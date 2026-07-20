Kennametal revela a próxima experiência de loja para IMTS 2026

O estande imersivo reúne usinagem ao vivo, especialistas do setor, inovações em corte de metais e uma motocicleta personalizada sob o mesmo teto

PITTSBURGH, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Kennametal Inc. (NYSE: KMT) anunciou hoje que trará o ecossistema moderno de fabricação à vida no IMTS 2026 com o Next Level Shop, uma experiência imersiva que conta com a participação do embaixador da marca WIDIA, Carey Hart, uma motocicleta personalizada ao vivo e as mais recentes tecnologias de usinagem e fabricação digital, projetadas para ajudar os fabricantes a melhorar a produtividade.

Aproveitando o sucesso da experiência Metal Mania de dois anos atrás, a Next Level Shop recria a energia e a colaboração da oficina moderna de hoje, reunindo ferramentas, softwares, fabricantes de máquinas-ferramenta e especialistas em manufatura para resolver desafios reais de produção. Ao longo da semana, os visitantes podem explorar as tecnologias de usinagem mais recentes, interagir diretamente com engenheiros e parceiros e experimentar como soluções de manufatura conectadas promovem melhor desempenho no chão de fábrica.

Tudo o que estamos fazendo na IMTS este ano foi projetado em torno dos nossos clientes", disse Dave Bersaglini, vice-presidente e presidente de Metal Cutting da Kennametal. "Os fabricantes buscam mais do que excelentes ferramentas – eles buscam soluções integradas que os ajudem a usinar de forma mais inteligente, resolver desafios complexos e impulsionar a produtividade. A Next Level Shop reúne essas tecnologias, parcerias e conversas em um só lugar."

Um dos pontos centrais da experiência será a customização ao vivo de uma motocicleta Indian Sport Chief. Em sua primeira aparição pública como embaixador da marca WIDIA, a lenda do automobilismo e fundador da Hart Luck Parts & Gear, Carey Hart, se juntará a Satya Kraus, CEO e engenheiro criativo da KRAUS MOTO, para usinar componentes personalizados de motocicletas ao longo da semana em uma máquina CNC de 5 eixos usando ferramentas Kennametal e WIDIA. O renomado pintor de motocicletas e automotivos Taylor Schultz, da Schultz Designz, completará a construção com um esquema de pintura personalizado. A motocicleta customizada finalizada será o destaque de um sorteio exclusivo da Kennametal, com um participante do IMTS levando para casa a construção finalizada, única.

Além da construção da motocicleta, os visitantes da Next Level Shop apresentarão demonstrações contínuas de usinagem ao vivo conduzidas por especialistas da Kennametal, clientes e parceiros do setor, destacando soluções que ajudam os fabricantes a melhorar produtividade, desempenho e precisão em diversas aplicações e setores.

Os visitantes também descobrirão as mais recentes inovações de ferramentas da Kennametal em fresagem, furos, torneamento e usinagem suíça, capacidades avançadas de manufatura aditiva, componentes usinados em grande escala e um ecossistema digital em expansão com integração com CAM, dados de ferramentas e parcerias de software que simplificam programação, aumentam a produtividade e otimizam o desempenho da usinagem.

Projetada em parceria com a EWI Worldwide, a Next Level Shop expande o espírito interativo da Metal Mania enquanto apresenta novas colaborações, demonstrações e experiências práticas ao longo da semana.

"A Kennametal nos desafiou a criar algo que parecesse menos um estande de feira e mais um passo para o chão de loja do futuro", disse Don Kuhn, executivo de contas da EWI Worldwide. "Cada detalhe da Next Level Shop foi projetado para incentivar a exploração, iniciar conversas e demonstrar como a inovação ganha vida quando tecnologia, artesanato e colaboração se unem."

Visitantes da Next Level Shop podem:

Assistir a demonstrações de usinagem ao vivo ao longo da semana.

Conhecer Carey Hart, Satya Kraus, Taylor Schultz e a equipe de especialistas em usinagem da Kennametal.

Explorar as mais recentes inovações em ferramentas da Kennametal e WIDIA.

Experimentar tecnologias digitais de manufatura e integrações de software.

Conectar-se com especialistas que atuam em aeroespacial e defesa, saúde, transporte, geração de energia, usinagem suíça e muito mais.

Participar para ganhar a motocicleta Indian Sport Chief feita sob medida.

A Oficina Next Level da Kennametal estará localizada no Estande nº 431800 no Edifício Oeste, Nível 3, durante o IMTS 2026, de 14 a 19 de setembro, no McCormick Place em Chicago.

Para uma programação completa de demonstrações de usinagem ao vivo, aparições em parceiros e atividades em estandes, visite kennametal.com/imts2026

Sobre a Kennametal

Com mais de 85 anos como líder em tecnologia industrial, a Kennametal Inc. oferece produtividade aos clientes por meio de ciência dos materiais, ferramentas e soluções resistentes ao desgaste. Clientes dos setores aeroespacial e de defesa, terraplanagem, energia, engenharia geral e transporte recorrem a Kennametal para ajudá-los a fabricar com precisão e eficiência. Todos os dias, aproximadamente 8.100 funcionários ajudam clientes em quase 100 países a se manterem competitivos. A Kennametal gerou US$ 2 bilhões em receitas no ano fiscal de 2025. Saiba mais em kennametal.com. Siga @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

FONTE Kennametal Inc.