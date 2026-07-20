케나메탈, IMTS 2026에서 넥스트 레벨 숍 경험 공개

몰입형 부스에서 라이브 가공, 업계 전문가, 금속 절삭 혁신 기술 및 맞춤형 모터사이클 제작을 한자리에서 선보여

피츠버그, 2026년 7월 20일 /PRNewswire/ -- 7월 20일 케나메탈(Kennametal Inc.)(NYSE: KMT)이 국제제조기술박람회(IMTS 2026)에서 현대 제조 생태계를 생생하게 구현한 몰입형 체험 공간인 넥스트 레벨 숍(Next Level Shop)을 선보인다고 발표했다. 이 공간에서는 WIDIA 브랜드 홍보대사인 캐리 하트(Carey Hart)의 특별 출연, 맞춤형 모터사이클의 현장 제작과 함께 제조업체의 생산성 향상을 지원하도록 설계된 최신 가공 및 디지털 제조 기술을 소개한다.

케나메탈은 2년 전 선보인 메탈 매니아(Metal Mania) 경험의 성공을 바탕으로, 넥스트 레벨 숍에서 오늘날 현대식 기계 가공 현장의 활력과 협업 환경을 재현해 공구, 소프트웨어, 공작기계 제조업체 및 제조 전문가를 한자리에 모아 실제 생산 현장의 과제를 해결한다. 행사 기간 방문객들은 최신 가공 기술을 살펴보고 엔지니어 및 파트너들과 직접 교류하는 한편, 연결형 제조 솔루션이 생산 현장의 성과를 어떻게 향상하는지 직접 체험할 수 있다.

케나메탈의 부사장인 데이브 베르사글리니(Dave Bersaglini) 금속 절삭 부문 사장은 "올해 IMTS에서 선보이는 모든 프로그램은 고객을 중심으로 설계됐다"며 "제조업체들은 우수한 공구만을 원하는 것이 아니다. 더 스마트한 가공을 가능하게 하고 복잡한 과제를 해결하며 생산성을 높일 수 있는 통합 솔루션을 찾고 있다. 넥스트 레벨 숍은 이러한 기술과 파트너십, 논의를 한곳에 모은 공간이다"라고 말했다.

이번 경험의 핵심 프로그램 가운데 하나는 Indian Sport Chief 모터사이클의 실시간 맞춤 제작이다. 모터스포츠의 전설인 하트 럭 파츠 앤드 기어(Hart Luck Parts & Gear)의 캐리 하트 창립자는 WIDIA 브랜드 홍보대사로서 처음 공식 석상에 모습을 드러내고, 크라우스 모토(KRAUS MOTO)의 사티아 크라우스(Satya Kraus) 최고경영자 겸 크리에이티브 엔지니어와 함께 행사 기간 케나메탈 및 WIDIA 공구를 사용하는 5축 CNC 기계로 맞춤형 모터사이클 부품을 가공한다. 모터사이클 및 자동차 도색 분야의 선도적 전문가인 슐츠 디자인즈(Schultz Designz)의 테일러 슐츠(Taylor Schultz)는 맞춤형 도색으로 제작 작업을 마무리한다. 완성된 맞춤형 모터사이클은 케나메탈이 단독으로 진행하는 경품 행사의 대표 상품이 되며, IMTS 참석자 1명이 세상에 단 하나뿐인 완성품을 받게 된다.

모터사이클 제작 외에도 넥스트 레벨 숍에서는 케나메탈 전문가와 고객 및 업계 파트너들이 진행하는 라이브 가공 시연이 행사 기간 내내 이어진다. 시연에서는 다양한 용도와 산업 분야에서 제조업체의 생산성, 성능 및 정밀도를 향상하는 데 도움이 되는 솔루션을 집중적으로 소개한다.

방문객들은 밀링, 홀메이킹, 선삭 및 스위스 가공 분야에 걸친 케나메탈의 최신 공구 혁신 기술과 첨단 적층 제조 역량, 대형 가공 부품을 확인할 수 있다. 또한 프로그래밍을 간소화하고 생산성을 높이며 가공 성능을 최적화하는 CAM 통합, 툴링 데이터 및 소프트웨어 파트너십을 포함해 지속적으로 확대되는 디지털 제조 생태계도 살펴볼 수 있다.

EWI 월드와이드(EWI Worldwide)와의 파트너십으로 설계된 넥스트 레벨 숍은 메탈 매니아의 인터랙티브 정신을 계승하는 동시에, 행사 기간 새로운 협업과 시연 및 체험형 프로그램을 선보인다.

EWI 월드와이드의 돈 쿤(Don Kuhn) 고객 담당 임원은 "케나메탈은 일반적인 전시회 부스가 아니라 미래의 생산 현장에 직접 들어선 듯한 공간을 만들어 달라고 요청했다"며 "넥스트 레벨 숍의 모든 세부 요소는 방문객들의 탐색을 유도하고 대화를 촉진하며, 기술과 장인정신 및 협업이 결합할 때 혁신이 어떻게 현실화되는지를 보여주도록 설계됐다"고 말했다.

넥스트 레벨 숍 방문객들은 다음과 같은 프로그램을 체험할 수 있다.

행사 기간 내내 진행되는 라이브 가공 시연 관람

캐리 하트, 사티아 크라우스, 테일러 슐츠 및 케나메탈 가공 전문가팀과의 만남

케나메탈과 WIDIA의 최신 공구 혁신 기술 체험

디지털 제조 기술 및 소프트웨어 통합 솔루션 체험

항공우주 및 방위, 의료, 운송, 발전, 스위스 가공 등 다양한 분야의 전문가들과 교류

맞춤 제작된 Indian Sport Chief 모터사이클 경품 응모

케나메탈의 넥스트 레벨 숍은 9월 14일부터 19일까지 시카고 매코믹 플레이스(McCormick Place)에서 열리는 IMTS 2026 기간 웨스트 빌딩 3층의 431800번 부스에 마련된다.

라이브 가공 시연, 파트너 출연 및 부스 프로그램의 전체 일정은 kennametal.com/imts2026에서 확인할 수 있다.

케나메탈 소개

85년 이상 산업 기술 분야를 선도해 온 케나메탈은 재료과학, 공구 및 내마모 솔루션을 통해 고객의 생산성 향상을 지원한다. 항공우주 및 방위, 토목, 에너지, 일반 엔지니어링 및 운송 분야의 고객들은 정밀하고 효율적인 제조를 위해 케나메탈의 기술을 활용하고 있다. 약 8100명의 임직원이 매일 전 세계 약 100개 국가에서 고객들이 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원한다. 케나메탈은 2025 회계연도에 미화 20억 달러의 매출을 기록했다. kennametal.com을 방문하거나 인스타그램, 페이스북, 링크드인 및 유튜브에서 @Kennametal을 팔로우하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE Kennametal Inc.