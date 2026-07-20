Kennametal Hadirkan Pengalaman Next Level Shop Di IMTS 2026

Stan yang imersif ini menyajikan demonstrasi permesinan secara langsung, pakar industri, inovasi teknologi pemotongan logam, dan sepeda motor khusus yang dibuat di satu lokasi.

PITTSBURGH, 20 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Kennametal Inc. (NYSE: KMT) mengumumkan akan menghadirkan ekosistem manufaktur modern secara langsung di IMTS 2026 melalui Next Level Shop, yakni pengalaman imersif yang menghadirkan duta merek WIDIA, Carey Hart; perakitan sepeda motor khusus secara langsung; teknologi permesinan dan teknologi manufaktur digital terbaru yang dirancang untuk membantu produsen meningkatkan produktivitas.

Melanjutkan kesuksesan pengalaman Metal Mania dua tahun lalu, Next Level Shop kembali menghadirkan energi dan kerja sama bengkel permesinan modern masa kini dengan menyatukan perkakas, perangkat lunak, produsen peralatan mesin, dan pakar manufaktur untuk memecahkan berbagai masalah produksi di dunia nyata. Selama acara, pengunjung dapat mengeksplorasi teknologi permesinan terkini, berdiskusi langsung dengan insinyur dan mitra, dan melihat bagaimana solusi manufaktur terintegrasi mampu meningkatkan kinerja di lantai produksi.

"Semua yang kami tampilkan di IMTS tahun ini dirancang dengan berfokus pada pelanggan kami," kata Dave Bersaglini, Wakil Presiden Kennametal dan Presiden Metal Cutting di Kennametal. "Produsen mencari perkakas yang unggul dan solusi terintegrasi yang membantu mereka melakukan proses permesinan dengan lebih cerdas, mengatasi tantangan yang kompleks, dan meningkatkan produktivitas. Next Level Shop menyatukan teknologi, kemitraan, dan diskusi di satu tempat."

Salah satu daya tarik utama dari pengalaman ini adalah kustomisasi sepeda motor Indian Sport Chief secara langsung. Dalam penampilan pertama di hadapan publik sebagai duta merek WIDIA, Carey Hart, legenda olahraga otomotif sekaligus pendiri Hart Luck Parts & Gear, akan bergabung dengan Satya Kraus, CEO dan Creative Engineer KRAUS MOTO. Mereka akan mengerjakan komponen sepeda motor khusus melalui proses permesinan di sepanjang minggu pada mesin CNC 5 sumbu dengan menggunakan perkakas Kennametal dan WIDIA. Ahli pengecatan sepeda motor dan otomotif ternama, Taylor Schultz dari Schultz Designz, akan menyelesaikan proyek tersebut dengan pengecatan khusus. Sepeda motor khusus yang telah selesai dibuat akan menjadi hadiah utama eksklusif dari Kennametal. Satu pengunjung IMTS dapat membawa pulang motor edisi satu-satunya tersebut.

Selain perakitan sepeda motor khusus, pengunjung Next Level Shop dapat menyaksikan demonstrasi permesinan langsung secara berkesinambungan dan dipandu oleh para pakar Kennametal, pelanggan, dan mitra industri. Demonstrasi ini menampilkan berbagai solusi yang membantu produsen meningkatkan produktivitas, kinerja, dan presisi dalam berbagai penggunaan dan industri.

Pengunjung juga dapat melihat berbagai inovasi perkakas permesinan terbaru dari Kennametal untuk proses frais, pembuatan lubang, pembubutan, permesinan Swiss, kemampuan manufaktur aditif yang canggih, komponen berukuran besar hasil permesinan, dan ekosistem manufaktur digital yang terus berkembang yang mencakup integrasi CAM, data perkakas, dan kemitraan perangkat lunak yang menyederhanakan pemrograman, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan kinerja permesinan.

Dirancang melalui kemitraan dengan EWI Worldwide, Next Level Shop mengembangkan konsep interaktif Metal Mania dengan menghadirkan kerja sama baru, demonstrasi, dan pengalaman langsung di sepanjang minggu.

"Kennametal menantang kami untuk menciptakan sesuatu yang tidak terasa seperti di stan pameran dagang, tapi seperti memasuki lantai produksi masa depan," kata Don Kuhn, Account Executive di EWI Worldwide. "Setiap detil Next Level Shop dirancang untuk mendorong pengunjung mengeksplorasi, memicu diskusi, dan menunjukkan bagaimana inovasi menjadi kenyataan ketika teknologi, keahlian, dan kerja sama berpadu."

Pengunjung Next Level Shop dapat:

Menyaksikan demonstrasi permesinan secara langsung di sepanjang minggu.

Bertemu Carey Hart, Satya Kraus, Taylor Schultz, dan tim ahli permesinan dari Kennametal.

Mengeksplorasi berbagai inovasi perkakas terbaru dari Kennametal dan WIDIA.

Melihat teknologi manufaktur digital dan integrasi perangkat lunak.

Berinteraksi dengan pakar di bidang kedirgantaraan dan pertahanan, medis, transportasi, pembangkit listrik, permesinan Swiss, dan lain-lain.

Mengikuti undian untuk memenangkan sepeda motor khusus Indian Sport Chief.

Next Level Shop Kennametal berlokasi di Stan No. 431800 di West Building, Lantai 3, di ajang IMTS 2026 pada tanggal 14-19 September di McCormick Place, Chicago.

Untuk jadwal lengkap demonstrasi permesinan langsung, kehadiran mitra, dan kegiatan di stan, kunjungi kennametal.com/imts2026

Tentang Kennametal

Kennametal adalah pemimpin teknologi industri selama lebih dari 85 tahun dan menyediakan produktivitas kepada pelanggan melalui ilmu pengetahuan material, perkakas, dan solusi tahan aus. Pelanggan di bidang kedirgantaraan dan pertahanan, pekerjaan tanah, energi, teknik umum dan transportasi memilih Kennametal untuk membantu mereka memproduksi dengan presisi dan efisiensi. Setiap hari, kurang lebih 8.100 karyawan kami membantu pelanggan di hampir 100 negara agar mereka tetap kompetitif. Kennametal meraup pendapatan sebesar $2 miliar pada tahun fiskal 2025. Ketahui lebih lanjut di kennametal.com. Ikuti @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn dan YouTube.

SOURCE Kennametal Inc.