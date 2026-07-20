Kennametal dévoile une expérience d'atelier inédite à l'occasion d'IMTS 2026

Un stand immersif réunit dans un même espace des démonstrations d'usinage en direct, des experts du secteur, des innovations en matière d'usinage des métaux et la construction d'une moto sur mesure

PITTSBURGH, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE : KMT) a annoncé aujourd'hui son intention de présenter l'écosystème de la fabrication moderne lors du salon IMTS 2026 grâce à l'espace Next Level Shop, une expérience immersive mettant en vedette Carey Hart, ambassadeur de la marque WIDIA, la construction en direct d'une moto sur mesure, ainsi que les dernières technologies d'usinage et de fabrication numérique conçues pour aider les industriels à améliorer leur productivité.

Fort du succès remporté il y a deux ans par son expérience Metal Mania, Next Level Shop recrée l'énergie et l'esprit de collaboration qui règnent aujourd'hui dans les ateliers d'usinage modernes, en réunissant des fabricants d'outils, des éditeurs de logiciels, des constructeurs de machines-outils et des experts en fabrication afin de résoudre les problèmes concrets de la production. Tout au long de la semaine, les visiteurs pourront découvrir les dernières technologies d'usinage, échanger directement avec des ingénieurs et des partenaires et constater d'eux-mêmes comment les solutions de fabrication connectées permettent d'améliorer les performances en atelier.

« Tout ce que nous faisons cette année à IMTS a été conçu en fonction des besoins de nos clients », a déclaré Dave Bersaglini, vice-président de Kennametal et président de la division Metal Cutting. « Les fabricants ne se contentent pas d'un outillage de qualité ; ils recherchent des solutions intégrées leur permettant d'usiner plus intelligemment, de relever des défis complexes et d'améliorer leur productivité. Le Next Level Shop rassemble ces technologies, ces partenariats et ces échanges dans un seul endroit. »

L'un des moments forts de cette expérience sera la personnalisation en direct d'une moto Indian Sport Chief. Au cours de sa première apparition publique en tant qu'ambassadeur de la marque WIDIA, Carey Hart, légende du sport automobile et fondateur de Hart Luck Parts & Gear, se joindra à Satya Kraus, PDG et ingénieur créatif de KRAUS MOTO, pour usiner tout au long de la semaine des pièces de moto sur mesure sur une machine CNC à 5 axes, à l'aide d'outils Kennametal et WIDIA. Taylor Schultz, peintre de renom de Schultz Designz, spécialiste des motos et des voitures , apportera la touche finale à ce projet avec une peinture personnalisée. Une fois terminée, cette moto personnalisée sera la pièce maîtresse d'un jeu-concours exclusif organisé par Kennametal et un visiteur au salon IMTS repartira avec cette création unique en son genre.

En dehors de la construction de motos, les visiteurs du Next Level Shop pourront assister à des démonstrations en direct et en continu d'usinage, animées par des experts de Kennametal, des clients et des partenaires du secteur et mettant en avant des solutions qui aident les fabricants à améliorer leur productivité, leurs performances et leur précision dans diverses applications et industries.

Les visiteurs découvriront également les dernières innovations de Kennametal en matière d'outillage pour le fraisage, le perçage, le tournage et l'usinage sur machines suisses, ses capacités avancées en matière de fabrication additive, ses composants usinés à grande échelle, ainsi qu'un écosystème de fabrication numérique en pleine expansion, comprenant l'intégration de la FAO, des données d'outillage et des partenariats logiciels qui rationalisent la programmation, améliorent la productivité et optimisent les performances d'usinage.

Conçue en partenariat avec EWI Worldwide, le Next Level Shop continue dans la lignée de l'esprit interactif de Metal Mania tout en proposant de nouvelles collaborations, des démonstrations et des ateliers pratiques tout au long de la semaine.

« Kennametal nous a mis au défi de créer un espace qui ressemble moins à un stand de salon professionnel et davantage à un véritable atelier de fabrication du futur », a déclaré Don Kuhn, responsable de compte chez EWI Worldwide. « Chaque détail du Next Level Shop a été conçu pour encourager la découverte, susciter des échanges et montrer comment l'innovation prend vie lorsque la technologie, le savoir-faire artisanal et la collaboration s'allient. »

Les visiteurs de la boutique Next Level pourront :

Assister à des démonstrations d'usinage en direct tout au long de la semaine.

Rencontrer Carey Hart, Satya Kraus, Taylor Schultz et l'équipe d'experts en usinage de Kennametal.

Découvrir les dernières innovations de Kennametal et WIDIA en matière d'outillage.

Essayer les technologies de fabrication numérique et les intégrations logicielles.

Nouer des liens avec des spécialistes des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du médical, des transports, de la production d'énergie, de l'usinage suisse et bien d'autres encore.

Tenter de remporter la moto Indian Sport Chief fabriquée sur mesure.

L'espace Next Level Shop de Kennametal sera situé au stand n° 431800, dans le bâtiment Ouest, au niveau 3, lors du salon IMTS 2026, qui se déroulera du 14 au 19 septembre au McCormick Place de Chicago.

Pour consulter le programme complet des démonstrations d'usinage en direct, des interventions de nos partenaires et des animations sur les stands, veuillez consulter kennametal.com/imts2026

À propos de Kennametal

Avec plus de 85 ans d'expérience en tant que leader de la technologie industrielle, Kennametal Inc. offre à ses clients une productivité accrue grâce à la science des matériaux, à l'outillage et à des solutions résistantes à l'usure. Des clients issus des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du génie civil, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports font confiance à Kennametal pour les aider à fabriquer avec précision et efficacité. Chaque jour, quelque 8 100 employés aident des clients dans près de 100 pays à rester compétitifs. Kennametal a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025. Pour en savoir plus, consultez le site kennametal.com. Suivez @Kennametal : Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.