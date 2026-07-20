Kennametal presenta Next Level Shop, una experiencia de taller de última generación para IMTS 2026

Un stand inmersivo reúne bajo un mismo techo demostraciones de mecanizado en vivo, expertos del sector, innovaciones en corte de metales y la construcción de una motocicleta personalizada

PITTSBURGH, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Kennametal Inc. (NYSE: KMT) anunció que hará realidad un ecosistema de fabricación moderno en IMTS 2026 con el Next Level Shop (Taller de próxima generación), una experiencia inmersiva que contará con la presencia de Carey Hart, embajador de la marca WIDIA, la construcción en vivo de una motocicleta personalizada y las últimas tecnologías de mecanizado y fabricación digital diseñadas para ayudar a los fabricantes a mejorar la productividad.

Al aprovechar el éxito de su experiencia en Metal Mania hace dos años, Next Level Shop recrea la energía y la colaboración del taller de máquinas moderno de la actualidad y reúne herramientas, software, fabricantes de máquinas herramienta y expertos en fabricación para resolver desafíos de producción en el mundo real. A lo largo de la semana, los visitantes pueden explorar las últimas tecnologías de mecanizado, interactuar directamente con ingenieros y socios y experimentar cómo las soluciones de fabricación conectadas impulsan un mejor rendimiento en el taller.

"Todo lo que estamos haciendo en IMTS este año se ha diseñado pensando en nuestros clientes", señaló Dave Bersaglini, vicepresidente de la empresa y presidente de la División de Corte de Metales de Kennametal. "Los fabricantes buscan algo más que buenas herramientas, buscan soluciones integradas que les ayuden a mecanizar de forma más inteligente, a resolver desafíos complejos y a impulsar la productividad. Next Level Shop reúne esas tecnologías, colaboraciones y conversaciones en un solo lugar".

Uno de los elementos centrales de la experiencia será la personalización en directo de una motocicleta Indian Sport Chief. En su primera aparición pública como embajador de la marca WIDIA, la leyenda del automovilismo y fundador de Hart Luck Parts & Gear, Carey Hart, se unirá a Satya Kraus, director ejecutivo e ingeniero creativo de KRAUS MOTO, para mecanizar componentes personalizados para motocicletas durante toda la semana en una máquina CNC de 5 ejes utilizando herramientas de Kennametal y WIDIA. El reconocido pintor de motocicletas y automóviles Taylor Schultz, de Schultz Designz, completará el proyecto con un diseño de pintura personalizado. La motocicleta personalizada terminada será la pieza central de un sorteo exclusivo de Kennametal, y una persona que haya asistido al IMTS se llevará esta exclusiva motocicleta a casa.

Además del montaje de motocicletas, los visitantes del Next Level Shop podrán disfrutar de demostraciones continuas de mecanizado en vivo dirigidas por expertos de Kennametal, clientes y socios de la industria para destacar soluciones que ayudan a los fabricantes a mejorar la productividad, el rendimiento y la precisión en diversos usos e industrias.

Los visitantes también descubrirán las últimas innovaciones de Kennametal en herramientas para fresado, perforación, torneado y mecanizado suizo, capacidades avanzadas de fabricación aditiva, componentes mecanizados a gran escala y un ecosistema de fabricación digital en expansión que incluye integración CAM, datos de herramientas y colaboraciones de software que agilizan la programación, mejoran la productividad y optimizan el rendimiento del mecanizado.

Diseñada en colaboración con EWI Worldwide, Next Level Shop amplía el espíritu interactivo de Metal Mania, a la vez que introduce nuevas colaboraciones, demostraciones y experiencias prácticas durante toda la semana.

"Kennametal nos desafió a crear algo que se pareciera menos a un stand de feria y más a entrar en la planta de producción del futuro", comentó Don Kuhn, ejecutivo de Cuentas de EWI Worldwide. "Cada detalle del taller Next Level Shop fue diseñado para promover la exploración, suscitar conversaciones y demostrar cómo la innovación se hace realidad cuando se unen la tecnología, la artesanía y la colaboración".

Los visitantes del taller Next Level Shop podrán:

Ver demostraciones de mecanizado en vivo durante toda la semana.

Conocer a Carey Hart, Satya Kraus, Taylor Schultz y al equipo de expertos en mecanizado de Kennametal.

Descubrir las últimas innovaciones en herramientas de Kennametal y WIDIA.

Experimentar las tecnologías de fabricación digital y las integraciones de software.

Conectarse con especialistas que prestan servicios aeroespaciales y de defensa, médicos, de transporte, de generación de energía, de mecanizado suizo y más.

Participar para tener la oportunidad de ganar una motocicleta personalizada Indian Sport Chief.

Next Level Shop de Kennametal estará ubicado en el stand n.° 431800 en el edificio oeste, nivel 3, durante IMTS 2026, del 14 al 19 de septiembre, en McCormick Place, Chicago.

Para consultar el programa completo de demostraciones de mecanizado en vivo, apariciones de socios y actividades en el stand, visite kennametal.com/imts2026

Acerca de Kennametal

Con más de 85 años como líder en tecnología industrial, Kennametal Inc. ofrece productividad a los clientes mediante la ciencia de materiales, herramientas y soluciones resistentes al desgaste. Los clientes de los sectores aeroespacial y de defensa, movimiento de tierras, energía, ingeniería general y transporte recurren a Kennametal para que les ayude a fabricar con precisión y eficiencia. Cada día, cerca de 8.100 empleados ayudan a los clientes a mantenerse competitivos en casi 100 países . Kennametal generó 2.000 millones de dólares en ingresos durante el ejercicio fiscal de 2025. Obtenga más información en kennametal.com. Siga a @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.

FUENTE Kennametal Inc.