易方達香港首席投資官（國際權益）李劍鋒在2026彭博香港投資大會上重點闡述「三大基礎性轉變」

在6月10日面向全球投資者的演講中，易方達香港首席投資官（國際權益）李劍鋒勾勒出了重塑投資格局的三大基礎性轉變：

從消費引領到科技引領——中國企業如今已是電動汽車(EV)電池、生物科技、機器人和人工智能(AI)領域的全球前沿開拓者。

從本土化到真正的全球化——當今中國龍頭企業天生帶有全球化基因，其深度整合的跨國業務已覆蓋歐洲至東南亞。

從追求增長到追求可持續、高質量增長 ——投資範式正轉向紀律嚴明的資本配置、盈利能力和結構性ROE（淨資產收益率）提升。

李劍鋒在彭博香港投資大會上對聽眾說：「這些轉變不是預測——它們已經發生了。在易方達，我們正在調整我們的全球權益策略，以捕捉這一轉型。」

與港交所進行跨市場合作

在易方達投資領導層大力推動跨市場合作的有力示範下，該公司已與香港交易及結算所有限公司（簡稱「港交所」）簽訂許可協議，將要推出首只追蹤「港交所科技100指數」的ETF（交易所交易基金），而港交所科技100指數是港交所首個自主研發的港股指數。

該指數涵蓋香港最大的100家科技公司，覆蓋六大創新主題：

AI

生物科技與醫藥

電動汽車與智能駕駛

IT

互聯網

機器人

值得注意的是，所有成分股均100%符合滬港通及深港通(Stock Connect)資格，使內地投資者能夠大規模抓住香港充滿活力的科技投資機會。

為不同市場搭建橋樑，釋放長期價值

李劍鋒重申：「易方達將全球視野與深厚的本土專長相結合——為不同市場搭建橋樑，釋放長期價值。」作為2026彭博香港投資大會的最高級別贊助商，易方達與全球投資者直接對話，共同把握這一變革時代。

SOURCE E Fund (Hong Kong)