมภูมิทัศน์การลงทุนในปัจจุบัน ได้แก่
- จากผู้นำด้านการบริโภคสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยี - บริษัทจีนในปัจจุบันได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดบรรทัดฐานโลก ทั้งในกลุ่มแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- จากตลาดท้องถิ่นสู่การเป็นองค์กรระดับโลก - กลุ่มธุรกิจชั้นนำของจีนยุคนี้ได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรระดับสากลมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยมีการวางเครือข่ายธุรกิจข้ามชาติที่บูรณาการกันอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ภูมิภาคยุโรปไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- จากแนวคิด "เน้นการเติบโต" สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน – ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดยมุ่งจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย ทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ในทางโครงสร้าง
"จุดเปลี่ยนเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการคาดการณ์ แต่เป็นสิ่งที่มีผลเกิดขึ้นจริงแล้ว" คุณ Li กล่าวต่อผู้ร่วมงาน Bloomberg Invest "ที่ E Fund เรากำลังกำหนดทิศทางกลยุทธ์การลงทุนหุ้นโลก เพื่อคว้าโอกาสจากกระแสการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้"
ผนึกกำลังข้ามตลาดร่วมกับ HKEX
เพื่อเป็นการตอกย้ำความร่วมมืออันแข็งแกร่งข้ามตลาดภายใต้การนำของทีมผู้บริหารฝ่ายการลงทุนของ E Fund บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมกับ Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) เพื่อเปิดตัวกองทุน ETF กองแรกที่ติดตามดัชนี HKEX Tech 100 Index ซึ่งถือเป็นดัชนีหุ้นฮ่องกงดัชนีแรกที่ทาง HKEX พัฒนาขึ้นเอง
ดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกในตลาดหุ้นฮ่องกง ครอบคลุมนวัตกรรม 6 กลุ่มหลัก ได้แก่
- ปัญญาประดิษฐ์
- เทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชภัณฑ์
- ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขับขี่อัจฉริยะ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- อินเทอร์เน็ต
- เทคโนโลยีหุ่นยนต์
ที่สำคัญ หุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีนี้ทั้งหมดเป็นหุ้นที่รองรับการซื้อขายผ่านโครงการ Stock Connect แบบ 100% ซึ่งช่วยให้นักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ คว้าโอกาสจากกลุ่มเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างโดดเด่นของฮ่องกงได้อย่างเต็มที่
เชื่อมโยงตลาด ปลดล็อกมูลค่าในระยะยาว
คุณ Jeff Li กล่าวย้ำว่า "E Fund ได้นำมุมมองระดับโลก มาผสานรวมเข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงลึกในท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงตลาด และปลดล็อกมูลค่าในระยะยาว" โดย E Fund ในฐานะ Presenting Sponsor ประจำงาน Bloomberg Invest Hong Kong 2026 ได้ร่วมหารือกับนักลงทุนระดับโลกโดยตรง เพื่อคว้าโอกาสท่ามกลางยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้
SOURCE E Fund (Hong Kong)
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