Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu Toàn cầu của E Fund HK, Jeff Li, nhấn mạnh "ba chuyển dịch nền tảng" tại Bloomberg Invest Hong Kong 2026

HỒNG KÔNG, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sau hội nghị Bloomberg Invest Hong Kong 2026 diễn ra ngày hôm qua, Ông Jeff Li, Giám đốc Đầu tư (Cổ phiếu Toàn cầu) của E Fund (Hồng Kông) đã có bài phát biểu quan trọng về kỷ nguyên mới của thị trường vốn Trung Quốc.

Jeff Li: Trung Quốc đã bước vào một kỷ nguyên mới

Trong bài phát biểu trước các nhà đầu tư toàn cầu ngày 10 tháng 6, Jeff Li, Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu Toàn cầu tại E Fund (Hồng Kông), đã chỉ ra ba chuyển dịch mang tính nền tảng đang định hình lại bức tranh đầu tư:

Từ tiêu dùng giữ vai trò dẫn dắt sang công nghệ giữ vai trò dẫn dắt – các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành những đơn vị tiên phong trên toàn cầu trong các lĩnh vực pin xe điện, công nghệ sinh học, robot và AI.

Từ nội địa hóa sang toàn cầu hóa thực sự – Các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc ngày nay được xây dựng với định hướng toàn cầu ngay từ đầu, với các hoạt động đa quốc gia tích hợp sâu rộng trải dài từ Châu Âu đến Đông Nam Á.

Từ "tăng trưởng trước tiên" sang tăng trưởng bền vững, chất lượng cao – Một sự chuyển đổi mô hình hướng tới việc phân bổ vốn có kỷ luật, khả năng sinh lời và cải thiện ROE mang tính cơ cấu.

"Những chuyển dịch này không phải là các dự báo — chúng đã và đang diễn ra", Li phát biểu trước khán giả của Bloomberg Invest. "Tại E Fund, chúng tôi đang định hình các chiến lược cổ phiếu toàn cầu của mình để đón đầu làn sóng chuyển dịch này".

Hợp tác liên thị trường với HKEX

Trong một minh chứng mạnh mẽ cho hoạt động hợp tác liên thị trường do đội ngũ lãnh đạo đầu tư của E Fund thúc đẩy, công ty đã ký kết thỏa thuận cấp phép với Công ty TNHH Sở Giao dịch và Thanh toán bù trừ Hồng Kông (HKEX) để ra mắt ETF đầu tiên mô phỏng HKEX Tech 100 Index – chỉ số cổ phiếu Hồng Kông đầu tiên do HKEX tự phát triển.

Chỉ số này bao gồm 100 công ty công nghệ lớn nhất tại Hồng Kông, thuộc sáu lĩnh vực đổi mới sáng tạo:

AI

Công nghệ sinh học & dược phẩm

Xe điện & Công nghệ lái xe thông minh

Công nghệ thông tin

Internet

Robot

Đáng chú ý, toàn bộ các cổ phiếu thành phần đều đủ điều kiện tham gia Stock Connect, qua đó giúp các nhà đầu tư tại Trung Quốc đại lục tiếp cận những cơ hội tăng trưởng năng động trong lĩnh vực công nghệ tại Hồng Kông trên quy mô lớn.

Kết nối thị trường, khai mở giá trị dài hạn

"E Fund kết hợp góc nhìn toàn cầu với chuyên môn sâu về thị trường địa phương — kết nối các thị trường nhằm khai mở giá trị dài hạn", Jeff Li nhắc lại. Với vai trò Nhà tài trợ chính của Bloomberg Invest Hong Kong 2026, E Fund đã trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư toàn cầu thích ứng với giai đoạn chuyển đổi mang tính bước ngoặt này.

SOURCE E Fund (Hong Kong)