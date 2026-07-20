Kennametal predstavuje novú úroveň zážitku z predaja na veľtrhu IMTS 2026
News provided byKennametal Inc.
Jul 20, 2026, 10:00 ET
Pôsobivý stánok prináša pod jednou strechou živé obrábanie, odborníkov z odvetvia, inovácie v obrábaní kovov a konštrukciu motocyklov na zákazku
PITTSBURGH, 20. júl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Kennametal Inc. (NYSE: KMT) dnes oznámila, že na veľtrhu IMTS 2026 naživo predstaví moderný výrobný ekosystém prostredníctvom expozície Next Level Shop. Ide o pohlcujúci zážitok s vystúpeniami ambasádora značky WIDIA Careyho Harta, živou konštrukciou motocykla na zákazku a najnovšími technológiami obrábania a digitálnej výroby, ktoré majú pomôcť výrobcom zlepšiť produktivitu.
V nadväznosti na úspech zážitku Metal Mania spred dvoch rokov, Next Level Shop znovu prináša energiu a spoluprácu dnešnej modernej strojárskej dielne a spája expertov na nástroje, softvér, konštruktérov obrábacích strojov a výrobných expertov s cieľom riešiť výzvy reálneho sveta výroby. Návštevníci si po celý týždeň môžu prezrieť najnovšie technológie obrábania, priamo sa spojiť s inžiniermi a partnermi a zažiť, ako prepojené výrobné riešenia prinášajú lepší výkon v dielni.
„Všetko, čo tento rok v IMTS robíme, bolo navrhnuté s ohľadom na našich zákazníkov," povedal Dave Bersaglini, viceprezident a prezident pre rezanie kovov spoločnosti Kennametal. „Výrobcovia nehľadajú len skvelé nástroje – hľadajú integrované riešenia, ktoré im pomôžu obrábať inteligentnejšie, riešiť zložité výzvy a zvyšovať produktivitu. Systém Next Level Shop spája tieto technológie, partnerstvá a komunikáciu na jednom mieste."
Ústredným bodom zážitku bude úprava motocykla Indian Sport Chief naživo. Legenda motoristického športu a zakladateľ spoločnosti Hart Luck Parts & Gear Carey Hart bude počas svojho prvého verejného vystúpenia ako ambasádor značky WIDIA sprevádzať Satyu Krausa, generálneho riaditeľa a kreatívneho inžiniera spoločnosti KRAUS MOTO, aby počas celého týždňa obrábali komponenty motocyklov na zákazku na 5-osovom stroji CNC s použitím nástrojov Kennametal a WIDIA. Popredný lakovač motocyklov a automobilov Taylor Schultz zo spoločnosti Schultz Designz dokončí konštrukciu vlastnou lakovacou schémou. Dokončený zákazkový motocykel bude ústredným bodom exkluzívnej súťaže Kennametal, pričom jeden z účastníkov veľtrhu IMTS si domov odnesie hotový, jedinečný motocykel.
Okrem výroby motocyklov si návštevníci expozície Next Level Shop budú môcť priebežne pozrieť živé ukážky obrábania vedené odborníkmi zo spoločnosti Kennametal, zákazníkmi a priemyselnými partnermi. Pozornosť bude upriamená na riešenia, ktoré pomáhajú výrobcom zlepšiť produktivitu, výkon a presnosť v rôznych využitiach a odvetviach.
Návštevníci tiež spoznajú najnovšie inovácie spoločnosti Kennametal v oblasti nástrojov na frézovanie, výrobu otvorov, sústruženie a švajčiarske obrábanie, ako pokročilé možnosti aditívnej výroby, veľkoobjemových obrábaných komponentov a rozširujúci sa ekosystém digitálnej výroby s integráciou CAM, dátami o nástrojoch a softvérovými partnerstvami, ktoré zefektívňujú programovanie, zlepšujú produktivitu a optimalizujú obrábací výkon.
Expozícia Next Level Shop, navrhnutá v spolupráci s EWI Worldwide, rozširuje interaktívneho ducha Metal Mania a zároveň po celý týždeň predstavuje nové spolupráce, ukážky a praktické zážitky.
„Kennametal nás vyzval, aby sme vytvorili niečo, čo by sa podobalo skôr na dielňu budúcnosti než stánku na veľtrhu," povedal Don Kuhn, manažér pre vzťahy s klientmi v spoločnosti EWI Worldwide. „Každý detail stánku Next Level Shop bol navrhnutý tak, aby povzbudzoval k objavovaniu, inicioval diskusie a demonštroval, ako môže inovácia ožiť, keď sa spojí technológia, remeselné spracovanie a spolupráca."
Návštevníci Next Level Shop môžu:
- Po celý týždeň sledovať živé ukážky obrábania.
- Zoznámiť sa s Careym Hartom, Satyom Krausom, Taylorom Schultzom a tímom expertov na obrábanie zo spoločnosti Kennametal.
- Spoznať najnovšie inovácie v oblasti nástrojov od spoločností Kennametal a WIDIA.
- Zažiť technológie digitálnej výroby a softvérové integrácie.
- Spojiť sa so špecialistami z oblasti leteckého a kozmického priemyslu a obrany, medicíny, dopravy, výroby energie, švajčiarskeho obrábania a ďalších.
- Zapojiť sa do súťaže o zákazkový motocykel Indian Sport Chief.
Expozícia Next Level Shop spoločnosti Kennametal sa bude nachádzať na stánku č. 431800 v budove West Building, na 3. poschodí, počas veľtrhu IMTS 2026, ktorý sa bude konať od 14. do 19. septembra na McCormick Place v Chicagu.
Kompletný program ukážok obrábania naživo, vystúpení partnerov a aktivít na stánkoch nájdete na stránke kennametal.com/imts2026
O spoločnosti Kennametal
Po viac ako 85 rokoch v pozícii lídra v oblasti priemyselných technológií, umožňuje Kennametal zákazníkom produktivitu prostredníctvom vedy o materiáloch, nástrojov a riešení odolných proti opotrebovaniu. Zákazníci z oblasti letectva a obrany, pozemných prác, energetiky, všeobecného strojárstva a dopravy sa obracajú na spoločnosť Kennametal, aby im pomohla vyrábať s presnosťou a efektívnosťou. Každý deň približne 8100 zamestnancov pomáha zákazníkom v takmer 100 krajinách udržať si konkurencieschopnosť. Kennametal vygeneroval vo fiškálnom roku 2025 výnosy vo výške 2 miliárd USD. Viac informácií nájdete na stránke kennametal.com. Sledujte @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn a YouTube.
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