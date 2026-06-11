Ketua Pegawai Pelaburan, Ekuiti Global, E Fund HK - Jeff Li Ketengahkan "Tiga Perubahan Asas" di Bloomberg Invest Hong Kong 2026

HONG KONG, 12 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Susulan persidangan Bloomberg Invest Hong Kong 2026 yang berlangsung semalam, Encik Jeff Li, Ketua Pegawai Pelaburan (Ekuiti Global) E Fund (Hong Kong), telah menyampaikan ucaptama mengenai era baharu pasaran modal China.

Jeff Li: China Memasuki Era Baharu

Dalam ucapannya kepada pelabur global pada 10 Jun, Jeff Li, Ketua Pegawai Pelaburan, Ekuiti Global di E Fund (Hong Kong), menggariskan tiga perubahan asas yang membentuk semula landskap pelaburan:

Daripada kepimpinan pengguna kepada kepimpinan teknologi – Firma China kini menjadi perintis global dalam bidang bateri kenderaan elektrik (EV), bioteknologi, robotik dan kecerdasan buatan (AI).

Daripada penyetempatan kepada globalisasi sebenar – Perusahaan China terkemuka hari ini dibangunkan berciri global, dengan operasi multinasional yang bersepadu secara mendalam menjangkau Eropah hingga Asia Tenggara.

Daripada "pertumbuhan didahulukan" kepada pertumbuhan mampan dan berkualiti tinggi – Anjakan paradigma ke arah peruntukan modal yang berdisiplin, keberuntungan dan peningkatan pulangan atas ekuiti (ROE) berstruktur.

"Perubahan ini bukanlah ramalan—ia sudahpun berlaku ketika ini," kata Li kepada peserta Bloomberg Invest. "Di E Fund, kami sedang menyusun strategi ekuiti global kami untuk memanfaatkan transformasi ini."

Kerjasama Rentas Pasaran dengan HKEX

Dalam memperlihatkan kerjasama rentas pasaran yang hebat, disokong oleh kepimpinan pelaburan E Fund, firma tersebut telah memeterai perjanjian pelesenan dengan Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) untuk melancarkan ETF pertama yang menjejaki HKEX Tech 100 Index – indeks ekuiti Hong Kong pertama yang dibangunkan sendiri oleh HKEX.

Indeks tersebut merangkumi 100 syarikat teknologi terbesar Hong Kong yang meliputi enam tema inovasi:

AI

Bioteknologi & Farmaseutikal

Kenderaan Elektrik (EV) & Pemanduan Pintar

Teknologi Maklumat (IT)

Internet

Robotik

Jelas sekali, semua konstituen adalah 100% layak untuk Stock Connect, sekali gus memperkasakan pelabur di tanah besar China untuk memanfaatkan peluang teknologi Hong Kong yang rancak pada skala besar.

Merapatkan Pasaran, Mencipta Nilai Jangka Panjang

"E Fund menggabungkan perspektif global dengan kepakaran tempatan yang mendalam—merapatkan pasaran untuk mencipta nilai jangka panjang," seperti yang ditegaskan semula oleh Jeff Li. Sebagai Penaja Utama Bloomberg Invest Hong Kong 2026, E Fund berinteraksi secara langsung dengan pelabur global bagi mengemudi era transformatif ini.

SOURCE E Fund (Hong Kong)